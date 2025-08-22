Perú Deportes

Kevin Quevedo y otro exjugador de Alianza Lima fueron elegidos en el once ideal de la Copa Sudamericana 2025

La Conmebol seleccionó a los mejores futbolistas de los partidos de vuelta de los octavos de final para armar su destacada oncena

Alianza Lima se metió a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El éxito del cuadro de Néstor Gorosito se debe a los grandes rendimientos de sus jugadores, como es el caso de Kevin Quevedo, quien se mandó con un golazo para darle el triunfo ante Universidad Católica de Ecuador en condición de visitante.

Como si fuera poco, el extremo peruano fue seleccionado por la Conmebol en el once ideal de la semana. Su tanto desde fuera del área bastó para que la máxima organización del fútbol sudamericano lo incluya en el equipo junto a otras figuras de los compromisos de vuelta por los octavos de final del certamen. Un premio para su gran momento con el cuadro ‘íntimo’.

El extremo la puso en un lugar imposible para el portero rival. (Video: DSports)

Quevedo no es el único jugador con paso por La Victoria elegido por la Conmebol. Kevin Serna también formó parte de la destacada oncena después de marcarle a América de Cali con Fluminense. Su equipo terminó clasificando a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Lanús de Argentina.

Serna estuvo en Alianza durante el 2024 tras sobresalir en ADT de Tarma y solo le bastó media temporada para dar el salto al fútbol brasileño. En su estancia en Matute, anotó tres goles y dio tres asistencias, de las cuales dos de sus tantos fueron en la Copa Libertadores.

Así quedó conformado el equipo de la semana: Nahuel Losada en el arco; Carlos Izquierdoz, Natanael Moreira y José Sagredo en la defensa; Robson Matheus, Matheus Martinelli, Kevin Serna y Kevin Quevedo en la volante; Michael Hoyos, Dayro Moreno y Michael Barrios en el ataque.

Fluminense, Lanús, Bolívar y Once Caldas fueron los clubes que más jugadores brindaron a esta alineación. Los cuatros conjuntos tuvieron a dos futbolistas cada uno dentro de la escuadra de la Conmebol.

Kevin Quevedo y Kevin Serna figuran en el once ideal de la semana de la Copa Sudamericana 2025.

