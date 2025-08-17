Perú Deportes

Sergio Peña anotó su primer gol en Alianza Lima desde su regreso a La Victoria: anotación de penal contra ADT en Torneo Clausura de Liga 1 2025

El experimentado volante recibió el balón de las manos de Hernán Barcos para que pueda fortalecer su lazo con la afición ‘íntima’ en Matute

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

GOL Sergio Peña pone 2-0 para Alianza Lima ante ADT | Liga 1 Max

Sergio Peña ha vuelto a anotar un gol con Alianza Lima después de más de una década. El acontecimiento, que marcó al centrocampista nacional, se ha dado en el partido contra Asociación Deportiva Tarma, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura de Liga 1 2025.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

