Joao Grimaldo contribuye en clasificación de Riga FC a play-off de Conference League con brillante asistencia ante Beitar Jerusalén

El extremo peruano continúa sobresaliendo con servicios gravitantes en el escaparate internacional. Ya totaliza cuatro pases de gol en la Ronda Preliminar de la UEFA Conference League

Renzo Galiano

El extremo peruano ofreció un pase gol a Anthony Contreras para dejar fuera de carrera a Beitar Jerusalén. | VIDEO: Riga FC

Joao Grimaldo ha evitado el desastre de Riga FC en la Ronda Preliminar de la UEFA Conference League. El joven atacante peruano tiró de habilidad y astucia para ofrecer un pase gol, cuando el cronómetro y el score estaban en contra, que devino en la celebración de Anthony Contreras para dejar en la lona a Beitar Jerusalén, por la revancha de la 3era ronda.

Aunque los ‘leones’ iban adelante en el luminoso por los primeros goles concretados por Omērs Atzili y Timotijs Muzie, el club campeón de Letonia aún mantenía la ventaja del envite de ida (3-0), pero la diferencia ya se había reducido demasiado y todo parecía indicar que la eliminación se asomaba.

Joao Grimaldo destaca en UEFA
Joao Grimaldo destaca en UEFA Conference League. - Crédito: Riga FC

No obstante, Riga FC nunca renunció a su estilo de juego enfocado en la presión y el ataque directo contrarrestando los avances del Beitar Jerusalén. Con ese ideal asentado, sobre el final, los visitantes hallaron el descuento que significó la diana para asegurar el boleto a la siguiente instancia Conference League.

Tras un pase largo desde el centro del campo, Joao Grimaldo controló perfectamente el balón y no se intimidó ante la presencia de un par de zagueros, a los que descolocó con una inmediata acción individual para firmar un pase loable a los pies de Anthony Contreras, quien anotó desde la frontal del área israelí.

El atacante peruano se hizo presente con un servicio en goleada por Conference League. | VIDEO: Riga FC

Somos un muy buen equipo, tenemos buen físico. Si los jugadores demuestran su potencial y trabajan juntos, todos los equipos y todos los rivales tendrán partidos muy difíciles contra nosotros", declaró el entrenador Adriāns Guļa.

Riga FC, con todo el recorrido realizado, ha quedado muy cerca de instalarse en la Fase de Grupos de la UEFA Conference League. El duelo que definirá su ticket a esa instancia será contra Sparta Praga, que hizo los deberes dejando al margen a Ararat-Armenia, en Evan, por un 6-2 global.

Joao Grimaldo se hizo presente
Joao Grimaldo se hizo presente con una asistencia en la goleada contra Beitar Jerusalén. - Crédito: Riga FC

