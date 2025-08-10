Perú Deportes

Dónde ver Sporting Cristal vs Melgar HOY: canal TV online del partido por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La expectativa por el debut de Luis Abram y Cristian Benavente en Sporting Cristal ha marcado la previa del enfrentamiento, en el Rímac

Sporting Cristal recibe, en el
El encuentro entre Sporting Cristal y Melgar no solo representa un choque clave en la tabla de posiciones, sino que también pone a prueba las recientes decisiones estratégicas de ambos clubes. Aunque ambos protagonistas tendrán una adecuada atención, los focos se ubicarán en la zona ‘rimense’ esperando la aparición de dos refuerzos de talla importante que fueron anunciados en la semana.

De acuerdo con la programación de la Liga Profesional de Perú, el duelo está programado para las 11:00 horas locales y se desarrollarán en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en el Rímac. La señal de transmisión estará a cargo de L1MAX y L1 Play. Además, la website Infobae Perú hará lo suyo con una cobertura digital.

El contexto deportivo de ambos equipos otorga un carácter decisivo a este enfrentamiento. Sporting Cristal busca consolidarse como protagonista del Torneo Clausura 2025, y una victoria en casa resulta fundamental para mantener sus aspiraciones. La reciente incorporación de dos refuerzos de peso, Luis Abram y Cristian Benavente, responde a la estrategia del club de fortalecer su plantel en la segunda mitad del campeonato.

La presencia del ‘Chaval’ en la convocatoria y su posible debut han generado expectativa entre los hinchas, quienes esperan que su aporte marque la diferencia en el rendimiento del equipo. “Físicamente, estoy muy bien, estoy perfectamente, he venido entrenando, he venido haciendo mi trabajo, que es estar físicamente bien y estoy perfectamente para lo que el entrenador decida”, reconoció.

Empate sin goles y con varias polémicas en Matute. (Video: L1MAX)

Por su parte, Melgar atraviesa una etapa de reestructuración tras una serie de resultados irregulares. La directiva ha apostado por un cambio de timón con la llegada de Juan Reynoso al cuerpo técnico. Aunque el nuevo entrenador no dirigirá desde el área técnica en este partido, su presencia junto a la delegación simboliza el inicio de una nueva etapa para el club arequipeño, que necesita sumar puntos para no perder terreno en la lucha por el título del Clausura.

De manera interina, Víctor Balta se ubicará en la banca para guiar a los suyos en el Rímac. Una vez que culmine el enfrentamiento, el ‘Ajedrecista’ dará inicio a su nueva era, esperando que sea igual o mejor que la anterior, saldada con un título histórico y posterior subcampeonato.

Dónde ver Sporting Cristal vs Melgar por Torneo Clausura 2025

La transmisión oficial del partido estará a cargo de L1MAX, canal habilitado en operadores como Best Cable, Claro, Win y DirecTV, entre otros. Además, los suscriptores podrán acceder al contenido a través de la aplicación L1 Play, disponible para dispositivos móviles y computadoras, para seguir el partido desde cualquier lugar con conexión a internet.

Infobae Perú, por su parte, realizará la cobertura total del partido. En su web, se podrá encontrar la previa, el minuto a minuto, las incidencias relevantes, los goles, las declaraciones y todos los detalles. ¡No te lo pierdas!

Horarios del Sporting Cristal vs Melgar por Torneo Clausura 2025

  • Perú: 11:00 horas
  • Colombia y Ecuador: 11:00 horas
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (hora este) y Chile: 12:00 horas
  • Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay: 13:00 horas

