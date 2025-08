“Era penal a favor de Sporting Cristal”: la rotunda postura de asesor FIFA sobre falta de Carlos Zambrano a Fernando Pacheco

Fernando Pacheco fue derribado dentro del área aliancista, pero el árbitro decidió no sancionar penalti. (Video: L1 MAX)

Alianza Lima y Sporting Cristal no se sacaron ventaja en el partido válido por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. ‘Blanquiazules’ y ‘celestes’ se repartieron los puntos al igualar 0-0 en el estadio Alejandro Villanueva, dejando muchos temas de que hablar.

Las polémicas arbitrales no faltaron en este nuevo clásico. Desde las expulsiones a Sergio Peña y Maxloren Castro hasta el supuesto penal no cobrado a Fernando Pacheco tras empujón de Carlos Zambrano. Estas decisiones pusieron en el ojo de la tormenta al juez Augusto Menendez.

La acción en la que el ‘Kaiser’ Zambrano derriba a Pacheco en el área ocurrió cerca de los 89 minutos cuando el atacante rimense ingresó al área y el defensor ‘íntimo’ lo desestabilizó por detrás, haciéndolo caer. Esta incidencia no fue cobrada por el referí principal ni revisada en el VAR.

Asesor FIFA afirmó que fue penal a favor de Cristal

Miguel Scime, asesor FIFA, analizó esta jugada en su canal de Youtube y señaló que sí existió una infracción sobre Fernando Pacheco. “¿Por qué debió sancionarse penal? Desde el análisis técnico y reglamentario, la acción constituye una infracción por imprudencia, tal como establece el espíritu de las Reglas de Juego: ‘Actuar con imprudencia significa que el jugador muestra falta de atención o consideración al disputar un balón, o actúa sin precaución respecto a las consecuencias de su acción’“.

“En este caso, el defensor no va en busca del balón, sino que se lanza sobre el cuerpo del atacante, lo que configura una falta evidente. La carga no es hombro con hombro, ni dentro del marco legal permitido. Es un impacto lateral y trasero con el tronco y brazo, que desestabiliza al atacante y le impide continuar su carrera hacia una zona potencialmente peligrosa. No hay disputa legítima del balón. Por ende, la falta no solo existe, sino que además ocurre dentro del área penal, lo que debió traducirse en la sanción de un penal a favor de Sporting Cristal”, añadió.

Scime manifestó que fue un error compartido por Augusto Menendez y los que se encontraban en la sala de videoarbitraje. “El hecho de que el árbitro estuviera cerca de la acción no exime de responsabilidad, ya que tenía todos los elementos para advertir la infracción y no lo hizo. En estas situaciones, el VAR debe actuar como herramienta de corrección. Ante una falta no sancionada de este tipo —y con imágenes claras desde distintos ángulos—, el protocolo VAR permite y aconseja una Revisión en el Campo (OFR) para que el árbitro pueda reconsiderar su decisión con mayor evidencia visual".

Cristal perdió la oportunidad de ser líder del Clausura

Con el empate 0-0 y el penal no cobrado, Sporting Cristal dejó pasar una oportunidad de seguir en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Los dirigidos por Paulo Autuori apenas sumaron de a uno y alcanzaron los 10 puntos, los mismos que tiene Universitario de Deportes.

Los ‘bajopontinos’ son segundos, por diferencia de gol sobre la ‘U’, y están a 2 unidades del líder, Cusco FC, que ha ganado todos sus partidos y solo ha recibido un gol en contra hasta el momento, ratificando su cartel de favorito en esta segunda etapa.

Cristal deberá pasar la página del amargo empate con Alianza y enfocarse en su siguiente compromiso. Se medirá con Melgar, que viene de igualar con Juan Pablo II en Arequipa, el domingo 10 de agosto a las 11:00 horas de Perú en el estadio Alberto Gallardo.