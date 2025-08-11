Perú Deportes

El amuleto ‘blanquiazul’ en Ayacucho: niño hincha de Alianza Lima entregó pulseras a jugadores en la previa del triunfo en Huamanga

En la previa del triunfo en la altura, el plantel ‘íntimo’ recibió una especial visita por parte de José, un pequeño fanático del equipo

Por José Manuel Quintana

Guardar
Tierno momento fue compartido en las redes sociales del club. (Video. Alianza Lima)

Alianza Lima sumó tres puntos vitales en su visita a Huamanga. El equipo de Gorosito se impuso ante Ayacucho FC gracias a un tanto de Pablo Ceppelini desde los doce pasos. La noche previa al día de la victoria, los jugadores ‘blanquiazules’ protagonizaron un emotivo encuentro con un pequeño hincha del club que entregó una pulsera a cada uno de los futbolistas.

En un video difundido por las redes sociales de la institución ‘victoriana’, el pequeño hincha de nombre José obsequió el presente —personalizado con el apellido de cada uno— a los deportistas de Alianza Lima. El valor agregado de las pulseras es que fueron hechas a mano por él.

El primero en recibir su regalo fue Fernando Gaibor. José, emocionado, le indica que tiene su camiseta y él se encarga de colocar la pulsera en su muñeca. Carlos Zambrano, Alan Cantero, Gaspar Gentile y Hernán Barcos recibieron el presente.

José, niño hincha de Alianza
José, niño hincha de Alianza Lima, obseguió pulseras a jugadores 'blanquiazules'. Crédito: X Alianza Lima

Néstor Gorosito, entrenador del equipo, también se acercó a saludar al novel seguidor. Le dio un beso en la frente y estrechó su brazo derecho para que José se encargue de ponérsela. Con un gran sentido del humor, se dirigió al argentino: “Esto es fútbol, ‘Pipo’”.

Al final de la visita de José, Hernán Barcos le obsequió una camiseta y todos los jugadores se tomaron una foto con él. A viva voz se entonó el clásico “Arriba, Alianza” todos juntos.

El amuleto de Huanta

El regalo de José motivó a los jugadores de Alianza Lima para ir por los tres puntos en el gramado del estadio Manuel Eloy Molina Robles. En el recinto de la provincia ayacuchana de Huanta, a 2691 m.s.n.m., el cuadro ‘blanquiazul’ ganó su segundo encuentro en el Torneo Clausura.

A quince minutos del final, el árbitro Micke Palomino, tras llamado del Sistema de Videoarbitraje (VAR), señaló el punto de penal luego de una mano en el área de José María Ataupillco. Pablo Ceppelini, tras la anuencia de Hernán Barcos, ejecutó la pena y movió las redes del arco rival.

GOL Pablo Cepellini pone el 1-0 ante Ayacucho FC en la Liga 1 | Liga 1 Max

El conjunto ‘íntimo’ consiguió su segunda victoria en el Clausura. Suman ocho unidades que lo ubican en la quinta posición del torneo, a cinco puntos del líder momentáneo, Sporting Cristal.

Se renueva el sueño continental

Alianza Lima se medirá ante su similar de la Universidad Católica de Ecuador por un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El elenco peruano abrirá la llave este miércoles 13 de agosto a las 19:30 horas del territorio nacional. El compromiso tendrá lugar en el estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute.

El conjunto dirigido por Néstor Gorosito viene de dejar en el camino a Gremio de Porto Alegre en una serie para la historia. En la ciudad ‘gaúcha’, los ‘íntimos’ volvieron a dejar en el camino a un gigante del continente, en febrero eliminaron a Boca Juniors por la segunda fase de la Copa Libertadores.

Alianza Lima llega motivado luego
Alianza Lima llega motivado luego de superar a Gremio en la CONMEBOL Sudamericana 2025. - Crédito: Difusión

Por otro lado, el cuadro ecuatoriano se ganó el pasaje directo a los octavos de final de la Sudamericana: terminó en el primer lugar del Grupo B de la competición con una distancia de siete puntos sobre el segundo, Cerro Largo de Paraguay.

En el torneo local, el equipo dirigido por Diego Martínez marcha en la séptima posición de la Serie A de Ecuador. Los ‘camarattas’ vienen de igualar a uno en su último compromiso liguero en su visita a Orense.

El ganador de la llave entre Alianza Lima y la Universidad Católica se las verá en la siguiente ronda ante el vencedor de la serie que empareja a la Universidad de Chile y a Independiente de Avellaneda. El enfrentamiento entre la escuadra chilena y argentina está pactado para la misma hora del choque de peruanos y ecuatorianos.

Temas Relacionados

Alianza LimaAyacucho FCLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, domingo 10 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está recargada de varios compromisos en la Liga 1, así como en otros campeonatos de América y de Europa, además de amistosos internacionales

Partidos de hoy, domingo 10

Paulo Autuori aseguró que Sporting Cristal tiene tres aspectos cruciales para campeonar: “Me saco el sombrero por el equipo”

El estratega brasileño elogió el rendimiento de sus dirigidos en el inicio del Torneo Clausura 2025, que lideran gracias a la reciente victoria frente a Melgar en casa

Paulo Autuori aseguró que Sporting

Universitario vs Palmeiras: día, hora y canal TV del duelo de ida por octavos de final de la Copa Libertadores 2025

La ‘U’ buscará dar el golpe contra uno de los rivales más temibles del continente. Revisa todos los detalles del primer encuentro contra el ‘verdao’

Universitario vs Palmeiras: día, hora

Perú culminó en el sexto lugar de la Copa Panamericana de Vóley 2025: resumen de la derrota 3-2 ante Venezuela

La selección peruana de Antonio Rizola no pudo con la ‘vinotinto’ en cinco sets y así se despidió del certamen internacional que se llevó a cabo en México. Mucho por mejorar todavía

Perú culminó en el sexto

Angélica Aquino se sincera y descarta su vuelta a la selección peruana de vóley: “Ya cumplí mi ciclo”

La voleibolista nacional afirmó que no ha tenido comunicación con Antonio Rizola y resaltó el presente del combinado patrio

Angélica Aquino se sincera y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga retira medalla

Rafael López Aliaga retira medalla de Lima entregada por Susana Villarán a Gustavo Petro: “Hay que largarlo de acá”

Juan José Santiváñez amenaza a María Agüero: “Me encargaré personalmente que vayas a la celda de Abimael Guzmán, pero para quedarte”

Juan José Santiváñez y Vladimir Cerrón se enfrentan: “Entrégate como un varón y no repliques tu solidaridad desde alguna guarida”

De la política a la venta de terrenos: el giro inesperado del procesado expresidente Martín Vizcarra

Perú confirma envío de representante del JNE para integrar una misión electoral en Bolivia

ENTRETENIMIENTO

El K-pop muestra su fuerza

El K-pop muestra su fuerza en Perú: descubre lo más popular en iTunes

Las películas favoritas del público en Netflix Perú

Flor Ortola niega romance con Pablo Ceppelini y afirma: “Tenemos amigos en común, jamás sería la otra”

El Valor de la Verdad EN VIVO: Suheyn Cipriani se confiesa y revela episodios nunca antes contados de su vida

El emotivo mensaje de Gino Assereto para celebrar su reconciliación con ‘Majo con Sabor’ cautiva en redes sociales

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 10

Partidos de hoy, domingo 10 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Paulo Autuori aseguró que Sporting Cristal tiene tres aspectos cruciales para campeonar: “Me saco el sombrero por el equipo”

Universitario vs Palmeiras: día, hora y canal TV del duelo de ida por octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Perú culminó en el sexto lugar de la Copa Panamericana de Vóley 2025: resumen de la derrota 3-2 ante Venezuela

Angélica Aquino se sincera y descarta su vuelta a la selección peruana de vóley: “Ya cumplí mi ciclo”