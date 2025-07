Partidos de hoy, viernes 18 de julio de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, viernes 18 de julio, la agenda futbolera está llena de partidos imperdibles: arranca el Torneo Clausura 2025 con Univeristario de Deportes, Luis Advíncula hará lo suyo con Boca Juniors, la selección peruana enfrentará a Uruguay en la Copa América Femenina, y mucho más.

El segundo campeonato de la Liga 1 abrirá su telón con tres duelos, donde el más llamativo es el que protagonizarán la ‘U’ con Comerciantes Unidos, en el estadio Monumental. Los ‘cremas’ acaban de celebrar el título del Apertura y comenzarán su camino rumbo al tricampeonato.

El equipo de Jorge Fossati sufrió la partida de Jean Ferrari, quien hizo pública su drástica decisión para seguir creciendo en el plano profesional. Se conoció que su futuro estaría en la Federación Peruana de Fútbol para asumir un cargo importante.

Anuncio del Universitario vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025. - créditos: Universitario

Por su lado, Luis Advíncula tendrá acción con Boca Juniors, y recibirá a Unión Santa Fe en La Bombonera por la fecha 2 del Clausura de la liga argentina. Este choque genera mucha expectativa para los ‘xeneizes’ porque podría marcar el debut de Leandro Paredes, el flamante refuerzo que tiene la misión de revertir el mal momento futbolístico.

Además, la selección peruana hará su tercera presentación en la Copa América Femenina 2025 y se medirá con Uruguay. La ‘blanquirroja’ saldrá con todo para celebrar su primer triunfo en el torneo internacional. Lamentablemente, el cuadro Emily Lima sufrió derrotas con Chile y Colombia en la primera y segunda fecha, respectivamente.

La ‘bicolor’ se encuentra en el Grupo A junto a Ecuador, Argentina, la ‘roja’ y las ‘charrúas’. Cabe destacar que esta competencia otrogará boletos directos para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Perú enfrentará a Uruguay por la Copa América Femenina 2025

Partidos de Liga 1

- Alianza Atlético vs Sport Huancayo (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play)

- Deportivo Garcilaso vs Los Chankas (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Partidos de Copa América Femenina

- Uruguay vs Perú (16:00 horas / Ciudad Deportiva Independiente del Valle / América Televisión, América TVGO, DSports)

- Argentina vs Chile (19:00 horas / Ciudad Deportiva Independiente del Valle / DSports, DGO)

Partido amistoso

- Flamengo Sub 20 vs Bayer Leverkusen Sub 20 (13:00 horas / estadio José Bastos Padilha / Disney+ Premium)

Partidos Eurocopa Femenina

- España vs Suiza (14:00 horas / Stade de Suisse / Disney+ Premium, ESPN 3)

Partidos de fútbol argentino

- Atlético Tucumán vs Central Córdoba (19:30 horas / estadio Monumental José Fierro / TyC Sports)

Partidos de fútbol colombiano

- Unión Magdalena vs Llaneros (18:00 horas / estadio Sierra Nevada / RCN)

- Deportes Tolima vs Santa Fe (20:10 horas / estadio Manuel Murillo Toro / RCN)

Partidos de Liga MX

- Necaxa vs Querétaro (20:00 horas / estadio Victoria de Aguascalientes / Claro Sports, Pluto TV, Claro Sports YouTube)

- Atlético San Luis vs Monterrey (22:00 horas / Estadio Alfonso Lastras Ramírez / Disney+ Premium)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Independiente del Valle vs Aucas (19:00 horas / estadio Olímpico Atahualpa / El Canal del Fútbol)