Erick Noriega contó que aprendió los movimientos técnicos de Carlos Zambrano para brillar en Alianza Lima: “Lo admiro”

El 'Samurai' se refirió a las enseñanzas que le dio el 'Kaiser' para destacar en el elenco 'íntimo'. (Video: Los Reba)

Alianza Lima ha logrado hacer historia y, por el momento, realizar una de sus campañas más memorables a nivel internacional en su historia. Y es que el empate 1-1 en condición de visitante contra Gremio de Porto Alegre ha hecho que se inserte en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, algo que no ocurría hace mucho tiempo.

Y uno de los responsables de este logro con su buen rendimiento es Erick Noriega, tanto en la volante como en la defensa. En ese sentido, el ‘Samurai’ reveló las enseñanzas que asimiló de Carlos Zambrano para brillar en el cuadro ‘íntimo’.

En diálogo con el programa de YouTube, ‘Los Reba’, el joven futbolista comenzó admitiendo su error en el gol del conjunto brasileño en el Arena do Gremio, que puso en aprietos a los ‘blanquiazules’. "Sí, era mi marca. Se me complicó un poco, me corrió antes, arranco un poco antes que yo y le cayó el balón ahí pero bien, le salió un golazo, la puso al costado, pero si era mi marca", fueron sus primeras palabras.

Erick Noriega jugó como volante central ante Gremio y mostró un alto nivel, tanto en la marca como en los pases y construcción del juego. - créditos: Alianza Lima

Erick Noriega sobre las enseñanzas de Carlos Zambrano

Ahí fue cuando Erick Noriega habló de las enseñanzas que aprendió de Carlos Zambrano, resaltando su capacidad para jugar desde el fondo y la simplicidad para hacer la fácil. “Varias cosas, primero la técnica que él tiene para tener la tranquilidad de poder salir conduciendo, filtrar un pase y cuando la tiene que mandar a la mier... lo hace. Es una de las cosas que desde que llegué a Alianza fui aprendiendo de él”, comentó.

De la misma manera, confesó que el zaguero de 36 años ha sido fundamental para que utilice mejor su cuerpo a la hora de defender. “Siempre nos dicen, por ejemplo, ‘no te comas la pared’. Y algo que él siempre hace es que si ve que le dan el pase, va y choca al jugador para que no pase a apoyar la pared o cosas así; o pase incómodo. Siempre es el cuerpito”, acotó.

Eso no fue todo, ya que Noriega aseguró que el Zambrano también lo respaldó cuando se ha equivocado y apunta a seguir aprovechando de su experiencia. “Después el tema de ser líder, creo que maneja muy bien al equipo, dentro y fuera del campo. Me ha pasado en muchos momentos en los cuales he fallado un pase, he cometido alguna falta, y él siempre ha estado ahí apoyándome y dándome palabras de aliento, es algo que admiro y me gustaría seguir aprendiendo de eso”, precisó.

El trinomio de Alianza Lima conformado por Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Erick Noriega viene integrando la selección peruana. - créditos: FPF

Erick Noriega, por otro lado, remarcó que ha sido complicado jugar con tarjeta amarilla desde el comienzo del partido. De hecho, le sucedió en dos ocasiones (en ambos duelos con Boca Juniors). Por ello, hizo autocrítica en mejorar ese aspecto con sus compañeros en Alianza Lima.

¿Jugar con amarilla desde el inicio? Me pasó en los dos partidos de Boca. Es jodido tener que lidiar con todo eso. Hay veces que uno tampoco no controla, es la adrenalina que tiene esos partidos que son muy importantes, que son ‘matamata’, es un equipo grande contra el que está jugando y pasa. Ahora le tocó pasar a Renzo (Garcés), pero creo que lo supimos manejar muy bien. Obviamente ya vamos cuidándonos un poquito de de ir un poco brusco, de reclamarle al árbitro o hacer cualquier gesto porque ya no hay no hay chance de fallar en eso", sostuvo.

El mediocampista puso el tercero de los 'blanquiazules'. (Video: L1MAX)

Erick Noriega, futura venta de Alianza Lima al extranjero

En el actual mercado de pases, dos jugadores dejaron Alianza Lima rumbo al extranjero: Víctor Guzmán y Bassco Soyer. Pero no serían los únicos, ya que de cara al final de temporada, Erick Noriega sería el próximo en pegar un salto al exterior.

El jugador de 23 años, titular indiscutible en la escuadra ‘blanquiazul’, tuvo acercamientos con clubes de Argentina y de otros lados, incluyendo Europa para mediados de 2025; aunque podrían reaparecer para el fin del actual curso.