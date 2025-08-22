Jorge Fossati valoró desempeño de Universitario tras eliminación de la Copa Libertadores 2025: “Jugamos mirando a los ojos a Palmeiras”

Jorge Fossati valoró desempeño de Universitario tras eliminación de la Copa Libertadores 2025

Universitario de Deportes se despidió de la Copa Libertadores 2025, pero lo hizo con la frente en alto. Los ‘cremas’ empataron 0-0 frente Palmeiras en el Allianz Parque de São Paulo, por el partido de vuelta de los octavos de final.

El cuadro ‘merengue’ no pudo revertir el 4-0 que sacó el ‘verdao’ en el choque de ida y quedó eliminado de la competencia internacional. Sin embargo, la ‘U’ recibió buenos comentarios por el gran desempeño en su condición de visita: se vio un equipo mucho más compacto, le anularon un gol por posición adelantada y puso en aprietos a los brasileños en más de una ocasión.

Jorge Fossati decidió realizar cinco cambios en la alineación titular, pensando en el próximo clásico del torneo peruano ante Alianza Lima. Entre las novedades en el once inicial destacaron Anderson Santamaría y Jesús Castillo. El popular ‘Santa’ fue de los jugadores más destacados del encuentro en Brasil.

Tras el encuentro, el técnico uruguayo se mostró satisfecho por el juego que mostraron sus jugadores y valoró la buena imagen que dejó frente al candidato al título. También lamentó no haber podido realizar el mismo nivel futbolístico en el primer cotejo que se jugó en el estadio Monumental.

“Sí, ese es nuestro sentimiento hoy (competir). Y por encima de todo, creo que quedó muy claro que la ‘U’ jugó y pudo competir contra el mejor equipo de la Copa, que simplemente tiene un grupo de jugadores extraordinario y un gran entrenador. Pero creo que lo dije antes del juego que teníamos en mente que teníamos las cualidades para jugar contra un gran club como Palmeiras, mirándolo a los ojos. Infelizmente, eso en Lima no fue posible”, apuntó el DT en conferencia de prensa.

El cuadro peruano empató sin goles ante los brasileños y así se despidieron el torneo internacional.

“Nos vamos con la frente en alto”

Jairo Vélez: " El resultado es el mejor porque venir acá, que es una plaza complicada, es un buen resultado. Hablar del pasado es algo que ya no va; las cosas pasaron así, no era algo que queríamos, pero bueno. A partir de ahora, enfocado en el clásico. Siempre es importante jugar y sumar minutos; uno se prepara para estos momentos, cuando te toque dar lo mejor".

José Carabalí: “Nos vamos con una sensación muy buena; el partido en casa tuvimos errores cometidos por nosotros mismos, y hoy mejoramos en todos los aspectos. Sabemos que Palmeiras es muy fuerte; irnos con un 0-0 nos llena de confianza y nos vamos con la frente en alto para afrontar lo que nos toca en la Liga 1. Demostramos que pudimos seguir avanzando, pero no se pudo dar”.

Edison Flores: “Siempre agradecimiento a ellos porque están en las buenas y en las malas. Me voy con buenas conclusiones, después de que hace mucho tiempo no clasificábamos a octavos de final y ahora se pudo dar. Los clásicos son partidos muy difíciles; jugamos de local, pero eso no asegura el resultado”.

Próximo partido de Universitario en la Liga 1

Los ‘cremas’ tendrán que cabiar de chip y concentrarse en el próximo partido que disputará en el Torneo Clausura 2025: recibirá a Alianza Lima este domingo 24 de agosto a las 17:30 horas en el estadio Monumental de Ate, por la fecha 7.

Este clásico es crucial para los intereses de ambos equipos porque podría definir su futuro rumbo al título. Universitario buscará consolidarse en el liderato y acercarse al tricampeonato, mientras que los ‘blanquiazules’ están obligados a acortar distancias y acercarse al primer lugar.