“El peruano es bien criticón, nos chancan duro”: Kiara Montes y el reto de convivir con la crítica en el vóley nacional

La capitana de la selección peruana de vóley analizó la presión que enfrentan las jugadoras fuera de la cancha por el impacto que tiene la opinión pública en el país. (Video: TV Perú)

Kiara Montes atraviesa un momento clave en su carrera deportiva. Con 24 años y la cinta de capitana de la selección femenina peruana de vóley, la jugadora enfrenta tanto los desafíos dentro de la cancha como la exposición constante que impone la era digital. En ese escenario, la joven deportista reflexionó sobre el peso de la opinión pública, el escrutinio en redes sociales y las metas que hoy comparte una nueva generación que busca devolverle protagonismo internacional al país.

Consciente de que la exposición va de la mano tanto con el reconocimiento como con la crítica constante, Kiara compartió su análisis referido a la presión que enfrentan las jugadoras fuera de la cancha en cada certamen. Sin embargo, la atacante de Regatas valora personalmente que no solo recibe comentarios negativos, sino también positivos.

“En las redes sociales, en verdad, tienes que tomarlo todo de buena manera. Más allá de que me digas que juegue en tal lugar o no, hay muchas críticas y el peruano es bien criticón, nos chancan duro. Pero en verdad la gente que habla bien de mí o que me pide en algún otro club, soy superreceptiva y muchas veces hasta les contesto. Creo que sí tengo buen manejo sobre las redes sociales”, señaló en una entrevista para ‘TV Perú’.

Desde su irrupción en la selección mayor, Montes experimenta una dinámica repetida para muchos deportistas peruanos. Las redes sociales amplifican el mensaje de los hinchas, que alternan entre palabras de aliento y reproches encendidos tras cada partido. La referente de Regatas considera que el manejo emocional frente a esa ola de comentarios es una herramienta indispensable en la vida de cualquier atleta que aspire al alto rendimiento en el actual ecosistema digital.

Kiara Montes fue la capitana de Perú en la Copa América de Vóley 2025. Crédito: Instagram

A la vez, reconoce que la interacción positiva con quienes la siguen es un punto de apoyo. Mantiene contacto con seguidores que elogian su juego o que le expresan deseos de verla en otros clubes, como ha sucedido recientemente con aficionados de Universitario de Deportes que piden su fichaje. De igual manera, ella prefiere quedarse con el cuadro chorrillano por el momento.

Un sueño olímpico

Las redes sociales no representan el único ámbito de presión y aspiraciones para la capitana. El objetivo principal de su generación se construye en las concentraciones, los entrenamientos y las competencias oficiales. Bajo la dirección de Antonio Rizola, el equipo patrio busca volver a un Mundial y a los Juegos Olímpicos, metas que el vóley peruano no alcanza desde hace varios años.

“Quiero estar en una Olimpiada. Es el sueño de todo deportista, estoy segura. Estamos trabajando para jugar un Mundial. A toda esta generación nos falta jugar el Mundial de mayores, y por qué no soñar con unas olimpiadas”, expresó Montes, poniendo en palabras un objetivo compartido por sus compañeras.

Participar en una cita olímpica se vuelve una ambición personal y colectiva para Montes. Perú vivió épocas doradas en el voleibol femenino, con podios mundiales y una final olímpica en 1988. Desde entonces, el país no ha regresado a los máximos eventos deportivos y las nuevas referentes asumen ese desafío con el peso de la historia, pero también con la convicción de que un proceso sostenido y el recambio generacional pueden abrir otra etapa exitosa para el seleccionado.

La selección peruana de vóley logró un valioso subcampeonato en la Copa América 2025. Crédito: CSV

Jugar con Ángela Leyva, un sueño cumplido

El liderazgo de Kiara Montes se ha fortalecido al compartir equipo con Ángela Leyva, una de las figuras más destacadas del vóley actual que regresó a la selección tras un largo tiempo fuera. Para la capitana y muchas de sus compañeras, coincidir con Leyva en la Copa América de Vóley 2025 representó un sueño cumplido.

“En algún momento todas esperábamos jugar con ella porque una de las referentes más grande que tenemos hoy en día en el vóley peruano. Qué lindo que la podamos acompañar”, afirmó la atacante nacional.