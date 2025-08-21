Perú Deportes

Ignacio Buse vs Kimmer Coppejans: día, hora y canal del duelo por el boleto al cuadro principal del US Open 2025

El peruano ha firmado una de sus mejores actuaciones y consiguió su segunda victoria en las clasificatorias. Conoce los detalles del compromiso que lo separa del ‘main draw‘

Por José Manuel Quintana

Era cuestión de tiempo. Ignacio Buse no solo se sacó la mochila de las tres derrotas en ‘qualy‘ de Grand Slam, sino que ha hilado dos victorias que lo ponen a tiro de instalarse en el cuadro principal del US Open. En la cancha 13 de la Billie Jean King National Tennis Center, el peruano derrotó con solvencia al japonés Rei Sakamoto por 6-4, 4-6 y 6-4.

Nacho‘ no solo se valió de su gran tenis en la pista dura neoyorquina. Las tribunas vitoreaban su apellido y el “Perú, Perú“ le servía de acicate para sortear los envíos del nipón. El ‘Colorado‘ logró que los asistentes a su juego se despeguen de los asientos para aplaudir sus formidables puntos.

En la previa, el peruano ya era el segundo mejor preclasificado dentro de los ocho tenistas de su cuadro que buscaban el boleto al cuadro principal del último Grand Slam del año. Ahora, con la eliminación de Alexander Blockx a manos de su connacional, el belga Kimmer Coppejans, Buse (#136) es el favorito por ranking.

El peruano se impuso 6-1 en el tercer parcial. (Video: Disney)

Y será precisamente Coppejans quien esté del otro lado de la red ante Buse. El europeo (#194) inició su camino hacia la tercera fase del torneo clasificatorio con una victoria en tres sets sobre el argentino Alex Barrena. En segunda ronda, su compatriota Blockx se retiró del cotejo tras caer en el primer parcial.

El nacido en Ostende hace 31 años alcanzó su mejor ranking en 2015 cuando escaló hasta el #97 del ranking ATP. Arribó al distrito de Queens con tres derrotas en sus tres últimos torneos. Antes de caer en esa negativa racha, se instaló en la final del Challenger de Bunschoten, donde el británico Jan Choinski lo dejó sin título.

Tuvieron que pasar 31 años para que un peruano acceda al tercer encuentro de la ‘qualy‘ del US Open. El primero y último en conseguirlo fue José Luis Noriega en la edición de 1994. Buse tiene una gran oportunidad este viernes 22 de agosto para el deporte peruano. El ‘Colorado‘ está a una victoria de dar un paso más en su corta y auspiciosa carrera.

Ignacio Buse vs Kimmer Coppejans: horario del partido

El duelo entre Ignacio Buse y Kimmer Coppejans está programado para este viernes 22 de agosto, alrededor de las 10:00 horas de Perú. Sin embargo, el horario podría modificarse dependiendo del avance de los encuentros anteriores en las canchas del USTA Billie Jean King National Tennis Center. La elección del Court del compromiso aún no ha sido confirmado. Será la primera vez que ambos tenistas midan fuerzas.

Ignacio Buse vs Kimmer Coppejans: canal TV del partido

El partido entre Ignacio Buse y Kimmer Coppejans será transmitido en vivo por ESPN, señal internacional que cubre todas las etapas del US Open 2025. Los fanáticos deberán sintonizar el encuentro a través de la plataforma de streaming Disney Plus, disponible por suscripción en dispositivos móviles y ordenadores. Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura minuto a minuto con todas las incidencias en directo de este duelo clave para el tenista peruano.

El premio económico de Ignacio Buse en el US Open 2025

Según la información oficial del abierto estadounidense, el premio para quienes alcanzan la tercera y última ronda de la etapa de clasificación (QR2) asciende a $57,200 dólares. Al tipo de cambio actual, esta suma representa alrededor de 200 mil soles peruanos, una cifra significativa si se compara con los ingresos habituales en torneos Challenger, donde los premios totales rara vez superan los $50,000 para todo la competencia.

Esta cantidad ya está garantizada para Ignacio Buse, independientemente del resultado que obtenga en su próximo enfrentamiento ante el belga Kimmer Coppejans. Es un respaldo importante no solo para cubrir gastos de temporada (viajes, entrenamientos, equipo), sino también para seguir proyectando su carrera en el plano internacional.

