Partidos de hoy, domingo 17 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está recargada de varios compromisos en el fútbol sudamericano, así como también en el europeo, con presencia de jugadores peruanos en el extranjero

Partidos de hoy, domingo 17
Partidos de hoy, domingo 17 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 17 de agosto se llevarán a cabo varios partidos que serán de gran interés. Y es que habrá actividad en las mejores ligas europeas, así como también en las de Sudamérica y de otros continentes. La presencia de jugadores peruanos en el extranjero está asegurada.

En la Liga 1, Universitario de Deportes visitará a Sport Huancayo luego de la dura goleada sufrida ante Palmeiras. La ‘U’ necesita el triunfo para resarcirse del resultado adverso en Copa Libertadores, aunque delante tendrá a un rival que viene de una derrota.

Asimismo, en la misma fecha del Torneo Clausura, Melgar, bajo el mando de Juan Reynoso, recibirá a Ayacucho FC para empezar a levantar y apuntar a ganar el campeonato.

Por otro lado, en LaLiga de España, Atlético Madrid jugará en Barcelona contra Espanyol. En tanto, en la Premier League, el choque del día lo protagonizarán Manchester United y Arsenal en Old Trafford, mientras que Chelsea chocará con Crystal Palace.

Ahora, los jugadores peruanos que podrían tener minutos son Joao Grimaldo (con Riga FC ante Riga Mariners), Kenji Cabrera (con Vancouver Whitecaps ante Houston Dynamo), Luis Advíncula (con Boca Juniors ante Independiente Rivadavia), Renato Tapia (con Al Wasl frente a Baniyas SC), Christian Cueva (con Emelec contra Técnico Universitario) y Marco Saravia (con Defensor Sporting ante Racing de Montevideo).

Partidos de Liga 1

- Sport Huancayo vs Universitario (12:00 horas / L1 MAX)

- Melgar vs Ayacucho FC (15:00 horas / L1 MAX)

- Cusco FC vs Alianza Atlético (18:30 horas / L1 MAX)

Partidos de Liga 2

- FC Cajamarca vs Carlos A. Mannucci (13:00 horas)

- Deportivo Coopsol vs Pirata FC (15:00 horas / YouTube FPF)

- UCV Moquegua vs César Vallejo (15:00 horas / YouTube FPF)

Partidos de LaLiga

- Celta de Vigo vs Getafe (10:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Athletic Club vs Sevilla (12:30 horas / DSports)

- Espanyol vs Atlético Madrid (14:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Premier League

- Chelsea vs Crystal Palace (08:00 horas / ESPN, Disney+)

- Nottingham Forest vs Brentford (08:00 horas / Disney+)

- Manchester United vs Arsenal (10:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Stade Brest vs Lille (08:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Auxerre vs Lorient (10:15 horas / Disney+)

- Angers SCO vs Paris FC (10:15 horas / Disney+)

- Metz vs Racing Estrasburgo (10:15 horas / Disney+)

- Nantes vs PSG (13:45 horas / ESPN 2, Disney+)

Partidos de Copa Alemania

- FV Engers vs Eintracht Frankfurt (06:00 horas / Disney+)

- Lokomotive Leipzig vs Schalke 04 (08:30 horas / Disney+)

- Atlas Delmenhorst vs Borussia Monchengladbach (08:30 horas / Disney+)

- Jahn Resensburg vs Colonia (08:30 horas / Disney+)

- SSV Ulm 1846 vs SV Elversberg (11:00 horas / Disney+)

- Hallescher vs Augsburgo (11:00 horas / Disney+)

Partidos de Copa Italia

- Monza vs Frosinone (11:00 horas / DSports 4)

- Parma vs Pescara (11:30 horas / DSports)

- Cesena vs Pisa (13:45 horas / DSports 4)

- AC Milan vs Bari (14:15 horas / DSports)

Partidos de Eredivisie

- Go Ahead Eagles 2-2 Ajax (Finalizado)

- Twente vs PSV (07:30 horas / Disney+)

Partidos de Primeira Liga

- Santa Clara vs Moreirense (12:00 horas / GolTV)

- Sporting Lisboa vs Arouca (14:30 horas / GolTV)

Partidos de Superliga de Turquía

- Besiktas vs Eyupspor (13:30 horas / ESPN 5, Disney+)

Partido de Copa de Letonia

- Riga FC vs Riga Mariners (09:00 horas)

Partidos de MLS

- New York City FC vs Nashville SC (16:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- San Jose Earthquakes vs San Diego FC (18:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Vancouver Whitecaps vs Houston Dynamo (20:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partidos de Liga MX

- Querétaro vs Atlas (17:00 horas / FOX Sports, Caliente TV, Tubi)

- Monterrey vs Mazatlán (18:00 horas / TUDN, Tubi TV, ViX)

Partido de Liga Emiratos Árabes Unidos

- Al Wasl vs Baniyas SC (11:30 horas)

Partidos de fútbol argentino

- Defensa y Justicia vs Newell’s Old Boys (12:00 horas / ESPN Premium, Disney+)

- Gimnasia y Esgrima La Plata vs Lanús (12:00 horas / TNT Sports, Max)

- Banfield vs Estudiantes (14:15 horas / TNT Sports, Max)

- Central Córdoba vs Barracas Central (14:15 horas / ESPN Premium, Disney+)

- River Plate vs Godoy Cruz (16:30 horas / ESPN, Disney+, TNT Sports, Max)

- Independiente Rivadavia vs Boca Juniors (18:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de fútbol brasileño

- Atlético Mineiro vs Gremio (14:00 horas / Zapping, Claro TV, Amazon Prime Video, Sky+, Globo, Premiere)

- Santos vs Vasco da Gama (14:00 horas / Zapping, Claro TV, Amazon Prime Video, Sky+, Globo, Premiere)

- Inter de Porto Alegre vs Flamengo (16:30 horas / Zapping, Claro TV, Amazon Prime Video, Sky+, Globo, Premiere)

- Botafogo vs Palmeiras (18:30 horas / Amazon Prime Video)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- LDU de Quito vs Manta (13:00 horas / El Canal del Fútbol, Zapping)

- Técnico Universitario vs Emelec (15:30 horas / El Canal del Fútbol, Zapping)

- Barcelona SC vs Macará (18:00 horas / El Canal del Fútbol)

Partidos de fútbol uruguayo

- River Plate vs Montevideo City Torque (09:00 horas / GolTV, Disney+)

- Racing de Montevideo vs Defensor Sporting (13:00 horas / Disney+)

- Plaza Colonia vs CA Cerro (15:30 horas / Disney+)

Partido de fútbol colombiano

- Deportes Tolima v Millonarios (18:10 horas / RCN, Win Sports, YouTube Win Sports)

Partidos de fútbol paraguayo

- Olimpia vs Libertad (14:00 horas / Tigo Sports)

- Sportivo Trinidense vs Nacional (16:30 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol chileno

- Universidad Chile vs Audax Italiano (11:30 horas / TNT Sports, Max)

- Huachipato vs Deportes Limache (14:00 horas / TNT Sports, Max)

- Coquimbo Unido vs Everton (16:30 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol venezolano

- Rayo Zuliano vs Academia Puerto Cabello (14:30 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Deportivo La Guaira vs Deportivo Táchira (17:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

