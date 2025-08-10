Partidos de hoy, domingo 10 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 10 de agosto se llevarán a cabo varios partidos que serán de sumo interés para el aficionado del fútbol. Y es que el balón no deja de rodar y habrá actividad en diversos campos de América, al igual que en Europa. Tres jugadores peruanos tendrían actividad en el extranjero.
En la Liga 1, el choque estelar del día lo protagonizarán Sporting Cristal y Melgar en el estadio Alberto Gallardo. Con los últimos refuerzos, a falta del ‘9′ extranjero, el cuadro ‘celeste’ buscará imponerse a un irregular elenco ‘rojinegro’ que siempre le ha complicado en Lima.
Por su parte, en Europa se disputarán amistosos que no te puedes perder. Chelsea recibirá a AC Milan en Stamford Bridge, mientras que Borussia Dortmund hará lo mismo con Juventus. Barcelona también medirá fuerzas por el Trofeo Joan Gamper contra Como 1907 de Italia, dirigido por un conocido ‘azulgrana’ como Cesc Fabregas.
En tanto, Liverpool se enfrentará ante Crystal Palace por la definición de la Community Shield en Wembley Stadium. El emblemático escenario inglés conocerá al nuevo ganador de este trofeo, que quedó a manos de los ‘reds’ hace tres años.
Por último, los jugadores peruanos que tendrían minutos en el exterior serían Joao Grimaldo, Piero Quispe y Pedro Gallese. El extremo peruano viene destacando en Letonia y sería de la partida en Riga FC ante Grobina SC. El exvolante de Universitario de Deportes no ha podido imponerse en Pumas UNAM, pero estará a la expectativa de entrar en el duelo frente a Necaxa por la Liga MX. Asimismo, el ‘Pulpo’ sería titular en Orlando City vs Inter Miami.
Partidos de Liga 1
- Sporting Cristal vs Melgar (11:00 horas / L1 MAX)
- Los Chankas vs Atlético Grau (13:15 horas / L1 MAX)
- Juan Pablo II vs Deportivo Binacional (15:30 horas / L1 MAX)
Partido de Liga 2
- Unión Comercio vs ADA Jaén (15:00 horas)
- Carlos A. Mannucci vs UCV Moquegua (19:30 horas / YouTube FPF)
Partidos amistosos internacionales
- Chelsea vs AC Milan (09:00 horas / DAZN)
- Borussia Dortmund vs Juventus (10:30 horas / DAZN)
- Barcelona vs Como 1907 (13:00 horas / YouTube FC Barcelona)
Partido Community Shield - Final
- Liverpool vs Crystal Palace (09:00 horas / ESPN, Disney+)
Partido de Championship
- Leicester City vs Sheffield Wednesday (10:30 horas / Disney+)
Partidos de Eredivisie
- AZ Alkmaar vs Groningen (07:30 horas / Disney+)
- Ajax vs SC Telstar (07:30 horas / Disney+)
Partido de Liga de Letonia
- Riga FC vs Grobina SC (10:00 horas)
Partidos de MLS
- New York Red Bulls vs Real Salt Lake (17:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
- Minnesota United vs Colorado Rapids (17:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
- FC Cincinnati vs Charlotte FC (17:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
- Orlando City vs Inter Miami (19:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
- Los Angeles Galaxy vs Seattle Sounders (21:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
Partidos de Liga MX
- Pumas UNAM vs Necaxa (19:00 horas / ViX, TUDN, Canal 5 Televisa)
- Santos Laguna vs Chivas (21:05 horas / ViX, TUDN, Canal 5 Televisa)
Partidos de fútbol argentino
- Barracas Central vs Aldosivi (13:00 horas / Disney+ Argentina, ESPN Premium)
- Instituto de Córdoba vs Platense (15:00 horas / TNT Sports, Max)
- Argentinos Juniors vs Unión de Santa Fe (18:00 horas / Disney+, ESPN Premium)
Partidos de fútbol brasileño
- Vasco da Gama vs Atlético Mineiro (14:00 horas / Globo, Zapping, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play, Premiere)
- Palmeiras vs Ceará (14:00 horas / Globo, Zapping, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play, Premiere)
- Cruzeiro vs Santos (16:30 horas / Globo, Zapping, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play, Premiere, RecordTV, CazéTV)
- Gremio vs Sport Recife (18:30 horas / Globo, Zapping, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play, Premiere)
Partidos de fútbol uruguayo
- CA Cerro vs Racing de Montevideo (09:00 horas / GolTV, Disney+)
- Danubio vs CA Juventud (11:30 horas / Disney+)
- Montevideo Wanderers vs Plaza Colonia (14:00 horas / Disney+)
- Miramar Misiones vs Liverpool (16:30 horas / GolTV, Disney+)
Partidos de fútbol colombiano
- Envigado vs Junior de Barranquilla (15:00 horas / RCN, Win Sports)
- Fortaleza CEIF vs Deportivo Pereira (17:15 horas / RCN, Win Sports)
- Llaneros vs DIM (19:30 horas / RCN, Win Sports)
Partidos de fútbol ecuatoriano
- Vinotinto FC vs Técnico Universitario (13:00 horas / El Canal del Fútbol, Zapping)
- Macará vs Delfín SC (15:30 horas / El Canal del Fútbol, Zapping)
- El Nacional vs Barcelona SC (18:00 horas / El Canal del Fútbol, Zapping)
Partido de fútbol paraguayo
- Guaraní vs Olimpia (14:00 horas / Tigo Sports)
Partidos de fútbol chileno
- Universidad Católica vs Ñublense (10:00 horas / TNT Sports, Max)
- Everton vs Colo-Colo (11:30 horas / TNT Sports, Max)
- Cobresal vs Coquimbo Unido (14:00 horas / TNT Sports, Max)
Partidos de fútbol boliviano
- Gualberto Villarroel SJ vs Independiente Petrolero (14:00 horas / Tigo Sports)
- Blooming vs Always Ready (16:15 horas / Tigo Sports)
- Aurora vs Guabirá (18:30 horas / Tigo Sports)