Perú Deportes

Anularon golazo a Jairo Concha en los primeros minutos de Universitario vs Palmeiras por octavos vuelta de Copa Libertadores 2025

El volante ‘crema’ marcó un golazo para la ‘U’ en el inicio del partido en Brasil, pero fue anulado por offside de Pérez Guedes, quien obstruyó la visión del arquero rival

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Guardar
Todo esto por una posición adelantada de Pérez Guedes. (Video: ESPN)

Jairo Concha intentó dar el primer golpe en el duelo entre Universitario de Deportes y Palmeiras, y estuvo muy cerca de conseguirlo. En el partido disputado este jueves 21 de agosto en el Allianz Parque de Brasil, el volante ‘crema’ se lució con un golazo en los minutos iniciales, encendiendo la ilusión de su equipo en su intento por remontar una desventaja de cuatro goles. Sin embargo, el tanto fue anulado y no llegó a reflejarse en el marcador.

Temas Relacionados

Jairo ConchaUniversitario de DeportesPalmeirasCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

Jorge Fossati presenta hasta cinco cambios en el once inicial. Anderson Santamaría, Jesús Castillo y Diego Churín sin las principales novedades. Los ‘cremas’ buscan la hazaña en Sao Paulo. Sigue las incidencias

Universitario vs Palmeiras EN VIVO

Erick Noriega anunciado como refuerzo del Gremio con un contrato de tres temporadas: “Vamos a esforzarnos”

El club ‘tricolor’ ha cerrado un vínculo con el ‘Samurái’ hasta el 2028 en una operación valorizada en alrededor de 2 millones de dólares

Erick Noriega anunciado como refuerzo

A qué hora juega Universitario vs Palmeiras HOY: partido en Sao Paulo por octavos vuelta de la Copa Libertadores 2025

Los ‘cremas’ buscarán el mejor resultado posible en Brasil frente al ‘verdad’. Esto tras caer goleado 4-0 en la ida. Pese a ello, hay mucha expectativa por este encuentro. Conoce los horarios para no perderte ningún detalle

A qué hora juega Universitario

Dónde ver Universitario vs Palmeiras HOY: canal tv online por octavos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

Pese a que los ‘cremas’ viajaron con sus habituales titulares, Jorge Fossati presentaría un once alterno para el duelo ante los brasileños en Sao Paulo. Conoce cómo seguir el encuentro

Dónde ver Universitario vs Palmeiras

Los cambios de Jorge Fossati en el once frente a Palmeiras pensando en el clásico ante Alianza Lima por Liga 1 2025

Los ‘cremas‘ se alistan para disputar el encuentro de vuelta en una llave que se abrió con un 4-0 a favor de los brasileños en el estadio Monumental

Los cambios de Jorge Fossati
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí pide que Martín

José Jerí pide que Martín Vizcarra vaya al mismo penal que otros expresidentes: “Hay un principio y una tradición”

Colegio de Abogados de Lima presenta un PL para derogar leyes del Congreso que favorecerían el crimen organizado

Tribunal Constitucional convoca al fiscal Domingo Pérez para sustentar investigación por lavado de activos contra Keiko Fujimori

Dina Boluarte celebra fracaso del paro en Lima pese al atentado contra chófer de bus: “Saludo a los trabajadores que se ponen de pie”

Congresista Darwin Espinoza será investigado por ausentarse del Pleno para ir al partido de Alianza Lima en Ecuador

ENTRETENIMIENTO

Acusan al diseñador Noé Bernacelli

Acusan al diseñador Noé Bernacelli de tocamientos indebidos a modelo durante una prueba de vestuario

César ‘Pudy’ Ballumbrosio sorprende al revelar su experiencia de trabajar y conocer a Bárbara Mori en la película peruana ‘Mistura’

‘Luz de Luna 4′ se traslada a Ayacucho: así se graba la nueva temporada de la telenovela de América TV

Rodrigo González y Gigi Mitre muestran su apoyo a Maju Mantilla y mandan mensaje a Gustavo Salcedo: “¿Cuál es el apuro?”

Esposo de Maju Mantilla anuncia el fin de su matrimonio: “Después de una conciliación firmada por ambas partes”

DEPORTES

Erick Noriega anunciado como refuerzo

Erick Noriega anunciado como refuerzo del Gremio con un contrato de tres temporadas: “Vamos a esforzarnos”

Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

A qué hora juega Universitario vs Palmeiras HOY: partido en Sao Paulo por octavos vuelta de la Copa Libertadores 2025

Dónde ver Universitario vs Palmeiras HOY: canal tv online por octavos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

Los cambios de Jorge Fossati en el once frente a Palmeiras pensando en el clásico ante Alianza Lima por Liga 1 2025