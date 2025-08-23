Perú Deportes

Partidos de hoy, sábado 23 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles en los mejores torneos del mundo: Sporting Cristal saldrá a recuperar el liderato, Barcelona FC irá por otros triunfo en LaLiga, y mucho más

Hoy, la agenda futbolera estará llena de encuentros imperdibles en las mejores ligas del mundo: Sporting Cristal saldrá a recuperar el liderato en casa, Barcelona FC hará lo suyo en la LaLiga, Inter Miami sin Lionel Messi buscará un triunfo más en la MLS, Pedro Gallese tendrá acción con Orlando City, y mucho más.

El equipo de PauloAutuori recibirá a UTC en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. Los ‘cerveceros’ están abligados a sacar un triunfo para volver al primer lugar de la competencia ya que se vio perjudicado por la inhabilitación de Deportivo Binacional: le quitaron los tres puntos que obtuvo frente el ‘poderoso del sur’.

Mientras que el ‘Gavilán del norte’ está complicado en el campeonato nacional, no ha ganado ningún encuentro hasta el momento y está complicado con el tema del descenso. Necesita sorprender a los rimeneses para salir del fondo de la tabla.

Partidos de Liga 1

- Sporting Cristal 2-2 UTC (Finalizado)

- Los Chankas vs Sport Boys (13:15 horas / L1 Max, L1 Play)

- Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad (15:30 horas / L1 Max, L1 Play)

- Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo (18:00 horas / L1 Max, L1 Play)

Partidos de LaLiga

- Mallorca vs Celta de Vigo (10:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 4)

- Atlético de Madrid vs Elche (12:30 horas / DGO, D Sports)

- Levante vs Barcelona FC (14:30 horas / DGO, D Sports)

Partidos de Premier League

- Manchester City 0-2 Tottenham (Finalizado)

- Burnley 2-0 Sunderland (Finalizado)

- Brentford 1-0 Aston Villa (Finalizado)

- Bournemouth 1-0 Wolverhampton (Finalizado)

- Arsenal vs Leeds (11:30 horas / Disney+, ESPN)

Partidos de Serie A

- Genoa vs US Lecce (11:30 horas / Disney+ Premium)

- Sassuolo vs Napoli (11:30 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

- AC Milan vs US Cremonese (13:45 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

- AS Roma vs Bologna (13:45 horas / Disney+, ESPN 2)

Partidos de Bundesliga

- Bayer Leverkusen 1-2 Hoffenheim (Finalizado)

- Eintracht Frankfurt 4-1 Werder Bremen (Finalizado)

- Friburgo 1-3 Augsburgo (Finalizado)

- FC Union Berlin 2-1 Stuttgart (Finalizado)

- Heidenheim 1-3 Wolfsburgo (Finalizado)

- St. Pauli vs Borussia Dortmund (11:30 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Ligue 1

- O. Marsella 5-2 Paris FC (Finalizado)

- Nice vs Auxerre (12:00 horas / Disney+ Premium)

- O. Lyon vs Metz (14:05 / Disney+ Premium, TV5 Monde)

Partidos de fútbol uruguayo

- Defensor Sporting vs Plaza Colonia (13:30 horas / Disney+ Premium)

- Nacional vs Boston River (16:00 horas / Disney+ Premium)

- Miramar Misiones vs Cerro Largo (18:30 horas / Disney+ Premium, GOLTV)

Partidos de fútbol colombiano

- DIM Medellín vs La Equidad (14:00 horas / RCN Nuestra Tele)

- Envigado vs Deportivo Pereira (16:10 horas / RCN Nuestra Tele)

- Fortaleza vs Santa Fe (18:20 horas / RCN Nuestra Tele)

- Millonarios vs Junior (20:30 horas / RCN Nuestra Tele)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Macará vs Mushuc Runa (14:00 horas / El Canal del Fútbol)

- Manta FC vs Deportivo Cuenca (16:30 horas / El Canal del Fútbol)

- Vinotinto FC vs Barcelona SC (19:00 horas / El Canal del Fútbol)

Partidos de fútbol argentino

- San Lorenzo vs Instituto (12:30 horas / TyC Sports)

- Rosario Central vs Newell’s Old Boys (15:30 horas / Disney+ Premium)

- San Martín SJ vs Gimnasia LP (18:00 horas / TyC Sports)

Partidos de fútbol brasileño

- RB Bragantino vs Fluminense (14:00 horas / Fanatiz)

- Cruzeiro vs Internacional (16:30 horas / Fanatiz)

- Gremio vs Ceará (19:00 horas / Fanatiz)

Partidos de MLS

- DC United vs Inter Miami (18:30 horas / MLS Season Pass)

- Nashville SC vs Orlando City (19:30 horas / MLS Season Pass)

- FC Dallas vs Los Angeles FC (19:30 horas / MLS Season Pass)

- San Diego FC vs Portland Timbers (21:30 horas / MLS Season Pass)

