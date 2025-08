El día más especial e inolvidable de Piero Cari con Alianza Lima: “Cuando debuté sentí una emoción muy grande de alegría”

Piero Cari crece a raudales en Perú. - Crédito: Alianza Lima

No cabe duda alguna de que Piero Cari es, por lejos, el futbolista revelación de la Liga 1 2025. Apareció de un momento a otro en Alianza Lima cuando nadie lo refería más allá de los preparadores futbolísticos de La Victoria.

Empezó ganando derecho de piso como pieza de recambio, luego fue alternando y ahora asoma como un titular, con ciertos espacios de suplencia, tanto en la temporada en Perú como en la CONMEBOL Sudamericana 2025. La tendencia se repitió, con cierto éxito, en el camino de la Copa Libertadores.

Sergio Peña, Piero Cari y Hernán Barcos presumen la camiseta del Bombonerazo. - Crédito: Alianza Lima

Por esa irrupción, no solo es uno de los efectivos prometedores ‘blanquiazules’ que genera mayor aceptación y aprobación, también es considerado como la gran revelación de la gran temporada. Su habilidad innata con el balón aunada con el desparpajo que te ofrece la juventud son sus características más relevantes, las mismas que suelen ocasionar más de un quebradero de cabeza entre sus rivales.

El primero en percatarse de esas condiciones fue el entrenador Néstor Gorosito, quien inmediatamente solicitó con urgencia su ascenso al plantel principal. El resto es una historia ya conocida: talento a raudales plasmado en distintos escenarios con resultados diversos. De todo ese trayecto que ha avanzado Piero Cari, existe un pasaje que lo ha marcado por el resto de su vida.

Durante una entrevista de modalidad ‘ping-pong’ en una activación con una marca, el joven deportista recordó con cariño la primera vez que representó la camiseta de Alianza Lima como profesional: “Cuando yo debuté sentí una emoción muy fuerte de alegría por todo lo que pasé para lograrlo. Estuve muy feliz por mi debut soñado”.

A partir de entonces, Cari fue ganándose un lugar en las planificaciones del entrenador Gorosito. En cada día de entrenamientos iba deslumbrando al conductor argentino toda vez que algunos compañeros fueron apreciando su inventiva en el centro del campo. Uno de ellos, hasta el día de hoy, lo acompaña en su formación. “Hay muchos que siempre me hablan adentro y afuera, pero el que siempre está ahí es Fernando Gaibor. Me habla a cada rato, me da muchos consejos. Eryc Castillo también, pero es Fernando Gaibor [el que más me aconseja”], dijo.

Piero Cari destacó la influencia de Paolo Guerrero y Hernán Barcos tras su debut con 17 años en Copa Libertadores 2025. - Crédito: Composición Infobae

Cari se crece

Piero Cari, joven mediocampista de Alianza Lima, ha experimentado un crecimiento notable en la presente temporada. Su rendimiento en el campo llama la atención por su visión de juego y madurez a pesar de su corta edad. Muestra calidad en la distribución del balón y un buen criterio para posicionarse, aspectos que han resultado valiosos para el esquema del equipo a lo largo de los últimos meses.

El entrenador de Alianza Lima, Néstor “Pipo” Gorosito, no tardó en reconocer el potencial del futbolista. Hace no mucho destacó públicamente a Cari, asegurando que su estilo recuerda al de Juan Román Riquelme, referente histórico del fútbol sudamericano. Esta comparación eleva las expectativas sobre la evolución del mediocampista.

El entorno de Alianza Lima observa con interés cómo Piero Cari asume mayor protagonismo en el primer equipo, consolidándose como uno de los principales proyectos de la institución.