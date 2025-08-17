Perú Deportes

“La responsabilidad es de Jean Ferrari”: Phillip Butters culpó al exadministrador de Universitario de la goleada ante Palmeiras

El candidato presidencial y conductor de radio y televisión lamentó que el actual directivo en Videna no haya fichado un delantero centro de peso que marque la diferencia

Por José Manuel Quintana

El periodista dijo que la clave era contratar a un '9' para dicho encuentro. (Video: No Seas Fulero)

Universitario de Deportes atraviesa un momento convulso en la temporada. La reciente derrota por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras por 4-0 ha dejado la serie casi sentenciada. Para el candidato presidencial e hincha confeso de la ‘U’, Phillip Butters, el resultado de la noche del jueves es responsabilidad directa de Jean Ferrari.

El argumento de Butters se basa en que durante la gestión de Ferrari al mando del club, el plantel no contó con un delantero centro de jerarquía. Para el conductor de radio y televisión, las filas de la escuadra ‘merengue’ urgían de un artillero que marque la diferencia en el torneo local y, más aún, en el plano internacional.

“Te lo diego ahora. Gravísimo error de Jean Ferrari, y se lo dije en su ‘pepa’ en público y privado, no tener un ‘9’”, sostuvo el postulante al sillón presidencial por el partido Avanza País. “Si a la ‘U’ no le va bien con Palmeiras, será responsabilidad de Jean”, consignó en el programa ‘No seas fulero’ en conversación con el ‘Tigrillo’ Navarro.

Butters aseguró que las arcas del club están en la capacidad de solventar el sueldo de un atacante descollante a nivel continental: “Con 20 o 25 ‘lucas gringas’ [dólares] mensuales tú convences un montón. 30 o 40 también. La ‘U’ puede pagar hasta 50. ¿Te acuerdas el año pasado con Botafogo? Botafogo termina campeonando”, cerró.

En la gestión de Jean Ferrari, Universitario se hizo con las contrataciones de Álex Valera, Edison Flores y José Rivera. En 2023 y 2024, confió en los dotes de Emanuel Herrera y Diego Dorregaray. Pese a que el club se coronó en el torneo local en ambas temporadas, los arietes no pudieron hacer pie e imponerse a Valera como delantero principal.

El panorama continuó con el arribo de Diego Churín este 2025. El argentino de 35 años dejó Cerro Porteño de Paraguay y se unió a los entrenamientos en Campo Mar. Ha anotado cuatro tantos por Liga 1 y ninguno en Copa Libertadores. Además, en toda la temporada ha sido empleado como un revulsivo y no se ha ganado la titularidad aún.

Diego Churín seguirá en Universitario
Diego Churín seguirá en Universitario y no se contratará a otro futbolista extranjero, confirmó Jorge Fossati.

“Plantel cerrado”

Las llegadas de Anderson Santamaría y Jesús Castillo serán las únicas en este mercado invernal de transferencia en el fútbol peruano. Así lo ha hecho público el administrador del club, Franco Velazco en la previa del empate entre Universitario y Sport Huancayo.

“Sí. [Este es el equipo que va a terminar el año]”. Velazco Imparato también expresó que ya ha iniciado las conversaciones con Álvaro Barco, director deportivo del club, para planificar la próxima temporada. “Más o menos a esta altura del año ya empezamos a delinear el plan de trabajo para el 2026. Obviamente todavía hay mucho pan por rebanar en el campeonato y hay que esperar resultados finales”

Luego el directivo de la escuadra de Odriozola se refirió a sus primeros días a la cabeza de la institución: “Yo he estado cuatro años como director legal. Entonces, es seguir un poco el proceso, consolidarlo”.

Jean Ferrari se apersonó para
Jean Ferrari se apersonó para entregar el cargo de administrador provisional a Franco Velazco. Crédito: Universitario

“Si bien es cierto que la responsabilidad se asumió a mitad de año, nos toca hacer una planificación adecuada a los próximos años, que es hasta el 2028 cuando termina el mandato”, sumó.

El administrador de la ‘U’ también se sumó a los gestos de agradecimiento que han tenido distintas figuras con la hinchada del club. Principalmente, por el aliento abnegado en la abultada derrota frente a Palmeiras por Copa Libertadores.

“Agradecerles por la tremenda manifestación de apoyo que hubo en el partido contra Palmeiras. Que siempre estén con nosotros y tengan la confianza que el club va a seguir adelante como lo ha hecho siempre y a lo largo de su historia”, cerró en diálogo con ‘L1 Max’.

