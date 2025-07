Paolo Guerrero dejó advertencia tras clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: “No podemos desconcentrarnos del torneo local”

El 'Depredador' se refirió al empate con Gremio que selló su boleto a octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. (L1 Max)

Paolo Guerrero, referente de Alianza Lima, expresó su satisfacción tras el empate 1-1 conseguido ante Gremio en Porto Alegre, resultado que permitió que el equipo peruano acceda a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El ‘Depredador’ mostró alegría por el progreso internacional del club y, al mismo tiempo, hizo un llamado a mantener la concentración en la Liga 1, advirtiendo sobre la importancia de no relegar el campeonato peruano.

El empate en el Arena do Grêmio significó un paso histórico para la institución limeña. El partido estuvo marcado por un inicio favorable para el equipo brasileño, que se adelantó en el marcador con un gol de Gustavo Martins tras una jugada de pelota parada. Sin embargo, el cuadro de Néstor Gorosito recuperó la compostura y, en la última acción del encuentro, Hernán Barcos marcó el tanto que le permitió al club sostener la ventaja lograda en el partido de ida (2-0 en Matute) y avanzar a la siguiente ronda del certamen continental.

Guerrero valora la clasificación, pero reconoce errores por corregir

En zona mixta, Paolo Guerrero resumió sus sensaciones sobre el desempeño de su elenco y señaló la necesidad de corregir ciertas situaciones en el desarrollo del cotejo. “El primer tiempo, creo que hicimos un gran partido. Creo que podíamos haber hecho un daño mayor. Pero lo más importante es que se clasificó. El segundo tiempo, le bajamos la intensidad. El equipo comenzó a perder muchas bolas. Y bueno, el gol de ellos viene en una pelota parada. Es una desconcentración que debemos mejorar porque en este tipo de partidos o en estas fases a los equipos no te perdonan. Pero lo más importante es la clasificación, así que muy feliz por eso”, comentó en L1 Max.

Guerrero se mostró autocrítico respecto de la reacción del equipo tras el entretiempo y remarcó la importancia de no conceder oportunidades a rivales de jerarquía internacional. El gol de Gustavo Martins puso en riesgo el resultado global y el futbolista remarcó que estas desconcentraciones no pueden repetirse en etapas decisivas de la competencia.

Ilusión y enfoque en el plano internacional

Además, el delantero, capitán y voz de experiencia de Alianza Lima, se refirió al ambiente que se vive en el plantel y la hinchada tras la clasificación. “Nosotros los jugadores nos ilusionamos y salimos al campo siempre con la mentalidad de ganar. Así que el que quiere, se ilusiona. Yo no le puedo decir nada, nosotros salimos con la convicción de ganar. Así que Dios quiera que podamos seguir avanzando y se ponga más bonito”.

Guerrero resaltó que el objetivo es avanzar lo máximo posible en la Copa Sudamericana y que existe un compromiso real del plantel con las metas trazadas al inicio de la temporada. Los partidos internacionales generan una expectativa alta en la afición y para el delantero, la mentalidad ganadora es clave para sostener el buen momento del equipo.

Advertencia: no descuidar la Liga 1

A pesar del triunfo continental, Paolo Guerrero fue enfático sobre la necesidad de no perder el foco en Liga 1. “Yo desde que vine para mí, inclusive lo dije dentro del camarín. El torneo internacional era mucho más importante porque Alianza tiene que estar dentro de los torneos internacionales siempre y siempre estar en este tipo de fases. Así que no está siendo bonito porque obviamente Alianza está peleando el campeonato internacional, que es lo más importante. Así que feliz por el desempeño, pero todavía falta. No nos podemos desconcentrar del campeonato local y continuar avanzando en este campeonato internacional que es la Sudamericana”.

La advertencia del delantero llega en medio de un calendario exigente, en el que Alianza Lima debe responder tanto a nivel internacional como en el Torneo Clausura. Guerrero pidió a sus compañeros mantener el esfuerzo en ambas competencias y sostuvo que el objetivo es permanecer en la pelea por títulos en todos los frentes.