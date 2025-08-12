Conmebol recordó cuando fue la última vez que Universitario estuvo en octavos de final de la Copa Libertadores: ¿Podrá dar el batacazo?

Conmebol recordó que Universitario no llegaba a octavos de la Libertadores desde hace 15 años | X.com/ Conmebol Libertadores

Universitario de Deportes está a puertas de disputar el encuentro de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. La serie ante Palmeiras se abrirá en Lima en el estadio Monumental —recinto elegido para la final—. El encuentro marcará el regreso del cuadro estudiantil a esta instancia del certamen internacional luego de 15 años de ausencia.

Este hecho no fue ajeno para la organización oficial de la Conmebol Libertadores. A través de sus redes oficiales, recordaron la última vez que la institución ‘merengue’ se instaló en esta fase. Corría la edición 2010 y el cuadro ‘crema’ se vio las caras ante São Paulo de Brasil por un lugar entre los ocho mejores del torneo.

El equipo que entonces dirigía Juan Máximo Reynoso terminó en el segundo lugar del Grupo D, detrás de Libertad de Paraguay. Los dirigidos por el ‘Cabezón’ no perdieron un solo partido y quedaron emparejados con el ‘tricolor paulista’. Luego de una igualdad sin goles en los 90 minutos de ambos encuentros, la serie se definió en los penales.

En 2010, Universitario de Deportes le dijo adiós a la Copa Libertadores tras caer en la tanda de penales a manos de São Paulo. Crédito: Difusión.

“Quedaron eliminados en una dramática tanda de penales en el Morumbí”, recordó la cuenta oficial de la ‘gloria eterna’. Pese a que la definición desde los doce pasos inició favorable para la escuadra peruana con una atajada antológica de Luis Llontop a Rogerio Ceni, luego el guardameta brasileño hizo gala de su experiencia y atajó los disparos de Piero Alva y Carlos Galván.

El conjunto de Odriozola se despidió en octavos de final y se marchó del escenario brasileño con la desazón de estar cerca de consumar un resultado histórico. Sin embargo, tras una larga espera “hoy, 15 años más tarde, Universitario vuelve a soñar”, puesto que tiene la chance de dar un verdadero golpe sobre la mesa ante el ‘verdão’, uno de los mejores equipos del continente. Los de Ferreira fueron cuartofinalistas en el Mundial de Clubes y terminaron la fase de grupos de la Libertadores con puntaje perfecto.

El camino de Universitario a los octavos

Universitario inició su participación en la Copa Libertadores desde la fase de grupos por ser el campeón nacional vigente del fútbol peruano. En su estreno, cayó por la mínima en casa frente a River Plate. El chileno Paulo Díaz marcó el solitario tanto en el estadio Monumental de Lima para el equipo del ‘Muñeco’ Gallardo.

El cuadro peruano cayó 1-0 ante el 'millonario' en el Monumental de Ate. (Video: ESPN)

En la segunda jornada, los entonces dirigidos por Fabián Bustos mostraron un mejor semblante en condición de visita ante Independiente del Valle, pero un gol sobre la hora les arrebató sumar en una plaza complicada. Cero puntos en dos partidos agudizaron las aspiraciones de los ‘merengues’.

Tras la salida del DT argentino, un comando técnico liderado por Manuel Barreto y Piero Alva pisó fuerte en Guayaquil y se llevó los tres puntos en la valija tras derrotar por 1-0 a Barcelona. El elenco estudiantil derrotó al 'ídolo del astillero' gracias a un testarazo de Edison Flores.

Para la segunda parte de la fase de grupos, el plantel se potenció con Jorge Fossati en el banquillo. En Lima, igualaron a uno con Independiente del Valle. Sin margen de error, vencieron a Barcelona en el Monumental de Ate tras un gran cabezazo de Álex Valera.

El delantero anotó de cabeza el 1-0 parcial. (Video: ESPN)

Pero sin lugar a dudas el punto más alto del equipo fue rescatar un punto en el Monumental de Núñez frente a River Plate. Luego de iniciar perdiendo el compromiso, los de Fossati igualaron la cuenta con un notable disparo de larga distancia de Jairo Concha, que selló el pase a la siguiente fase luego de 15 ediciones.

En el sorteo de los octavos de final, quedó emparejado ante uno de los equipos más temidos del continente. Palmeiras fue el único equipo en fase de grupos en registrar seis de seis victorias. Además, su poderío ofensivo a cargo de Rony, Vitor Roque y Ramón Sosa lo erigen como un candidato al título.