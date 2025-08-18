Sebastián Britos lanza fuerte crítica a la Liga 1 antes del clásico: “Es un mamarracho. Parece que los intereses son más fuertes”

El portero de Universitario compartió su malestar por el apretado calendario del torneo local. (Video: Entre Bolas)

Sebastián Britos, arquero titular de Universitario de Deportes, levantó la voz tras el reciente encuentro ante Sport Huancayo y puso en la mira las decisiones organizativas de la Liga 1. El guardameta expresó con firmeza su malestar por el calendario del torneo en una fecha atravesada por los compromisos internacionales de la ‘U’. Más allá del resultado, dejó en claro que el contexto no fue el adecuado para competir en igualdad de condiciones.

Tras el silbatazo final en Huancayo, el portero uruguayo reflexionó sobre lo vivido en un escenario complejo. “En otras condiciones podríamos haber empatado también por cómo se dio el partido, por el rival que enfrentamos, un rival duro, en una cancha difícil, en una ciudad difícil, pero no era el mejor momento para jugarlo”, apuntó a la prensa local, remarcando que la exigencia física y mental estuvo condicionada por la cercanía con un encuentro definitorio por los octavos de final de Copa Libertadores frente a Palmeiras.

En esa línea, Sebastián Britos fue tajante al calificar la organización del campeonato. A pocos días del clásico contra Alianza Lima, el golero ‘merengue’ hizo hincapié en la falta de coordinación entre el calendario local y el internacional, recordando la importancia de ofrecer a los futbolistas el tiempo suficiente para recuperarse y competir en igualdad de condiciones.

“Lo que vi es que en algunas cosas es un mamarracho. En cuanto a la organización, dos días de descanso, venir a jugar en estas condiciones y en este horario. Hay muchas cosas que, desde mi punto de vista, hay que corregirlas. Con respecto a lo arbitral, las imágenes son evidentes”, descargó su molestia por la apretada programación de la Liga 1.

Sebastián Britos lanza fuerte crítica a la Liga 1 antes del clásico contra Alianza Lima. Crédito: Prensa U

Britos profundizó en su reclamo y señaló el escaso margen entre los compromisos de la Copa Libertadores y el torneo local. “¿Y cómo puede ser que nosotros venimos a jugar un partido tan exigente por Copa Libertadores hace menos de tres días y estamos jugando en la condición en que estamos hoy. No existe, pero tenemos que dejar el alma y salir a buscar los tres puntos", apuntó.

¿Universitario es perjudicado?

Sebastián Britos también habló sobre el polémico arbitraje en Huancayo y aseguró que los errores son evidentes, aunque no discrimina equipos. “Las imágenes son muy elocuentes, pero se equivocan para todos. Es otra de las cosas que hay que mejorar”, consideró, advirtiendo que la liga debe trabajar en elevar el estándar arbitral para todos los clubes.

El portero uruguayo compartió su perspectiva acerca de las declaraciones de Álvaro Barco, dirigente ‘crema’, quien sugirió que hay un intento por perjudicar a Universitario en esta etapa decisiva de la temporada. “Parecería que sí. Parecería que los intereses son más fuertes que hacer mejor la liga, ser más competitivos, a mejorar las canchas. Un montón de cosas que deberían por las cuales preocuparse y no tanto de perjudicarnos a nosotros”, opinó.

El gerente deportivo tuvo estas declaraciones en caliente. (Video: L1MAX)

Las palabras de Britos reflejan la demanda del entorno de Universitario por una Liga 1 que priorice la equidad, la planificación y el desarrollo de la competencia, así como el cuidado de los futbolistas. En la previa del clásico contra Alianza Lima, el club sostiene que ha sido perjudicado por decisiones que afectan directamente su desempeño en el torneo.

Universitario vs Alianza Lima: ¿Cuándo se jugará el clásico?

Universitario de Deportes ya se prepara para lo que será la próxima fecha del Torneo Clausura, aunque volverá a lidiar con un calendario apretado. Después de su visita a Palmeiras en Brasil, el elenco ‘crema’ volverá al país para afrontar el clásico contra Alianza Lima el domingo 24 de agosto desde las 17:30 horas en el estadio Monumental. El encuentro será trascendental en las aspiraciones de ambos clubes.