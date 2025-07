Nolberto Solano lanzó crudo análisis sobre la falta de protagonismo de jugadores peruanos en la Liga 1: “Es penoso, todos son extranjeros”

Nolberto Solano está listo para asumir un nuevo reto en su carrera y hace poco fue anunciado como flamante técnico de selección sub 23 de Pakistán. El estratega nacional cerró su etapa en la Liga 2 y ahora empezará una fuera del país, equipo que quedó afuera de la clasificación al Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026, pero se proyecta a los próximos objetivos.

El popular ‘Ñol’ hizo un alto a sus actividades y analizó el presente de los jugadores peruanos en la Liga 1. Hizo un crudo comentario respecto a la falta de protagonismo de nacionales en el torneo peruano y resaltó que los extranjeros son las figuras de los equipos grandes como Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes.

“Es penoso ver el torneo local y el protagonismo de Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y Universitario; todos son extranjeros. Los protagonistas, los jugadores más importantes, son extranjeros. Al técnico que le toque, sea Óscar Ibáñez u otro, va a tener que lidiar con algo muy duro, muy difícil. Desde el entusiasmo y la esperanza no nos aparecen estos jugadores que van uno contra uno. Mira quién juega por las bandas en Alianza Lima; este chico Eryc Castillo es ecuatoriano. Eso debes empezar a producir desde menores. Nosotros tenemos que aprender con lo que está pasando en Ecuador, Brasil, Uruguay; nosotros no estamos lejos”, apuntó el DT en conversación con el programa ‘Doble Punta’.

El exfutbolista peruano brindó alcances de su fichaje por el cuadro del país asiático. (Video: Doble Punta)

Además, el entrenador nacional puso como ejemplo a Jefferson Farfán para puntualizar que los juveniles deben consolidarse en sus equipos para que puedan dar el gran salto al extranjero, así como lo hizo la ‘Foquita’ en su momento.

“No hablemos de biotipo; primero es la calidad: hay que saber jugar al fútbol y después lo empiezas a inflar. Empecemos a producir; Jefferson Farfán rompió la barrera. Ya era un crack; llevaba tres o cuatro años jugando el torneo local. Si tú eres un chico con proyección, deberías marcar la diferencia, como este chico Maxlorem Castro. ¿Qué tiene que hacer Maxlorem? Tiene que ser jugador indiscutible en Sporting Cristal para jugar por Barcelona", añadió.

“Hay que obligar a los clubes que tengan juveniles”

Nolberto Solano también criticó el sistema en el fútbol peruano y expuso la falta de oportunidades a los juveniles. Pidió a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que le exija a todos los clubes de la Primera y Segunda División que utilicen a sus juveniles para que puedan salir nuevas figuras y puedan servir en el cambio generacional de la ‘blanquirroja’.

“¿Hace cuánto tiempo en selecciones menores no clasificamos a ningún lado, salvo los ‘jotitas’, que fue algo muy aislado? Yo digo que hay que mejorar los torneos de menores, hay que obligar a los clubes de Primera División a que tengan a sus buenos juveniles para que el universo no sea Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario; que ese pedacito no sea el universo. El universo tiene que ser Sport Huancayo, Ayacucho FC. Yo estuve en Nazca FC y vi a un chiquito de 15 años talentoso; se lo mencioné a Manuel Barreto, no sé si lo habrán llamado. Yo no descubro a nadie, pero algo jugué al fútbol; a ese chiquito de 15 años lo puse a entrenar con los chicos grandes. A la Segunda División, que también tenga a sus juveniles; si no, vamos a seguir exprimiendo más de lo mismo. Es un paso muy importante y tiene que venir de la cabeza, pero si seguimos diciendo que todo está chévere, seguimos en ese ‘cheverismo’; ¿para dónde vamos? No veo futuro cercano", precisó el ‘Mestrito’.