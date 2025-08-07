Presidente del Fondo Blanquiazul envió fuerte mensaje a Jean Ferrari tras llegar a la FPF: “Espero que se desprenda de la piel de hincha”

Jorge Zuñiga se refirió a los polémicos videos de los dos jugadores de Alianza Lima. (TV Perú)

Jorge Zuñiga, presidente de Aliancistas por el Perú (anteriormente Fondo Blanquiazul), se pronunció sobre la reciente designación de Jean Ferrari como director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El referente de la principal asociación de inversores de Alianza Lima expresó sus reservas sobre el nombramiento, destacando el pasado del exjugador al frente de Universitario de Deportes y su vinculación sentimental con el club de Ate.

“Yo al señor Ferrari no lo conozco, debo reconocer que no comparto sus formas, pero ha tenido cierto éxito como administrador temporal designado por SUNAT en Universitario. Ahora que tiene nuevo cargo espero que se desprenda de la piel de hincha y realmente lo vea, lo ha manifestado él mismo, como un cargo de mucha responsabilidad, que implica generar unión, no desunión. Aquí no hay enemigos, pero depende, reitero, de la educación que tenga cada uno”, señaló en diálogo con el programa En Pared.

La llegada de Ferrari a la FPF ha generado interrogantes y expectativas en el entorno del fútbol peruano, sobre todo por la rivalidad histórica entre Universitario y Alianza Lima, y el reconocido hinchaje del exjugador por el conjunto ‘merengue’. Para Zuñiga, el nuevo rol requiere dejar de lado cualquier identificación con un club y trabajar por el bien común del balompié nacional.

Presidente del Fondo Blanquiazul sobre el arbitraje en Liga 1

Por otro lado, Zuñiga manifestó su inquietud ante los reiterados fallos arbitrales que, a su juicio, han perjudicado a Alianza Lima durante la presente temporada de la Liga 1. El dirigente expresó que la recurrencia de decisiones controvertidas y la falta de autocrítica por parte de los jueces y del equipo encargado del VAR están dañando la credibilidad del campeonato y generando justificada preocupación entre los clubes.

“Muy apenado, muy preocupado porque he visto que hay una reincidencia en el tema de malas decisiones arbitrales. Así como el jugador debe mantener una disciplina táctica y una conducta dentro del campo, los árbitros también tienen esa obligación. El VAR tampoco está cumpliendo su labor de corregir esos errores. La persona que considere que no puede mejorar es soberbia, y entonces errar es posible, pero ya de manera reincidente, no quiero pensar que es una coincidencia”, declaró.

Zuñiga mencionó como ejemplo el reciente cambio en la designación de árbitros para la supervisión del VAR en el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, en la fecha 4, donde Diego Haro fue programado a último momento en reemplazo de Joel Alarcón. “Ya no me sorprende, hay árbitros que pueden participar y no generar dudas o suspicacias. Hay guerra sucia, porque en el desarrollo del torneo, las sanciones me parecen desmedidas”, agregó.

El presidente de Aliancistas por el Perú reclamó transparencia y profesionalismo a las autoridades encargadas del arbitraje y el manejo del VAR, señalando que la falta de consistencia y la percepción de parcialidad afectan directamente la confianza de los clubes, jugadores e hinchas. Según su análisis, el fútbol peruano atraviesa una etapa donde el margen de error debe reducirse al mínimo, y para ello el sistema arbitral tiene que asumir una reforma urgente y autocrítica constante.

Su opinión sobre los videos filtrados de Paolo Guerrero

Finalmente, el líder del Fondo Blanquiazul habló sobre los recientes videos filtrados del capitán Paolo Guerrero, bailando en la fiesta de su esposa, a pesar de encontrarse lesionado y ser baja en el partido clave ante Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1.

“Conozco al señor Guerrero, un profesional dedicado, muy cuidadoso, muy profesional, yo nunca en lo personal le he visto una inconducta, no podría juzgarlo por un videito que sale filtrado de mala fe, con algunos episodios que podrían ser tergiversación de lo ocurrido realmente“, sentenció.