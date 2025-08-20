Eddie Fleischman criticó con dureza a Jorge Fossati por quejas previo al clásico: “Cuando lo beneficia el arbitraje no habla de desventaja”

Jorge Fossati volvió a mostrar su malestar por la programación del clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, aseguró que se le está perjudicando porque no tendrá el tiempo suficiente de preparación ya que choca con el duelo con Palmeiras en Brasil, por la definición de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El técnico de la ‘U’ resaltó que los ‘blanquiazules’ llegarán mejor al choque de este domingo 24 de agosto en el estadio Monumental porque tendrán un día adicional de descanso tras su cotejo con Universidad Católica en Quito, por la Sudamericana.

El popular ‘Nono’ fue punto de críticas debido a sus declaraciones y Eddie Fleischman se unió a la tendencia. El periodista deportivo lanzó duro cuestionamientos y aseguró que el DT se está victimizando. También precisó que los ‘íntimos’ también son obligados a cumplir su fixture a pesar que jugaron más choques internacionales.

“Fossati dice que lo perjudican porque los obligan a jugar; obligaron a Alianza a jugar su fixture y obligaron a todos los que jugaron torneo internacional. No habla de ventaja deportiva cuando no le pitan un penal, cuando no expulsan a Di Benedetto, cuando Riveros se mantiene en una cancha cuando debió ser expulsado, cuando pitan fuera del área la falta Carabalí en Ayacucho. Ahí no dicen que hay diferencia deportiva”, apuntó el conductor en el programa ‘Full Deportes’.

El entrenador uruguayo mostró su incomodidad porque Universitario no tendrá mucho tiempo recuperación para enfrentar a Alianza Lima. (Ovación)

“Universitario no está para estar victimizándose”

Eddie Fleischman aseguró que Jorge Fossati se está victimizando previo al clásico y puntualizó los beneficios que ha tenido Universitario de Deportes durante la Liga 1 2025. También le recordó a técnico uruguayo el polémico gesto que realizó contra el árbitro frente Juan Pablo II y no fue sancionado.

“Que la ‘U’ haya hecho el mejor papel de los equipos peruanos en torneos internacionales este año es indudable porque es el único que se mantuvo en Copa Libertadores, pero todo este rollo que tengo que defender y representar al fútbol peruano ante el equipo más fuerte del torneo y nos obligan a jugar el clásico. Durante todo el torneo hubo este tipo de cosas con Alianza Lima, que ha tenido que volver, volar, aterrizar, volver a entrenar, jugar; esta victimización no cabe en un equipo que pelea el campeonato. Cuando les beneficia el arbitraje, no hablan de desventaja competitiva; cuando les dan 30 años para pagar una deuda, no hablan de ventaja competitiva. Eso de contra todos y contra todo está bien viejo; Universitario no está para estar victimizándose. Cuando no sancionan a Fossati por un gesto polémico, ahí Fossati no dice que hay desventaja deportiva, pero lo hizo a Juan Pablo II y todavía no hay sanción“, disparó el comunicador.

El técnico de los 'cremas' podría sura sanción por esta reacción en pleno partido. (Video: L1MAX)

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal del clásico por el Torneo Clausura 2025

El duelo más esperado de la Liga 1 se vivirá este domingo 24 de agosto en el estadio Monumental de Ate, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. El horario pactado es a las 17:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 20:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 21:30 horas.

El canal encargado de transmitir el clásico será GOLPERU, operador que cuenta con los derechos de transmisión de los partidos de Universitario cuando juega en condición de local, y se podrá seguir a través de los canales 14 y 714 en HD. También estará disponible por la plataforma streaming Movistar Play, el cual es gratuito para todos sus suscrpitores.