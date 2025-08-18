Perú Deportes

Giancarlo Granda reclamó la renovación de Néstor Gorosito y advirtió: “Alianza Lima hizo caja y ya puede competirle el ‘9′ a Cerro Porteño"

El periodista deportivo analizó la permanencia de ‘Pipo’ en el plantel de Alianza Lima, que ha incrementado sus ingresos a raíz de su desempeño en la Copa Sudamericana

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
El periodista deportivo habló de la continuidad de 'Pipo' en el cuadro 'íntimo', que incrementó sus arcas económicas para competir mejor en 2026. (Video: Radio Nacional)

Alianza Lima permanece en competencia internacional tras obtener una victoria por 2-0 ante Universidad Católica de Ecuador en el partido de ida, resultado que le otorga ventaja para buscar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En este contexto, surgieron versiones sobre la posible renovación de Néstor Gorosito. Justamente, Giancarlo Granda afirmó que la directiva debe respaldar un proyecto con el técnico argentino y advirtió sobre la importancia de definir el rumbo del club para la próxima temporada.

Si Alianza va a la Copa Libertadores, se tiene que continuar el proyecto. La renovación se tiene que hacer en cuartos de final (de la Copa Sudamericana) como dijo Franco”, fueron sus primeras palabras en Radio Nacional.

De la misma manera, el periodista deportivo valoró el largo camino que tuvo que pasar el elenco ‘victoriano’ para alcanzar los octavos de final del torneo de Conmebol. “El hincha sí se va a acordar porque venía de tropezones internacionales, sin ganar en mucho tiempo en Libertadores en Matute. Alianza empató con Nacional y luego ganó, con Iquique igual, a Boca le ganó acá y perdió allá. En fase de grupos le ganó a Talleres, empató con Sao Paulo y Libertad allá. Le ganó a Gremio y también a Universidad Católica. Seis victorias a nivel internacional”, señaló.

El cuadro peruano superó 2-0 a la escuadra ecuatoriana. (Video: ESPN)

Giancarlo Granda y la advertencia a Alianza Lima

Ahí fue cuando Giancarlo Granda advirtió que el hecho que Alianza Lima haya llegado a los octavos de final de la Copa Sudamericana desde Libertadores le ha permitido acumular una millonaria suma de dinero, que será clave para el armado del plantel de 2026.

“Hay un dato no menor, y es que a Alianza le está entrando plata y eso es caja, que le va a permitir la próxima temporada. Más allá de que haya jugado bien o mal, Viscarra es de selección boliviana, Gaibor con experiencia de sobra, Eryc Castillo venía de jugar en Brasil, Ceppelini venía de Atlético Nacional. Alianza se reforzó con futbolistas de mayor jerarquía a lo que venía trayendo”, comentó.

Eryc Castillo lleva 7 goles
Eryc Castillo lleva 7 goles y 5 asistencias en 31 partidos con Alianza Lima entre el campeonato local y las copas internacionales. - créditos: Twitter

Eso sí, el relator de fútbol hizo hincapié en que el primer fichaje para la siguiente temporada en tienda ‘blanquiazul’ debería ser un ‘9′ extranjero, pudiendo competirle a otros clubes de la región.

Hoy, con la caja que está haciendo, le puedes ir a competir el ‘9′ a Universidad Católica de Chile, por qué no a un Cerro Porteño, Libertad. No digo que va a gastar como Fluminense, Flamengo o Palmeiras, pero puedes traer mejores refuerzos", precisó.

“Seguramente el próximo año traigan un ‘9′ de jerarquía, tiene que asegurar goles arriba. ¿Barcos y Guerrero seguirán? Que Barcos juegue hasta los 60 si quiere. Paolo es un delantero de jerarquía, pero Barcos es impresionante, yo le renuevo un año más“, agregó.

Paolo Guerrero y Hernán Barcos
Paolo Guerrero y Hernán Barcos han competido por el '9' en Alianza Lima, tanto a nivel local como internacional. - créditos: Tabatha Belén

Giancarlo Granda sobre el objetivo de Alianza Lima en 2026

Siguiendo con lo mencionado líneas arriba, el ‘Flaco’ Granda remarcó que Alianza Lima tiene que continuar lo hecho por Universitario en el vigente curso y apuntar a superar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 de la mano de Néstor Gorosito, cuyo futuro está en manos de Franco Navarro y la directiva del club.

La vara el próximo año debe estar en pasar a octavos de la Libertadores, es lo que ha hecho la ‘U’, es el ejemplo. La ‘U’ tiene una continuidad de jugadores y ha llegado a octavos de final de la Libertadores. Ojalá que en Alianza hayan entendido y apuesten por la continuidad de un proceso: cambiar poco, mantener mucho”, acotó.

Para ello, el comunicador dejó en claro que la exigencia será mayor y que pasar todas las fases previas otra vez no va a ser sencillo: “Alianza fue Perú 4 este año. Va a tener que mejorar para meterse en la fase de grupos porque no siempre pasas todas las fases de la Copa”.

Franco Navarro ha sido el
Franco Navarro ha sido el principal valedor de la presencia de Néstor Gorosito en Alianza Lima. - créditos: Alianza Lima

