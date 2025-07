“No quería esa mochila pesada en su espalda”: Antonio Rizola explicó por qué no le dio la capitanía a Ángela Leyva

Antonio Rizola explicó por qué no eligió a Ángela Leyva como la capitana de Perú en la Copa América de Vóley 2025. Crédito: FPV

La selección peruana de vóley ha dado inicio a un nuevo proyecto bajo la dirección de Antonio Rizola, con un equipo renovado y lleno de jóvenes talentos. En medio de este cambio, Ángela Leyva, quien decidió regresar al equipo nacional, se presentó como la jugadora más experimentada durante la Copa América 2025. Sin embargo, a pesar de su destacada carrera internacional, su bagaje no fue suficiente para que el DT brasileño la eligiera como su capitana.

En su lugar, Kiara Montes, de 24 años, fue quien llevó la cinta, desempeñando un papel clave para guiar al combinado patrio hacia el subcampeonato continental. Al finalizar el torneo en Betim, el estratega explicó las razones detrás de su elección, detallando por qué confió en Montes para ser la líder del grupo, en vez de Leyva, para liderar a la ‘bicolor’.

Rizola destacó que, al ser la experiencia un factor clave para este cargo, la decisión no fue sencilla. “Yo siempre cuento con más de una capitana, aunque no es fácil elegir. Kiara ha demostrado un gran crecimiento en Regatas. Las veces que fui al Villa El Salvador para ver la Liga Nacional de Vóley, pude notar su liderazgo desde las butacas más cercanas a la cancha”, comentó en una entrevista a La República.

El entrenador también subrayó que el contexto de Leyva, tras su regreso a la selección después de varios años, implicaba una serie de presiones que influyeron en la elección final. “Ya había mucha presión sobre Ángela, por más experiencia que ella tenga. Era la presión de regresar después de tanto tiempo, el estrés de aparecer en los partidos, la presión de destacar y la presión de ganar algo”, explicó.

Ángela Leyva y Kiara Montes, dos de las mejores jugadoras de la selección peruana en la Copa América de Vóley 2025. Crédito: Instagram

Rizola optó por no sobrecargar a Leyva con más responsabilidades en su retorno, permitiéndole reintegrarse de manera gradual. Sin embargo, no descartó la posibilidad de que, en el futuro, sea ella quien asuma la capitanía y lidere al equipo, con Kiara Montes como otra cabeza clave dentro del grupo. “No quería esa mochila pesada sobre su espalda. No era el momento y, gracias a Dios, todo salió bien”, concluyó.

El regreso positivo de Ángela Leyva

Ángela Leyva estuvo alejada de la selección peruana de vóley durante un largo tiempo debido a algunos desacuerdos con la Federación. Sin embargo, Antonio Rizola logró convencerla de regresar y comprometerse completamente con la ‘bicolor’. Desde su retorno, su aporte ha sido fundamental.

El técnico brasileño compartió que, aunque nunca había tenido un vínculo cercano con la jugadora, pudo transmitirle su proyecto de manera efectiva para que decidiera regresar: “Ángela jamás jugó conmigo, fue la primera vez que coincidimos, y yo conecté muy bien con todas las voleibolistas. Hace un par de años jugué contra ella, pero siempre tuve respeto por mis adversarios. Tengo una excelente relación con entrenadores y jugadores rivales”, comentó.

“Ella conocía mi trabajo y yo la conocía como atleta internacional. Por eso, la invité el año pasado, vino y demostró que está comprometida con Perú. No me sorprendió su parte técnica, sino su motivación por demostrarle a sus compañeras el compromiso de una voleibolista de alto nivel”, agregó.

Ángela Leyva destacó en su regreso a la selección peruana de vóley. Crédito: CSV

Con esta visión, Rizola resalta la importancia de un liderazgo flexible, adaptado a las circunstancias del equipo, reconociendo el rol crucial de jugadoras clave como Kiara Montes, sin dejar de lado el valioso aporte de veteranas como Ángela Leyva. Se vienen nuevos desafíos para el voleibol peruano y cada una de las jugadoras será clave en este camino para recuperar la esencia triunfal que ha caracterizado a la selección.