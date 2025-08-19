Perú Deportes

La CONAR asegura que “fue correctamente anulado” el polémico gol de Universitario contra Sport Huancayo por Torneo Clausura 2025

El presidente Víctor Hugo Carrillo ha salido a defender la empleabilidad del VAR al tiempo que ha ratificado la anulación de la diana de Alex Valera por un ligero offside de José Carabalí

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

El presidente de la CONAR
El presidente de la CONAR ratificó la anulación del gol de Alex Valera ante Sport Huancayo por fuera de lugar de José Carabalí. - Crédito: Difusión

Toda la estructura que conforma a Universitario de Deportes ha pegado el grito al cielo por una acción controversial asegurando que arruinó toda la planificación de la semana para el duelo contra Sport Huancayo, en condición de visitante, por la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

En concreto, el reclamo que proviene desde las oficinas de la ‘U’ se debe a un gol anulado de Alex Valera, que consideran que fue invalidado de mala manera. Las cámaras del Sistema de Videoarbitraje (VAR) exhibieron la acción intentando demostrar que José Carabalí, el asistente, se hallaba ligeramente en offside. Las autoridades ‘cremas’ estallaron por lo que sienten que ha sido una desprolijidad.

Frente a todo el caos que ha originado Universitario, tanto en la ciudad de Huancayo como a su llegada a la capital, el presidente de la CONAR, Víctor Hugo Carrillo ratificó la ilegalidad de la diana del delantero peruano toda vez que defendió la empleabilidad del VAR.

“Entiendo que por desconocimiento se pueden generar muchas opiniones de la herramienta del VAR. Todos apuntan al Videoarbitraje, pero aquí no hay una anulación por parte del VAR, ya que el árbitro asistente ante una situación posible de fuera de juego, después de que terminar la acción, manifiesta su decisión señalando fuera de juego. El VAR lo que hace es corroborar la decisión”, sostuvo Carrillo a radio Ovación.

El 'Cholo' no pudo convertir su doblete con la 'U' en la polémica jugada en el estadio IPD Huancayo. (Video: L1 MAX)

“Es un poco confusa para los que no conocen el sistema de Videoarbitraje y el trazado de líneas virtuales, la complejidad del trazado de línea está siempre en base a la perspectiva que proyecta una imagen, y desde ahí tienen que estar conscientes que no es una foto. El gol fue correctamente anulado; recibí el informe del quality manager y está adelantado (José Carabalí), la punta del pie”, añadió.

Universitario de Deportes tuvo que marcharse masticando bronca por esa jugada y por conceder un empate contra Sport Huancayo por una terrible desatención en defensa por parte de Williams Riveros. En la siguiente jornada, el vigente bicampeón de Perú se medirá contra Alianza Lima, en el estadio Monumental de Ate.

Protesta elevada

Franco Velazco, actual administrador de Universitario, confirmó que el club no permanecerá pasivo ante lo que consideran una injusticia deportiva. El administrador detalló el procedimiento que seguirán: “Vamos a solicitar los audios del VAR y sobre ello, para cumplir con todo el proceso de recopilación de información, presentaremos una carta de queja”. Esta acción busca no solo esclarecer lo ocurrido en el partido, sino también sentar un precedente para evitar situaciones similares en el futuro.

La postura de Universitario se fundamenta en la percepción de que las decisiones arbitrales recientes podrían estar influenciadas por intereses ajenos al ámbito deportivo. Velazco ya había manifestado su descontento con el arbitraje de Pablo López y sugirió que el club ha enfrentado obstáculos derivados de su posición frente a ciertos intereses comerciales en los últimos dos años.

Esta sospecha añade una dimensión adicional al reclamo, al insinuar que la imparcialidad arbitral podría estar comprometida por factores económicos. El caso ha puesto en el centro de la discusión la relación entre los clubes, los árbitros y los intereses comerciales que rodean al fútbol profesional en Perú. La reacción de Universitario y la respuesta de la CONAR serán observadas de cerca por otros equipos y por la afición, que demanda mayor claridad en la toma de decisiones arbitrales.

El nuevo administrador de Universitario no se guardó nada tras aterrizar en Lima. (Video: Jax Latin Media)

