Hernán Barcos ofrece mirada puntual a Gremio para la ubicación de Erick Noriega: “Es zaguero, pero se adaptó bien como volante”

Erick Noriega encontró en Hernán Barcos a un líder y amigo. - Crédito: Alianza Lima

La travesía de Erick Noriega en su primera incursión en el Brasileirao está por empezar. Recién llegado a Gremio, el futbolista peruano se encuentra a la espera de ser considerado dentro de los planes del entrenador Mano Menezes. En su primer partido se mantuvo en la banca de suplentes observando el desarrollo del empate a cero contra Ceará, pero es muy probable que en la siguiente fecha aparezca en cualquier circunstancia.

Porque, ahora, el ‘tricolor’ presenta dos ausencias obligadas por lesión, aunque en distintas demarcaciones. Primero, el mediocentro Mathías Villasanti acusa una rotura total de ligamentos de la rodilla, lo que lo mantendrá al margen por varios meses. Y, recientemente, se ha conocido que el defensor Fabián Balbuena deberá ubicarse en el dique seco, por un tiempo largo, a raíz de una fractura de peroné de la pierna derecha.

Frente a esas inesperadas circunstancias, se cae de madura la inminente aparición del ‘Samurái’, aunque tan solo hace falta saber en qué demarcación podría darse su debut. En cualquier caso, el nacido en la ciudad de Nagoya, Japón, está muy capacitado para estacionarse en cualquiera de las posiciones urgentes mencionadas.

Erick Noriega llegó a Gremio por 1.8 millones de euros. - Crédito: Difusión

Apunte de Barcos

Sin embargo, un viejo conocido suyo como Hernán Barcos tiene en claro dónde Erick Noriega puede rendir muchísimo más en las planificaciones de un Gremio alicaído que lucha semana a semana para despegar en la clasificación del Brasileirao.

“Él es un zaguero. Ahora está jugando de volante y se adaptó bien. Sí, juega bien y le gusta jugar más en el medio”, subrayó Barcos en una breve comunicación con el diario Correio do Povo de la ciudad de Porto Alegre.

Hernán Barcos se pronuncia sobre Erick Noriega y su llegada a Gremio de Brasil | Liga 1 Max

Por otro lado, el ‘Pirata’ se ha mostrado muy satisfecho por el movimiento que ha realizado su antiguo compañero de vestuario al aceptar un traspaso al ‘Maior do Soul’ y ha compartido una infidencia: “Noriega está feliz y sabe de la oportunidad que tiene”.

El ‘Samurái’ vivió su última experiencia representando a Alianza Lima en la sexta fecha del Clausura 2025 en el triunfo 3-1 contra Asociación Deportiva Tarma, en Matute. Aunque no había opciones para que disputase el choque, el técnico Néstor Gorosito le dispuso algunos minutos para que pudiera despedirse, entre lágrimas, de los compañeros y la afición estacionada en las cuatro tribunas.

La emotiva dedicatoria de Hernán Barcos y Kevin Quevedo a Erick Noriega tras clasificación de Alianza Lima a cuartos de Copa Sudamericana 2025

Influencia clave

Antes de cercarse totalmente el acuerdo por Erick Noriega, las autoridades del Gremio vieron en Hernán Barcos, goleador extranjero de todos los tiempos del club gaúcho, un personaje clave para conocer detalles exactos de la personalidad del peruano-japonés. De más está decir que HB9 se deshizo en elogios por su compañero.

“Parece que tiene 500 partidos en Primera División. Me llamaron de Gremio. He tratado de decirles la verdad. Es un chico que no tiene cosas negativas para hablar de él, y más en Gremio es un club que conozco, sé que a él le va a ir muy bien y por suerte se dio”, dijo Barcos en declaraciones ofrecidas a L1MAX.

Ya instalado en el ‘tricolor’, Noriega no dejó pasar la oportunidad para ponderar la humanidad de Hernán: “Hablé con Barcos, me habló mucho del club, habló muy bien de las personas que trabajan aquí. De la ciudad. Estoy muy feliz de estar aquí en Gremio”.