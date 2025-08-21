Dónde ver Universitario vs Palmeiras HOY: canal tv online por octavos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

Dónde ver Universitario vs Palmeiras por vuelta de octavos de final de Copa Libertadores 2025.

Universitario de Deportes se medirá en condición de visitante contra Palmeiras de Brasil hoy, jueves 21 de agosto, en un duelo correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Allianz Parque de Sao Paulo será el escenario de un cotejo donde la ‘U’ intentará mejorar su imagen respecto a la ida y, por qué no, obrar por el milagro.

El cuadro ‘crema’ viene de conseguir un empate amargo frente a Sport Huancayo en la ciudad ‘incontrastable’. Pese a ir ganando 1-0, un gol mal anulado a Alex Valera sumado al tanto de Javier Sanguinetti, hizo que el ‘rojo matador’ lo termine igualando.

Este resultado y el descenso inminente de Deportivo Binacional ha generado que el elenco ‘merengue’ se ubique como líder del Torneo Clausura con 14 puntos.

Sin embargo, para el choque con Palmeiras, el técnico Jorge Fossati no contará con todo su plantel, debido a la lesión de Rodrigo Ureña y suspensión de Williams Riveros. Por ello, Jorge Murrugarra y Anderson Santamaría serían titulares.

Empate 1-1 en el IPD por la jornada 6. (Video: L1MAX)

Por otro lado, Palmeiras le ganó el último fin de semana a Botafogo de visita por 1-0 con la anotación de Felipe Anderson, resultado que lo coloca en la segunda casilla del Brasileirao 2025 con 39 unidades, cuatro menos que el puntero Flamengo.

Eso sí, el margen de cuatro goles de la ida ante Universitario invita que el DT Abel Ferreira rote a sus futbolistas y cabe la posibilidad que saque del once inicial a Weverton, Murilo, Aníbal Moreno y Vitor Roque.

Historial de enfrentamientos

Universitario y Palmeiras se han visto las caras en siete partidos en toda la historia del fútbol sudamericano. Y si hacemos un balance, nos daremos cuenta de que el cuadro brasileño ha logrado una importante diferencia con seis victorias, contra una de la ‘U’.

Justamente, el último enfrentamiento se dio el 14 de agosto del presente año, en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El estadio Monumental de Ate fue testigo de una contundente goleada de parte del ‘verdao’ por 4-0 con los goles de Gustavo Gómez, Vitor Roque y José López (x2); siendo ampliamente superior en el juego de principio a fin.

El 'verdao' aplastó 4-0 a los peruanos en Lima. (Video: ESPN)

Dónde ver Universitario vs Palmeiras por octavos vuelta de la Copa Libertadores 2025

El partido de vuelta entre Universitario y Palmeiras, por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, se transmitirá en Perú y diversos países sudamericanos a través de ESPN 5. En Argentina, la emisión estará a cargo de FOX Sports 2, mientras que en Estados Unidos las señales habilitadas serán beIN Sports, ViX, Tubi y fuboTV.

La plataforma de streaming, Disney+, también cubrirá el encuentro en toda la región. Además, el portal web de Infobae Perú brindará cobertura completa, incluyendo información previa, seguimiento en tiempo real y testimonios de los protagonistas.

Horario de Universitario vs Palmeiras por octavos vuelta de la Copa Libertadores 2025

El encuentro entre Universitario y Palmeiras está programado para el jueves 21 de agosto en el Allianz Parque de la ciudad de Sao Paulo, con inicio a las 19:30 horas de Perú, franja compartida con Colombia y Ecuador. En Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el partido arrancará a las 20:30 horas.

Por su parte, en Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina comenzará a las 21:30 horas. Para México, la cita está fijada para las 18:30 horas, y en España, el duelo se disputará a las 02:30 horas del viernes 22.

Universitario vs Palmeiras: posibles alineaciones

Universitario: Sebastián Britos, Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, Edison Flores y Alex Valera. DT: Jorge Fossati

Palmeiras: Marcelo Lomba, Agustín Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Mauricio, Felipe Anderson, Ramón Sosa y José López. DT: Abel Ferreira