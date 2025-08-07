Perú Deportes

Presidente del Fondo Blanquiazul envió fuerte mensaje a Jean Ferrari tras llegar a la FPF: “Espero que se desprenda de la piel de hincha”

Jorge Zuñiga, directivo de Alianza Lima, pidió al exadministrador de Universitario olvidar su paso e hinchaje por el cuadro de Ate

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Jorge Zuñiga se refirió a los polémicos videos de los dos jugadores de Alianza Lima. (TV Perú)

Jorge Zuñiga, presidente de Aliancistas por el Perú (anteriormente Fondo Blanquiazul), se pronunció sobre la reciente designación de Jean Ferrari como director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El referente de la principal asociación de inversores de Alianza Lima expresó sus reservas sobre el nombramiento, destacando el pasado del exjugador al frente de Universitario de Deportes y su vinculación sentimental con el club de Ate.

“Yo al señor Ferrari no lo conozco, debo reconocer que no comparto sus formas, pero ha tenido cierto éxito como administrador temporal designado por SUNAT en Universitario. Ahora que tiene nuevo cargo espero que se desprenda de la piel de hincha y realmente lo vea, lo ha manifestado él mismo, como un cargo de mucha responsabilidad, que implica generar unión, no desunión. Aquí no hay enemigos, pero depende, reitero, de la educación que tenga cada uno”, señaló en diálogo con el programa En Pared.

La llegada de Ferrari a la FPF ha generado interrogantes y expectativas en el entorno del fútbol peruano, sobre todo por la rivalidad histórica entre Universitario y Alianza Lima, y el reconocido hinchaje del exjugador por el conjunto ‘merengue’. Para Zuñiga, el nuevo rol requiere dejar de lado cualquier identificación con un club y trabajar por el bien común del balompié nacional.

Presidente del Fondo Blanquiazul mandó
Presidente del Fondo Blanquiazul mandó fuerte mensaje a Jean Ferrari tras asumir como director general de la FPF.

Presidente del Fondo Blanquiazul sobre el arbitraje en Liga 1

Por otro lado, Zuñiga manifestó su inquietud ante los reiterados fallos arbitrales que, a su juicio, han perjudicado a Alianza Lima durante la presente temporada de la Liga 1. El dirigente expresó que la recurrencia de decisiones controvertidas y la falta de autocrítica por parte de los jueces y del equipo encargado del VAR están dañando la credibilidad del campeonato y generando justificada preocupación entre los clubes.

“Muy apenado, muy preocupado porque he visto que hay una reincidencia en el tema de malas decisiones arbitrales. Así como el jugador debe mantener una disciplina táctica y una conducta dentro del campo, los árbitros también tienen esa obligación. El VAR tampoco está cumpliendo su labor de corregir esos errores. La persona que considere que no puede mejorar es soberbia, y entonces errar es posible, pero ya de manera reincidente, no quiero pensar que es una coincidencia”, declaró.

Zuñiga mencionó como ejemplo el reciente cambio en la designación de árbitros para la supervisión del VAR en el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, en la fecha 4, donde Diego Haro fue programado a último momento en reemplazo de Joel Alarcón. “Ya no me sorprende, hay árbitros que pueden participar y no generar dudas o suspicacias. Hay guerra sucia, porque en el desarrollo del torneo, las sanciones me parecen desmedidas”, agregó.

El presidente de Aliancistas por el Perú reclamó transparencia y profesionalismo a las autoridades encargadas del arbitraje y el manejo del VAR, señalando que la falta de consistencia y la percepción de parcialidad afectan directamente la confianza de los clubes, jugadores e hinchas. Según su análisis, el fútbol peruano atraviesa una etapa donde el margen de error debe reducirse al mínimo, y para ello el sistema arbitral tiene que asumir una reforma urgente y autocrítica constante.

Empate sin goles y con varias polémicas en Matute. (Video: L1MAX)

Su opinión sobre los videos filtrados de Paolo Guerrero

Finalmente, el líder del Fondo Blanquiazul habló sobre los recientes videos filtrados del capitán Paolo Guerrero, bailando en la fiesta de su esposa, a pesar de encontrarse lesionado y ser baja en el partido clave ante Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1.

“Conozco al señor Guerrero, un profesional dedicado, muy cuidadoso, muy profesional, yo nunca en lo personal le he visto una inconducta, no podría juzgarlo por un videito que sale filtrado de mala fe, con algunos episodios que podrían ser tergiversación de lo ocurrido realmente“, sentenció.

Temas Relacionados

Alianza LimaJean FerrariUniversitario de DeportesFPFperu-deportes

Más Noticias

La firme postura de Alianza Lima sobre Paolo Guerrero y Pablo Ceppelini tras salidas nocturnas y múltiples críticas

El presidente del Fondo Blanquiazul, Jorge Zuñiga, se refirió a los polémicos videos filtrados de los dos jugadores previo al duelo con Sporting Cristal

La firme postura de Alianza

Antonio Rizola contundente sobre la derrota de Perú en la Copa Panamericana 2025: “Faltó cinco años de trabajo como tiene Puerto Rico”

El técnico brasileño destacó el trabajo de las boricuas, pero aseguró que la ‘bicolor’ todavía no ha alcanzado su mejor versión y se enfocará en la siguiente fase del torneo continental

Antonio Rizola contundente sobre la

Reimond Manco recordó que Jean Ferrari descendió con César Vallejo: “No sé si es la mejor opción para la FPF”

El ‘Rei’ se refirió a la designación del exadministrador de Universitario, como director general de fútbol de la Federación, rememorando su etapa en el club ‘poeta’

Reimond Manco recordó que Jean

Álvaro Barco hizo inesperada revelación sobre Christian Cueva: “En Emelec ‘reniegan’ porque debería tener mayor compromiso defensivo”

El director deportivo de Universitario de Deportes elogió a ‘Aladino’ por su aporte en el ‘bombillo’, pero confesó el sacrificio de sus compañeros para que destaque

Álvaro Barco hizo inesperada revelación

El emotivo video de Universitario por sus 101 años: “El único club sudamericano que celebró su centenario con un bicampeonato”

El cuadro ‘crema’ celebra un nuevo aniversario este 7 de agosto, en medio de un momento de éxito, ganando los últimos cuatro torneos cortos de la Liga 1

El emotivo video de Universitario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Las polémicas de Gustavo Petro

Las polémicas de Gustavo Petro con Perú y la razón de por qué fue declarado persona ‘non grata’ en nuestro país

Dina Boluarte no responderá a Gustavo Petro por consejo del canciller Elmer Schialer: “Sería mejor no hacer ninguna declaración”

“Es una controversia artificial”: reclamo de Gustavo Petro al Perú responde a intereses políticos internos, según Aníbal Quiroga

Presidente del Congreso defiende propuesta de declarar Patrimonio Cultural de la Nación a Melcochita

Keiko Fujimori anuncia a representantes de Fuerza Popular para comisiones del Congreso 2025-2026

ENTRETENIMIENTO

Tony Succar confiesa doloroso conflicto

Tony Succar confiesa doloroso conflicto con su madre Mimy por no aceptar a su esposa: “No saben lo que tuvimos que pasar”

¿Quién es Vitoria Beatriz, la actriz de cine para adultos, y cuál es la causa de su repentina muerte?

Christian Domínguez habla tras el fallo judicial que enfrentó a Karla Tarazona y Leonard León: “No nos afecta”

Dayanita llora desesperada en vivo y pide ayuda económica: “Me arrepiento... miren dónde estoy, arrinconada”

Suheyn Cipriani confesará en ‘El Valor de la Verdad’ las agresiones y amenazas de muerte que sufrió de César Vega

DEPORTES

La firme postura de Alianza

La firme postura de Alianza Lima sobre Paolo Guerrero y Pablo Ceppelini tras salidas nocturnas y múltiples críticas

Antonio Rizola contundente sobre la derrota de Perú en la Copa Panamericana 2025: “Faltó cinco años de trabajo como tiene Puerto Rico”

Reimond Manco recordó que Jean Ferrari descendió con César Vallejo: “No sé si es la mejor opción para la FPF”

Álvaro Barco hizo inesperada revelación sobre Christian Cueva: “En Emelec ‘reniegan’ porque debería tener mayor compromiso defensivo”

El emotivo video de Universitario por sus 101 años: “El único club sudamericano que celebró su centenario con un bicampeonato”