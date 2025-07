Raúl Ruidíaz dejó advertencia previo a su regreso al estadio Monumental para el Universitario vs Atlético Grau: “Es un partido más”

El delantero peruano jugará el Universitario vs Atlético Grau esta noche. (Entre Bolas)

Hoy, jueves 31 de julio, Raúl Ruidíaz volverá a pisar el estadio Monumental después de casi una década. El delantero, hoy integrante de Atlético Grau, se prepara para enfrentar a Universitario de Deportes por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Su regreso a Ate está marcado por recuerdos intensos, ya que el futbolista es confeso hincha del club ‘crema’ y protagonizó episodios emblemáticos en esa cancha antes de emigrar al fútbol mexicano.

El último partido de Ruidíaz en el Monumental, defendiendo los colores de la ‘U’, fue el 15 de mayo de 2016 ante Ayacucho FC. Aquella tarde, cayó por 2-0, resultado que impidió el festejo local. La ‘Pulga’ tuvo una clara oportunidad de cambiar la historia desde el punto penal, pero no logró concretar, sellando así una despedida amarga antes de partir a Monarcas Morelia.

A un día del reencuentro, el goleador expresó: “Vuelvo después de 9 años, muchas emociones encontradas me imagino que habrán mañana, pero bueno, tenemos que salir por el resultado”. ‘R9′ reconoce la herencia emotiva que implica volver a pisar el campo donde alcanzó logros importantes y donde cosechó el cariño de la parcialidad ‘merengue’. Sin embargo, aclara que llega con la mente puesta en obtener los tres puntos para Grau, club que confió en él para liderar un nuevo proyecto deportivo.

Raúl Ruidíaz dejó advertencia previo a su regreso al estadio Monumental para el Universitario vs Atlético Grau por Liga 1 2025.

La suspensión del duelo ante los tarmeños por la jornada previa le dio la posibilidad de trabajar con mayor tranquilidad en los días previos al choque clave en Lima. “Hemos trabajado muy bien, se suspendió el partido del fin de semana con ADT, vinimos muy bien descansados, entonces mañana vamos a salir con todo”, advirtió.

La historia de Ruidíaz con Universitario es extensa y está cargada de momentos de euforia, títulos y una relación especial con la hinchada, que lo considera uno de los suyos y lo ha seguido apoyando pese a la distancia. Su retorno al Monumental, aunque con una camiseta diferente, no ha pasado desapercibido para los fanáticos cremas, que rememoran tanto sus grandes jornadas como ese adiós inesperado. El propio futbolista enfatizó el vínculo con la tribuna: “El amor de la hinchada es increíble, le agradezco siempre, hoy defiendo a Grau, estoy muy feliz en Grau, mañana tengo que ganar sí o sí”.

Al referirse a su forma de vivir el duelo ante Universitario, el ‘nueve’ ofreció una mirada introspectiva y madura: “En lo personal, tengo una manera diferente de tomar estos partidos, no me preocupo tanto, ni me enfoco tanto, no me ando metiendo cosas a la cabeza, solo dejo que pase, porque si no me afecta. Mañana será un partido más, en el que tenemos que salir victoriosos”.

Raúl Ruidíaz se ganó el cariño de toda la hinchada de Universitario con muchos goles en el estadio Monumental.

Ruidíaz cerró las puertas a su regreso a Universitario

Durante esa misma entrevista realizada en el aeropuerto Jorge Chávez, Raúl Ruidíaz también abordó la posibilidad de volver a Universitario de Deportes. Admitió que su contrato con Atlético Grau, vigente hasta 2029, dificulta cualquier regreso al club de sus amores.

“Voy a ser muy sincero, yo estoy muy feliz con Grau, agradecido con Grau por abrirme las puertas, darme la oportunidad, yo no ando pensando en otro club en estos momentos, simplemente ando pensando en Grau, en darle muchas alegrías y ponerlo donde se merece, tenemos un presidente, gerente, comando técnico y compañeros que merecemos poder celebrar a fin de año”, sentenció.

El experimentado delantero firmó un nuevo contrato con el cuadro piurano, que incluye una alza del valor de su cláusula de salida. (Video: L1 MAX)

Dónde ver Universitario vs Atlético Grau por fecha 3 del Torneo Clausura 2025

GOLPERU se encargará de la transmisión del Universitario vs Atlético Grau, es decir, pasará por el canal 14 o 714 HD de Movistar TV de manera exclusiva. También, la aplicación Movistar Play lo emitirá para que los hinchas puedan seguir este cotejo en diferentes aparatos tecnológicos.