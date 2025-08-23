Con los regresos de Yoshimar Yotún y Joao Grimaldo, las novedades de Perú para duelos con Uruguay y Paraguay por Eliminatorias 2026

Perú está a punto de arrancar con su preparación para afrontar la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en la que enfrentará a Uruguay y Paraguay con mínimas opciones de acceder al repechaje. Todo iniciará con la lista de convocados que será oficializado por Óscar Ibáñez este domingo 24 de agosto, finalizada la fecha 7 del Torneo Clausura 2025.

Se confirmó los regresos de Yoshimar Yotún, Joao Grimaldo y Alex Valera después de varios meses afuera de la ‘blanquirroja’ por diferentes motivos. El popular ‘Yoshi’ vuelve después de dos años y acaba de regresar a las canchas tras la sensible lesión a la rodilla. Su retorno apunta a reforzar el medio campo peruano, ya que su último partido oficial con la selección se remonta a noviembre de 2023, cuando anotó ante Venezuela.

El delantero de Universitario de Deportes, por su parte, vuelve luego a no ser considerado en las anteriores convocatorias por decisión propia, motivada por asuntos personales. Y Grimaldo es otra novedad en el llamado, reaparecerá en La Videna después de casi un año: su último duelo fue con Brasil de visita en octubre del año pasado.

Las novedades en la lista de convocados de Perú para las Eliminatorias 2026

Falta poco para conocer la lista de convocados de Óscar Ibáñez para los partidos con Uruguay y Paraguay, y se va conociendo algunos nombres que serán integrados en la nómina de la selección peruana. A los regresos de Yoshimar Yotún, Joao Grimaldo y Alex Valera; habrán otras sorpresas en el último llamado de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Se informó que Alessandro Burlamaqui, Jesús Pretell, Jairo Concha fueron notificados por el técnico nacional y serán las sorpresas en el listado. Y así como hay nuevas incorporaciones, también hay ausencias. No estará Paolo Guerrero, el mismo ‘Depredador’ lo confirmó debido a que se encuentra recuperando de una lesión.

Otro que tampoco no estará es Gianluca Lapadula, el ‘Bambino’ no está teniendo continuidad en el Spezia Calcio de la Serie B de Italia, y por ello no será llamado. Lo mismo pasará con Christian Cueva, no está en los planes de Ibáñez a pesar de que tiene minutos y buen momento con Emelec de Ecuador.

¿Paolo Guerrero tendrá despedida en la selección peruana?

El ‘Depredador’ confirmó su ausencia en la convocatoria para la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, y quedó en incertidumbre cuándo será su despedida luego de que anunciara su retiro de la selección peruana.

Se reveló que la Federación Peruana de Fútbol estaría planeando el adiós de ‘Depredador’ y se daría en el próximo año debido a que tampoco sería llamado para los amistosos de la ‘blanquirroja’ en octubre y noviembre, donde se jugará con Rusia y Chile.

“En octubre, se está viendo la posibilidad de que la selección peruana juegue con dos equipos de Centroamérica. Teniendo en cuenta que se está definiendo el torneo local, Paolo Guerrero no sería convocado en octubre y tampoco en noviembre. En la Federación ha existido un diálogo para ver en qué fecha se podría calzar una despedida para Paolo Guerrero, que podría darse el próximo año; eso se estaría planificando”, informó Kevin Pacheco en el programa ‘Vamos al VAR’.