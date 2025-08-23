Perú Deportes

Pedro García reveló que recibe ataques de hinchas de Universitario por polémicas declaraciones: “Mi Instagram es sangre”

El periodista deportivo aclaró que su comentario contra la ‘U’ fue en modo irónico: dijo que no debería viajar a Brasil porque ya está eliminado de la Copa Libertadores 2025

Grace Nole Alcántara

Pedro García es punto de críticas por las polémicas declaraciones que realizó contra Universitario de Deportes. El periodista deportivo aseguró que la ‘U’ debería viajar a Brasil a jugar contra Palmeiras porque ya está eliminado tras la goleada que sufrió en el estadio Monumental, todo esto fue en la previa de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Eso generó cuestionamientos de los hinchas ‘cremas’, pero Eloy aclaró que su comentario fue de manera irónica. Sin embargo, reveló que viene recibiendo todo tipo de ataques en sus redes sociales por parte de los fanáticos ‘merengues’ y remarcó que su apreciación fue sarcástica.

“Entre el 90 y el 2000 ha habido clásicos ralos, te lo juro, e incluso me animo a decir, pero bajito nomás, porque la gente se ofende y empiezan a decir: ‘Maldito, te voy a matar’. Mi Instagram es sangre por haber dicho -con ironía- aquello que dije de la ‘U’ en Brasil. Oye, está bien que me ‘maleteen’, pero no tanto, sangre no, ah. No me han amenazado, pero me han atendido rico y todo bien. La ironía es la ironía; el que es irónico parte de la base de que yo estoy suponiendo que tú, como receptor de mi ironía, estás entendiendo el código del cual hablo. Ahora, si tú crees que mi ironía es verdad, no sabes nada de ironía; hay que decodificar. No le digo a la gente, le digo a algunos periodistas: el hincha me puede insultar porque es el hincha, el apasionado, pero un comunicador que no entienda la ironía, hermano…“, preciso el comunicador en el programa ‘Vamos al VAR’.

¿Jorge Fossati hará cambios en su alineación de Universitario frente Alianza Lima?

Pedro García confesó que tuvo una conversación con Jorge Fossati en ‘off the record’ y le dio indicios que haría algunos algunos cambios en su alineación para enfrentar a Alianza Lima este domingo 24 de agosto en el estadio Monumental.

Tras la charla con el DT uruguayo, el periodista deportivo se animó a decir que esa variación sería que Anderson Santamaría sería titular en lugar de Williams Riveros, será el acompañante de Matías Di Benedetto en zaga ‘crema’.

“Fossati está diciendo como cosa prioritaria que no ha tenido tiempo para entrenar, ‘no tengo tiempo, estoy bajándome del avión, mañana entreno y luego el partido’. Por lo tanto, sería una locura pensar que se va a plantear hacer muchos cambios. Si hubiera habido dos entrenos en el medio, capaz que otro cambio haría; se hablaría de una variante o dos porque tuviste el tiempo de ensayarlo. No descarto que un cambio pueda haber; lo de Anderson Santamaría puede ser factible. El nivel mostrado por Santamaría en los últimos partidos ha sido muy bueno; no es que eso desvirtúe a Riveros, no pasó a ser malo. Simplemente, en este minuto -y el fútbol es de momentos- Santamaría está mejor. No está mejor por poquito, está mejor por bastante. Después, no creo que toque lo demás porque no lo ensayó demasiado”, comentó Eloy.

¿Qué dijo Pedro García de Universitario que generó polémica?

Tras la goleada que Palmeiras le propinó a Universitario de Deportes en el choque de ida que se jugó en el estadio Monumental, Pedro García lanzó un contundente comentario contra los ‘cremas’.

“Cómo va hacer porque luego viene el clásico; ridículo queda aquel reclamo que se estableció hace un par de semanas de ‘hay que modificar el clásico porque jugamos el jueves la clasificación’.¿Qué clasificación?, queda en ridículo aquel reclamo; la verdad que no me quiero burlar, no es una burla. Queda en ridículo el tema del viaje a Sao Paulo para jugar con Palmeiras a tan pocos días del clásico que hay que reprogramar; no hay nada que jugar en Sao Paulo. Le sale barato a la ‘U’ perder por ‘walkover’ en Sao Paulo; es 3-0″, apuntó Eloy.

