Perú Deportes

Conmebol recordó cuando fue la última vez que Universitario estuvo en octavos de final de la Copa Libertadores: ¿Podrá dar el batacazo?

La cuenta oficial de la ‘gloria eterna’ evocó la tanda de penales del equipo ‘crema’ en el estadio Morumbí, donde se quedó afuera del torneo tras una destacada actuación sin conocer de derrotas

Por José Manuel Quintana

Guardar
Conmebol recordó que Universitario no llegaba a octavos de la Libertadores desde hace 15 años | X.com/ Conmebol Libertadores

Universitario de Deportes está a puertas de disputar el encuentro de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. La serie ante Palmeiras se abrirá en Lima en el estadio Monumental —recinto elegido para la final—. El encuentro marcará el regreso del cuadro estudiantil a esta instancia del certamen internacional luego de 15 años de ausencia.

Este hecho no fue ajeno para la organización oficial de la Conmebol Libertadores. A través de sus redes oficiales, recordaron la última vez que la institución ‘merengue’ se instaló en esta fase. Corría la edición 2010 y el cuadro ‘crema’ se vio las caras ante São Paulo de Brasil por un lugar entre los ocho mejores del torneo.

El equipo que entonces dirigía Juan Máximo Reynoso terminó en el segundo lugar del Grupo D, detrás de Libertad de Paraguay. Los dirigidos por el ‘Cabezón’ no perdieron un solo partido y quedaron emparejados con el ‘tricolor paulista’. Luego de una igualdad sin goles en los 90 minutos de ambos encuentros, la serie se definió en los penales.

En 2010, Universitario de Deportes
En 2010, Universitario de Deportes le dijo adiós a la Copa Libertadores tras caer en la tanda de penales a manos de São Paulo. Crédito: Difusión.

“Quedaron eliminados en una dramática tanda de penales en el Morumbí”, recordó la cuenta oficial de la ‘gloria eterna’. Pese a que la definición desde los doce pasos inició favorable para la escuadra peruana con una atajada antológica de Luis Llontop a Rogerio Ceni, luego el guardameta brasileño hizo gala de su experiencia y atajó los disparos de Piero Alva y Carlos Galván.

El conjunto de Odriozola se despidió en octavos de final y se marchó del escenario brasileño con la desazón de estar cerca de consumar un resultado histórico. Sin embargo, tras una larga espera “hoy, 15 años más tarde, Universitario vuelve a soñar”, puesto que tiene la chance de dar un verdadero golpe sobre la mesa ante el ‘verdão’, uno de los mejores equipos del continente. Los de Ferreira fueron cuartofinalistas en el Mundial de Clubes y terminaron la fase de grupos de la Libertadores con puntaje perfecto.

El camino de Universitario a los octavos

Universitario inició su participación en la Copa Libertadores desde la fase de grupos por ser el campeón nacional vigente del fútbol peruano. En su estreno, cayó por la mínima en casa frente a River Plate. El chileno Paulo Díaz marcó el solitario tanto en el estadio Monumental de Lima para el equipo del ‘Muñeco’ Gallardo.

El cuadro peruano cayó 1-0 ante el 'millonario' en el Monumental de Ate. (Video: ESPN)

En la segunda jornada, los entonces dirigidos por Fabián Bustos mostraron un mejor semblante en condición de visita ante Independiente del Valle, pero un gol sobre la hora les arrebató sumar en una plaza complicada. Cero puntos en dos partidos agudizaron las aspiraciones de los ‘merengues’.

Tras la salida del DT argentino, un comando técnico liderado por Manuel Barreto y Piero Alva pisó fuerte en Guayaquil y se llevó los tres puntos en la valija tras derrotar por 1-0 a Barcelona. El elenco estudiantil derrotó al 'ídolo del astillero' gracias a un testarazo de Edison Flores.

Para la segunda parte de la fase de grupos, el plantel se potenció con Jorge Fossati en el banquillo. En Lima, igualaron a uno con Independiente del Valle. Sin margen de error, vencieron a Barcelona en el Monumental de Ate tras un gran cabezazo de Álex Valera.

El delantero anotó de cabeza el 1-0 parcial. (Video: ESPN)

Pero sin lugar a dudas el punto más alto del equipo fue rescatar un punto en el Monumental de Núñez frente a River Plate. Luego de iniciar perdiendo el compromiso, los de Fossati igualaron la cuenta con un notable disparo de larga distancia de Jairo Concha, que selló el pase a la siguiente fase luego de 15 ediciones.

En el sorteo de los octavos de final, quedó emparejado ante uno de los equipos más temidos del continente. Palmeiras fue el único equipo en fase de grupos en registrar seis de seis victorias. Además, su poderío ofensivo a cargo de Rony, Vitor Roque y Ramón Sosa lo erigen como un candidato al título.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesConmebolCopa LibertadoresPalmeirasperu-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, martes 12 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Vuelve la Copa Libertadores y Copa Sudamericana con los choques por los octavos de final. También, se jugará la Champions League con presencia de futbolistas peruanos

Partidos de hoy, martes 12

Federación Peruana dio la bienvenida a José Bellina: asumirá como nuevo secretario técnico deportivo

Tras un período ligado a Alianza Lima, ‘Coté‘ ha aceptado el reto de trabajar en la gestión de Agustín Lozano. El anuncio oficial explicó escuetamente sus funciones en Videna

Federación Peruana dio la bienvenida

“Llega desde Italia. Sería el fichaje del año“, la revelación de Giancarlo Granda sobre el próximo ‘9‘ de Sporting Cristal

El ‘Flaco‘ ha brindado detalles sobre la posible próxima contratación del cuadro del Rímac. La incorporación revolucionaría la liga peruana por la trayectoria del futbolista

“Llega desde Italia. Sería el

Portugal presentó sus convocados para serie ante Perú por Copa Davis: ‘lusos‘ jugarán en Lima con tres Top 200

El equipo capitaneado por Rui Machado ha puesto toda la carne en el asador para afrontar la llave que brinda un pasaje a las ‘qualifiers‘ de la Copa del Mundo del tenis

Portugal presentó sus convocados para

Estadio Monumental de Lima volverá a ser sede de la final de la Copa Libertadores: presidente de la Conmebol hizo oficial la elección

El titular de la confederación sudamericana anunció a través de sus redes sociales que el ‘Coloso de Ate‘ albergará el encuentro decisivo de la actual edición del torneo de clubes más relevante del continente

Estadio Monumental de Lima volverá
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Daniel Quintero: quién es el

Daniel Quintero: quién es el candidato que izó la bandera de Colombia en territorio peruano

Patricia Benavides no quiere ir al JNE: Exige a Delia Espinoza que le asigne una Fiscalía Suprema

Precandidato presidencial Daniel Quintero izó la bandera de Colombia en Isla Chinería: “Santa Rosa es territorio colombiano”

La Junta de Fiscales Supremos convoca a Patricia Benavides: ¿qué le espera en el Ministerio Público?

Contratos ‘bambas’ y uso de camisa institucional: la estrategia de Martín Vizcarra para evitar prisión y hacer campaña pese a inhabilitación

ENTRETENIMIENTO

Cholomena se defiende tras críticas

Cholomena se defiende tras críticas de iOA a su chifa: “¿En qué momento yo he criticado restaurantes?"

Productora de ‘Esto es Guerra’ celebra el rating logrado tras nuevos ingresos y dista de la competencia: “Estoy orgullosa”

Gian Piero Díaz responde tajante ante la incomodiad de Renzo Schuller por su sorpresiva llegada a ‘Esto es Guerra’

César Vega no asistió a concierto tras las revelaciones de violencia de Suheyn Cipriani

Juan Soler, actor mexicano declara su amor por el Perú, no conoce a Nicola Porcella y resalta su estima por Ismael La Rosa

DEPORTES

Partidos de hoy, martes 12

Partidos de hoy, martes 12 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Federación Peruana dio la bienvenida a José Bellina: asumirá como nuevo secretario técnico deportivo

“Llega desde Italia. Sería el fichaje del año“, la revelación de Giancarlo Granda sobre el próximo ‘9‘ de Sporting Cristal

Portugal presentó sus convocados para serie ante Perú por Copa Davis: ‘lusos‘ jugarán en Lima con tres Top 200

Estadio Monumental de Lima volverá a ser sede de la final de la Copa Libertadores: presidente de la Conmebol hizo oficial la elección