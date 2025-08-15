Perú Deportes

Golazo de José López con ruptura de pase de Vitor Roque en Universitario vs Palmeiras por octavos de final ida de Copa Libertadores 2025

La zona defensiva local quedó anclada ante la asociación de los atacantes del ‘verdao’, que devino en el aumento del marcador. Inicio muy desilusionante de los ‘cremas’, en Ate

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
El delantero aumentó el marcador en el Monumental. (Video: ESPN)

Duró demasiado poco Universitario de Deportes en el primer duelo por octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2025. El Palmeiras supo zarandear en los momentos precisos nada más iniciando el enfrentamiento. Y el golpe que dejó desestabilizado al representante de Perú llegó por intermedio de José López.

El ‘Flaco’ hizo lo que quiso en la zona ofensiva de la ‘U’ y logró dejar su marca nada más a los 11′ minutos, luego de una perfecta asociación con Vitor Roque, quien con mucha habilidad descargó la pelota hacia adelante sin importarle la marca de Aldo Corzo.

Atacando el espacio y metiendo una relevante velocidad, José López dejó totalmente relegados a Williams Riveros, Matías Di Benedetto y César Inga, espectadores de lujo, para quedar mano a mano con Sebastián Britos y vencerlo con una definición cruzada soberbia, que enterró toda clase de ilusión de los hinchas estacionados en las graderías del estadio Monumental.

Tiempo más tarde, exactamente a los 30′ minutos, Palmeiras asestó la goleada en Lima con una espléndida definición de Vítor Roque, el futbolista más destacado de la noche, luego de aprovechar un horroroso cierre de Williams Riveros y la fatal desatención en defensa de Aldo Corzo. Con todas esas licencias, el brasileño rompió el arco.

La pesadilla de Universitario de Deportes, en lo que empezó como una noche mágica por la enorme concurrencia de público, empezó a los 3′ minutos cuando Di Benedetto le cometió un penal infantil a Roque agarrándolo por detrás, provocándole una caída dentro del área. La capitalización de esa falta fue concretada por Gustavo Gómez. Otro episodio que marcó el envite fue la expulsión de Riveros, iniciando el complemento, por un infracción espantosa contra el ‘FlacoLópez.

La llave de revancha, que se desarrollará en el Allianz Parque, será dentro de una semana. Con este abultado resultado, el ‘alviverde’ llega como el gran favorito para saldar su clasificación a los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025. De hecho, es uno de los candidatos reales para levantar un trofeo más bajo el liderazgo de Abel Ferreira.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesCopa LibertadoresPalmeirasperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025

En un primer tiempo para el olvido, los ‘cremas’ caen 3-0 frente a los brasileños, que no necesitaron exigirse para imponer su categoría. Duro resultado para los de Jorge Fossati. Sigue las incidencias

Universitario vs Palmeiras EN VIVO

Gol madrugador de Gustavo Gómez tras insólito penal en Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores 2025

Matías Di Benedetto cometió una infracción en el área al inicio del duelo que permitió al equipo brasileño disponer de un penal. Desde los doce pasos, el defensor paraguayo del ‘verdao’ no falló

Gol madrugador de Gustavo Gómez

Oliver Sonne pone en marcha su primera aparición en la Premier League con el Burnley: “Contando las horas”

El ‘Vikingo’ pone un ojo al inicio del campeonato doméstico de Inglaterra considerando que puede iniciar acciones contra Tottenham, en Londres

Oliver Sonne pone en marcha

Alineaciones de Universitario vs Palmeiras HOY: titulares confirmados para octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025

Jorge Fossati y Abel Ferreira prepararon sus mejores estrategias para el duelo en el Monumental. Revisa el once inicial de cada equipo para el enfrentamiento

Alineaciones de Universitario vs Palmeiras

Partidos de hoy, jueves 14 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está cargada con varios encuentros en los torneos de Conmebol y de UEFA, además de otros cotejos en países de Sudamérica

Partidos de hoy, jueves 14
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí rompe su silencio

José Jerí rompe su silencio tras archivo de investigación por violación sexual: “Se ratificó lo que les dije”

Pleno no alcanza votos para que congresistas hagan campaña política

Segundo Acho, presidente de EsSalud, asegura que acudirá al Congreso y cualquier instancia de control para aclarar pago de deuda

“Nos están quitando la justicia”: a 40 años de la masacre de Accomarca, familiares reclaman al Ejecutivo por promulgación de ley de amnistía

Vladimir Cerrón difunde video y se jacta de estar prófugo casi dos años: “Mi condición clandestina se justifica más que antes”

ENTRETENIMIENTO

Defensa de Christian Cueva acusa

Defensa de Christian Cueva acusa a Pamela López de mentir sobre pensión: “Futbolista paga colegio, movilidad, casa y niñeras”

Madre de Suheyn Cipriani estalla contra modelo y niega maltrato y abusos: “No te pintes de víctima”

Imitador de Ferxxo acusa a Ricardo Morán de maltratarlo y humillarlo en casting de ‘Yo Soy’

Confirmado: Melissa Klug tiene que pagarle a Jefferson Farfán más de un millón de soles por violar acuerdo

Leslie Shaw estrena ‘cover’ con Armonía 10 que fue grabado hace 12 años por Alejandra Pascucci

DEPORTES

Universitario vs Palmeiras EN VIVO

Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025

Gol madrugador de Gustavo Gómez tras insólito penal en Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores 2025

Oliver Sonne pone en marcha su primera aparición en la Premier League con el Burnley: “Contando las horas”

Alineaciones de Universitario vs Palmeiras HOY: titulares confirmados para octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025

Partidos de hoy, jueves 14 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo