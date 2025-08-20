¿Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025?

Los resultados que Cienciano necesita para clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Este miércoles 20 de agosto, Cienciano chocará una vez más con Bolívar por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Este nuevo compromiso está pactado para iniciar a las 17:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Inca Garcilaso de la Vega, situado en la ciudad de Cusco, a más de 3 mil 399 metros sobre el nivel del mar.

El ‘papá’ no tuvo una buena actuación en el cotejo de ida ante los bolivianos. El cuadro ‘celeste’ hizo pesar su localía en el Hernando Siles Reyes -ubicado a más de 3 mil 650 metros de altura- y se quedó con la victoria (2-0). El delantero Martín Cauteruccio y el extremo Damián Batallini marcaron en aquella oportunidad.

Este resultado no solo desató las múltiples críticas contra el conjunto encabezado por Carlos Desio, sino también lo dejó al borde de la eliminación del torneo continental. Sin embargo, en el fútbol, nada es imposible, sobre todo con un resultado no tan abultado como el del primer encuentro.

“Es un resultado adverso. Bolívar es un equipo que juega bien al fútbol. En el primer tiempo lo teníamos controlado. En el segundo tiempo cuando arrancamos no había tanto peligro, nos dormimos en el segundo gol. Uno siempre tiene la esperanza que podamos revertir”, declaró el DT de Cienciano tras la caída en la ida.

El cuadro cusqueño cayó 2-0 en La Paz. (Video: Conmebol)

Los resultados que Cienciano necesita para revertir la llave a Bolívar

Con el 2-0 en la ida, los cusqueños deberán ganar por los menos por dos goles, sin recibir alguno, en este segundo partido para forzar la tanda de penales, la cual se llevará a cabo sin necesidad de jugarse el tiempo extra. Un triunfo por la mínima, un empate o una derrota significará su eliminación inmediata.

En caso que el club peruano consiga ganar por una diferencia de tres tantos, clasificará de forma directa a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Esta sería la segunda vez que lo logre, previamente lo hizo en el 2003, cuando terminó ganando el título continental.

Cienciano deberá revertir un marcador 2-0 tras perder con Bolívar en la ida.

Rival en los cuartos de final

El ganador del Cienciano vs Bolívar se enfrentará al vencedor del Atlético Mineiro vs Godoy Cruz en cuartos de final de la presente edición de la Copa Sudamericana. Lo que representa un gran desafío para ambas escuadras.

El rival recién se conocerá el jueves 21 de agosto cuando argentinos y brasileños se vuelvan a enfrentar. En la ida, el ‘galo’ se quedó con la victoria 2-1 con los goles de Tomás Cuello y Hulk. Pero, el ‘tomba’ cerrará esta llave en condición de local, lo que hace un cotejo de pronóstico reservado.

Así quedaron conformadas las llaves de la Copa Sudamericana 2025.

La campaña de Cienciano en la Copa Sudamericana 2025

Cienciano ingresó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana al vencer a ADT en la tanda de penales. En dicha instancia, quedó situado en el Grupo H y compitió con clubes como Caracas FC, Deportes Iquique y Atlético Mineiro.

Los ‘rojos’, sorpresivamente, se ubicaron primeros en su serie de forma invicta, ya que ganaron 2 partidos y empataron 4. Así, provocaron que el gigante brasileño afronte el play off y el conjunto chileno y venezolano se vayan eliminados de la competición.

Carlos Desio y compañía lograron el boleto directo a octavos de final, pero se vieron disminuidos por su buena campaña. Varios clubes se llevaron a sus figuras, por ejemplo, Christian Cueva partió a Ecuador, mientras que Gaspar Gentile y Josué Estrada ficharon por Alianza Lima.