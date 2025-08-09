Antonio Rizola hizo autocrítica tras derrota ante Colombia y advirtió sobre Venezuela: “No piensen que ganaremos solo porque somos Perú”

El técnico brasileño también analizó el duelo con Venezuela por el quinto lugar de la Copa Panamericana de vóley. (FPV)

La eliminación de Perú en cuartos de final de la Copa Panamericana de vóley 2025, tras la derrota 3-0 ante Colombia, dejó sentimientos de autocrítica pero también de esperanza en el entorno nacional. Al término del encuentro, Antonio Rizola, entrenador de la selección nacional, compareció ante los medios y reflexionó sobre el crecimiento de su equipo y el desafío que representa construir un proyecto competitivo en el alto nivel sudamericano. Sus declaraciones, difundidas por la página oficial de Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV), ofrecieron una mirada sincera sobre el presente y futuro de su conjunto.

El técnico brasileño destacó el avance de sus dirigidas durante la competición y analizó con autocrítica lo sucedido en el cruce ante las colombianas: “Finalizamos los cuartos de final y llegamos adelante de lo que esperábamos en este campeonato. El equipo se comportó bien, muy bien, ya hicimos varios análisis de los primeros cuatro partidos, este partido contra Colombia, igual, tenemos que reconocer el poder y la calidad de este equipo de Colombia, que tiene un proceso de más de 10 años trabajando juntas prácticamente y con un Campeonato Mundial que hicieron el año pasado. Y Perú con un historial de estar sin ganar a Colombia hace ya un buen tiempo”, reconoció.

Rizola ahondó en los aspectos positivos del grupo, valorando la entrega y la capacidad de reacción mostrada ante las dificultades: “Creo que ayer (el viernes) demostramos con este grupo un poder grande de reacción, unas ganas grandes de jugar, momentos de calificación de calidad técnica y táctica principalmente, donde sorprendemos el bloqueo de Colombia, demostramos situaciones que no están consolidadas en nuestro sistema de juego, esto digo que algunos momentos porque para consolidar estos momentos y repetición de tácticas se debe entrenar mucho tiempo y ganar en conjunto, esto viene solo con el tiempo, nada llega antes de tiempo, Colombia se presentó más sólida en grandes momentos del juego”, remarcó.

Antonio Rizola hizo autocrítica sobre la derrota de Perú ante Colombia y se refirió al duelo con Venezuela por el quinto lugar de la Copa Panamericana de vóley 2025.

Rizola advirtió sobre el partido con Venezuela

Pensando ya en el partido por el quinto lugar frente a Venezuela, Antonio Rizola pidió mesura y seriedad. El equipo peruano volverá a la cancha este domingo 10 de agosto a las 14:30 horas en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, ubicado en la ciudad mexicana de Colima, escenario central de la Copa Panamericana de vóley 2025. Será el último compromiso antes del cierre del certamen, y la antesala está cargada de expectativas.

En la previa del choque, el entrenador brasileño recalcó que no hay margen para subestimar a ningún contrincante y elogió la evolución del combinado venezolano: “Estoy feliz, no satisfecho de cómo llegamos a este momento, mañana jugamos con un adversario que viene creciendo en el campeonato, que es Venezuela, Venezuela hizo un partido maravilloso contra México, donde podría incluso ganar los dos primeros sets, ganó el tercero, y perdió el cuarto con más dificultades. El día de mañana, el partido con Venezuela no piensen que vamos llegar ahí y ganar porque somos Perú, no, somos el equipo que estamos aquí, como ellos, peleando por un cupo mejor, como ellos, conociéndonos, vamos a medir fuerzas mañana y vamos a ver cómo salimos, vamos a gestionar el grupo y continuar con nuestras pruebas”.

Perú enfrentará a Venezuela por el quinto lugar de la Copa Panamericana de vóley 2025.

El Perú vs Venezuela será transmitido por el canal de Youtube de la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB), la cual cuenta con los derechos. Asimismo, Infobae Perú ofrecerá la cobertura total de este decisivo encuentro mediante su página web. No te lo puedes perder.