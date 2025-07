Aixa Vigil define a Facundo Morando como “el mejor entrenador” en la Liga Peruana de Vóley que le “devolvió la confianza”

Aixa Vigil encumbró las labores técnicas de Facundo Morando. - Crédito: Alianza Lima

Aixa Vigil no puede entender su crecimiento y eclosión en la Liga Peruana de Vóley sin la presencia de Facundo Morando. El entrenador llegó a Alianza Lima para ocupar el puesto de Paulo Milagres y en cuestión de escasos días permitió que todo el plantel elevara su nivel.

No obstante, con Vigil realizó una función aparte con el propósito de que volviera a ser la atacante diferencial del club ‘blanquiazul’. “Me devolvió toda la confianza. Antes de su llegada estaba en el piso anímicamente, no estaba jugando bien por todo lo que venía pasando”, reconoció en un diálogo ofrecido a Latina Deportes.

A Aixa le sobrepasaba mucho la suplencia indefinida que le había marcado el anterior líder de Alianza Lima. Por esa situación había perdido las ganas, el carácter y la diversión en los campos. Pero con la llegada de Morando todo cambió; incluso un diálogo marcó la diferencia para que la punta nacional reaccionara del letargo.

“Facundo llegó y en tres días me devolvió la alegría y la forma de jugar. Me dio la oportunidad y me brindó todo lo que me quitaron de alguna forma. Me acuerdo mucho que en el primer entrenamiento en Villa El Salvador fallé cinco ataques haciendo la rotación y me llevó a un lado”, recordó Aixa Vigil.

“Me dijo ‘no falles dos o tres bolas seguidas porque eso te trae abajo, confío mucho en lo que haces, pero si te equivocas no podré hacer nada’. Con eso me he quedado siempre”, agregó la actual subcampeona con Perú de la Copa América de Vóley 2025.

Precisamente en ese escenario, Aixa se encontró con Morando en el debut cuando este lideraba a Argentina: “Tenía un equipo nuevo. No conocíamos mucho, pero fuera de eso Facundo Morando era la cabeza de ese equipo y para mi es el mejor entrenador que hubo en la Liga Peruana de Vóley y fue muy complicado”.