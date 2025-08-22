Anularon golazo a Jairo Concha en los primeros minutos de Universitario vs Palmeiras por octavos vuelta de Copa Libertadores 2025

Jairo Concha intentó dar el primer golpe en el duelo entre Universitario de Deportes y Palmeiras , y estuvo muy cerca de conseguirlo. En el partido disputado este jueves 21 de agosto en el Allianz Parque de Brasil, el volante ‘crema’ se lució con un golazo en los minutos iniciales, encendiendo la ilusión de su equipo en su intento por remontar una desventaja de cuatro goles. Sin embargo, el tanto fue anulado y no llegó a reflejarse en el marcador.

