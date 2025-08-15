Golazo de José López con ruptura de pase de Vitor Roque en Universitario vs Palmeiras por octavos de final ida de Copa Libertadores 2025

El delantero aumentó el marcador en el Monumental. (Video: ESPN)

Duró demasiado poco Universitario de Deportes en el primer duelo por octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2025. El Palmeiras supo zarandear en los momentos precisos nada más iniciando el enfrentamiento. Y el golpe que dejó desestabilizado al representante de Perú llegó por intermedio de José López.

El ‘Flaco’ hizo lo que quiso en la zona ofensiva de la ‘U’ y logró dejar su marca nada más a los 11′ minutos, luego de una perfecta asociación con Vitor Roque, quien con mucha habilidad descargó la pelota hacia adelante sin importarle la marca de Aldo Corzo.

Atacando el espacio y metiendo una relevante velocidad, José López dejó totalmente relegados a Williams Riveros, Matías Di Benedetto y César Inga, espectadores de lujo, para quedar mano a mano con Sebastián Britos y vencerlo con una definición cruzada soberbia, que enterró toda clase de ilusión de los hinchas estacionados en las graderías del estadio Monumental.

Tiempo más tarde, exactamente a los 30′ minutos, Palmeiras asestó la goleada en Lima con una espléndida definición de Vítor Roque, el futbolista más destacado de la noche, luego de aprovechar un horroroso cierre de Williams Riveros y la fatal desatención en defensa de Aldo Corzo. Con todas esas licencias, el brasileño rompió el arco.

La pesadilla de Universitario de Deportes, en lo que empezó como una noche mágica por la enorme concurrencia de público, empezó a los 3′ minutos cuando Di Benedetto le cometió un penal infantil a Roque agarrándolo por detrás, provocándole una caída dentro del área. La capitalización de esa falta fue concretada por Gustavo Gómez. Otro episodio que marcó el envite fue la expulsión de Riveros, iniciando el complemento, por un infracción espantosa contra el ‘Flaco’ López.

La llave de revancha, que se desarrollará en el Allianz Parque, será dentro de una semana. Con este abultado resultado, el ‘alviverde’ llega como el gran favorito para saldar su clasificación a los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025. De hecho, es uno de los candidatos reales para levantar un trofeo más bajo el liderazgo de Abel Ferreira.