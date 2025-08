Antonio Rizola explicó por qué utiliza dos líberos en Perú durante la Copa Panamericana de vóley 2025: “No somos el equipo más alto”

El técnico de la selección peruana de vóley detalló su estrategia en el certamen internacional. (AquiTVO)

La selección peruana femenina de vóley atraviesa un momento de cambios bajo la dirección de Antonio Rizola en la Copa Panamericana 2025. El entrenador ha sorprendido al ambiente del voleibol colocando simultáneamente a dos líberos, Rachell Hidalgo y Esmeralda Sánchez, en la cancha durante los partidos ante México y Costa Rica. La decisión generó comentarios y especulaciones sobre su motivación real, especialmente luego de que se pensara que se trataba de una solución de emergencia ante la lesión de la capitana Karla Ortiz. Sin embargo, el brasileño dejó claro que su apuesta responde a una visión técnica para potenciar el rendimiento del equipo.

En diálogo con el programa ‘Saque y Punto’, Rizola expuso con claridad sus fundamentos. “La estrategia es solo una, mi intención es siempre tener una jugadora en el banco que me garantice un saque regular y un fortalecimiento en el recibo. Somos un equipo que no tenemos un 70% en el recibo, tenemos un 55% y 60%, necesito de esto, porque no somos el equipo más alto, necesitamos jugar rápido y para jugar con velocidad, debe llegar la pelota a las manos de nuestra armadora”, explicó.

La selección peruana se impuso 25-13 y logró otra victoria en el certamen. (Video: Federación Mexicana de Voleibol)

Antonio Rizola utilizó el mismo esquema ante Costa Rica, en la tercera fecha de la competición. Ese hecho descarta cualquier hipótesis vinculada al estado físico de Ortiz. Más bien, muestra la convicción en una estrategia que el entrenador ya aplicó en su experiencia anterior con la selección de Colombia y que busca replicar y adaptar a las necesidades de su nuevo equipo.

“Yo tengo intenciones de tener tres líberos en el grupo de 14 para el Campeonato Sudamericano del próximo año, una como regular y dos como líberos verdaderas, ya vengo haciendo esto en algunos años de mi vida, si usted se acuerda bien en Colombia lo hice”, afirmó.

En la práctica, la presencia de dos especialistas en la defensa permite al equipo proteger a las atacantes, dándoles momentos para “respirar” y recargar energías, sin perder calidad en el sistema de recepción. “En Perú mi intención es la misma porque fortalece la calidad de recibo, hace descansar a las puntas algunos momentos, para respirar, descansar la cabeza y tengo el volumen de juego mayor con dos líberos en cancha. La regla me lo permite, acá decidí traer dos líberos y no tres, traje cuatro centrales, la intención era sacar una de esas centrales, dependiendo del partido, para estar como líbero”.

Antonio Rizola explicó por qué utiliza dos líberos en Perú durante la Copa Panamericana de vóley 2025.

Perú se juega su clasificación directa a semis ante Puerto Rico

El equipo peruano está a punto de cerrar su participación en la fase de grupos de la Copa Panamericana 2025. La última presentación, este miércoles 6 de agosto frente a Puerto Rico en la ciudad de Colima, determinará sus posibilidades de avanzar directamente a las semifinales del certamen.

Perú viene de vencer con claridad a Costa Rica (3-0), consolidando su mejor versión en el torneo, mientras que el conjunto puertorriqueño llega tras un triunfo ajustado ante Cuba (3-2), lo que le otorga el segundo puesto en el Grupo A. El partido está programado para las 17:00 horas y la transmisión estará a cargo de la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB) en YouTube.

Perú se enfrenta a Puerto Rico por el primer lugar del Grupo A.

Si la selección de Rizola logra una victoria, asegurará el primer puesto de su grupo y la clasificación directa a las semifinales, consolidando el paso de una nueva etapa en la reconstrucción del vóley peruano y confirmando la validez de una estrategia que empieza a marcar una diferencia en el equipo.