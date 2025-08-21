Partidos de hoy, jueves 21 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy jueves 21 de agosto se llevarán a cabo varios partidos que serán de gran interés para el aficionado del fútbol. Y es que la pelota no deja de rodar a mitad de semana con los compromisos que se jugarán en los certámenes de clubes de Conmebol, así como de UEFA y otros que no te puedes perder.
En la Copa Libertadores, Universitario de Deportes visitará a Palmeiras con la intención de mejorar su imagen con respecto al duelo de ida (derrota 4-0) y ofrecer un rendimiento más acorde al nivel que mostró en la fase de grupos. Eso sí, el equipo dirigido por Jorge Fossati no estará completo por las ausencias de Williams Riveros (sanción) y Rodrigo Ureña (lesión). Además, cabe la posibilidad de que el ‘verdao’ presente un equipo alterno.
Otro duelo electrizante será el que protagonicen River Plate y Libertad en el estadio Monumental de Núñez, teniendo en cuenta que en el primer choque quedó igualado sin goles. Esta vez, con el apoyo de sus hinchas, el ‘millonario’ apuntará a doblegar a un elenco que no gana hace tres presentaciones.
De la misma manera, LDU de Quito recibirá a Botafogo para buscar darle vuelta al 1-0 que sufrió en Brasil. El actual campeón de la Copa Libertadores intentará poner todo lo mejor de sí para seguir avanzando y repetir la corona continental.
Por otro lado, en la Copa Sudamericana se disputarán duelos atractivos como el Godoy Cruz vs Atlético Mineiro en Argentina y el Lanús vs Central Córdoba, también en suelo ‘gaucho’.
Ahora, dos competiciones que no se pueden dejar de lado son la Europa League y la Conference League en sus fases previas. En esa línea, un jugador peruano que tendría participación es Joao Grimaldo, en el partido de visita de Riga FC contra Sparta Praga de República Checa. Cabe mencionar, que el canterano de Sporting Cristal acumula 25 presencias este año, con 3 goles y 9 asistencias.
Partidos de Copa Libertadores
- LDU de Quito vs Botafogo (17:00 horas / Disney+, ESPN)
- River Plate vs Libertad (19:30 horas / Disney+, ESPN, Telefé, Pluto TV)
- Palmeiras vs Universitario (19:30 horas / Disney+, ESPN 5)
Partidos de Copa Sudamericana
- Godoy Cruz vs Atlético Mineiro (17:00 horas / DSports)
- Lanús vs Central Córdoba (19:30 horas / DSports)
Partidos de Europa League
- Midtjylland vs KuPS (11:30 horas)
- Malmo FF vs Sigma Olomouc (12:00 horas)
- Brann vs AEK Larnaca (12:00 horas)
- Zrinjski vs Utrecht (13:00 horas)
- Panathinaikos vs Samsunspor (13:00 horas)
- Shkendija 79 vs Ludogorets (13:00 horas)
- Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Kiev (13:00 horas)
- Slovan Bratislava vs Young Boys (13:15 horas)
- Lech Poznan vs Genk (13:30 horas)
- Aberdeen vs FCSB (13:45 horas)
- Rijeka vs PAOK (13:45 horas)
- Lincoln Red Imps vs Sporting Braga (14:00 horas)
Partidos de Conference League
- Rosenborg vs Mainz 05 (11:00 horas)
- Gyori ETO vs Rapid Viena (12:00 horas)
- Häcken vs CFR Cluj (12:00 horas)
- Hamrun Spartans vs Rīgas FS (12:00 horas)
- Wolfsberger AC vs Omonia Nicosia (12:00 horas)
- Istanbul Basaksehir vs CSU Craiova (12:45 horas)
- Celje vs Baník Ostrava (13:00 horas)
- Polessya vs Fiorentina (13:00 horas)
- Levski Sofia vs AZ Alkmaar (13:00 horas)
- Olimpija vs Noah (13:00 horas)
- Neman Grodno vs Rayo Vallecano (13:00 horas)
- Drita vs Differdange 03 (13:00 horas)
- Breidablik vs Virtus (13:00 horas)
- Racing de Estrasburgo vs Virtus (13:00 horas)
- Sparta Praga vs Riga FC (13:00 horas)
- Shakhtar Donetsk vs Servette FC (13:00 horas)
- Anderlecht vs AEK Atenas (13:00 horas)
- Lausanne Sport vs Besiktas (13:15 horas)
- Jagiellonia Białystok vs Dinamo City (13:15 horas)
- Shelbourne vs Linfield (13:45 horas)
- Hibernian vs Legia Varsovia (14:00 horas)
- Crystal Palace vs Fredrikstad (14:00 horas)
- Raków Czestochowa vs Arda (14:00 horas)
- Santa Clara vs Shamrock Rovers (14:00 horas)
Partidos de Central American Cup de Concacaf
- Sporting San Miguelito vs Herediano (19:00 horas / Disney+)
- Real Estelí vs CF Hércules (21:00 horas / Disney+)
- Alianza FC vs Liga Deportiva Alajuelense (21:00 horas / Disney+)
Partido de Campeonato Clubes CFU de Caribe
- Defence Force vs Juventus (19:00 horas / Disney+)
Partido de Copa Ecuador
- Leones del Norte vs Orense SC (19:00 horas / DSports 4)