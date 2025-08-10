Jorge Fossati advirtió a Palmeiras tras victoria de Universitario: “Los goles que no se convirtieron hoy, se conviertan el próximo partido”

El DT uruguayo se incomodó por la falta de eficacia de la 'U' pese a triunfo 1-0, y envió mensaje al 'verdao'. (Video: GOLPERU)

Universitario de Deportes consiguió una ajustada victoria por 1-0 en condición de local contra Sport Boys, en el marco de la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Fue un 1-0 con el golazo de Jairo Concha, que le permitió a la ‘U’ seguir en la parte alta de la tabla. Sin embargo, Jorge Fossati no quedó conforme con este resultado por la falta de eficacia de sus dirigidos y lo expuso en conferencia de prensa, además de enviar una advertencia a Palmeiras.

"Si en algo me quedo totalmente insatisfecho es que no convertimos en un porcentaje medianamente normal de acuerdo a las situaciones que creamos. Eso te va generando inclusive, inconscientemente, al propio jugador, ‘vamos y erramos’, bueno... Acá no podemos tener un error porque es una historia vieja del fútbol: goles que se erran en un lado, te embocan en el otro", fueron sus primeras palabras.

De la misma manera, el técnico uruguayo reconoció que los futbolistas del elenco ‘merengue’ se confundieron el color de las camisetas con el del cuadro ‘rosado’, lo que provocó que Williams Riveros y César Inga fallen en varios pases; algo que pudo haber sido perjudicial para los dueños de casa.

“Se equivoca una vez el ‘paragua’ (Williams Riveros) en el primer tiempo, y lo hace porque ninguna camiseta le hace pensar que hay rivales. Entonces sale jugando con una pelota que pudo haber restado y punto. Te pasa un error de esos y lo puedes pagar carísimo cuando tuviste muchas ocasiones. Errores siempre hay, pero no gruesos o en alguna de las dos partes, sea defendiendo o atacando, algo que me dejara preocupado”, precisó.

GOL Jairo Concha: pone 1-0 a favor de Universitario ante Boys

Ahí fue cuando Jorge Fossati lanzó un indirecto mensaje a Palmeiras con respecto a las fallas que tuvo Universitario de cara al gol contra Sport Boys. “Esperemos que los que no se convirtieron hoy se puedan convertir en el próximo partido”, precisó.

Y es que el conjunto ‘crema’ contó con una gran cantidad de chances para estirar la ventaja ante la ‘misilera’. Según el portal estadístico, SofaScore, ejecutó 21 disparos, contra ocho de su rival, y solo pudo convertir una ocasión. Por tal motivo, el entrenador de 72 años apunta que sus pupilos mejoren pensando en el duelo con el ‘verdao’ por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, que se jugará el jueves 14 de agosto en el estadio Monumental.

Con su golazo a Sport Boys, Jairo Concha lleva 7 anotaciones y 8 asistencias en Universitario en lo que va de 2025, entre Liga 1 y Copa Libertadores. - créditos: GOLPERU

Declaraciones de Jairo Concha tras triunfo de Universitario vs Sport Boys

Jairo Concha, protagonista del triunfo de Universitario sobre Sport Boys, valoró la victoria y analizó el desarrollo del encuentro. “Fue un partido complicado. Sport Boys vino a hacer su trabajo aquí, se plantó bien, pero pudimos desnivelar el partido con un remate desde fuera del área y nos llevamos el partido”.

Su gol, el único del encuentro, llegó tras una recomendación de Jorge Fossati, quien le indicó probar con remates de larga distancia. “Unas jugadas antes, el ‘profe’ me dijo que trate de rematar fuera del área porque nos estaban esperando mucho”, explicó, agregando que la presión colectiva del equipo ayudó a crear el espacio para sacar el disparo.

Al referirse a la eficacia del equipo, el mediocampista de 26 años admitió la falta de productividad en la zona ofensiva: “No estuvimos finos, a veces pasa, pero lo importante es ganar y logramos llevarnos el triunfo”.

Por último, Concha Gonzáles también anticipó el calendario exigente que se avecina con cotejos importantes como ante Palmeiras (en Lima y Brasil), Alianza Lima y Sport Huancayo de visita: “Viene una seguidilla importante, pero el grupo está preparado. Hay que ir partido a partido, pensar en el jueves, y después en Huancayo”. El mediocampista resaltó la fortaleza del plantel y la importancia de la rotación para sostener el buen nivel de cara a competir con éxito en ambos certámenes.

El volante peruano habló de su golazo con la 'U' y del rendimiento de su equipo ante el cuadro 'rosado'. (Video: GOLPERU)