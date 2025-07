Kiara Montes habló sobre su futuro y señaló posibilidad de jugar en Universitario: “Me tantearon al final del campeonato”

La capitana de Regatas deslizó la posibilidad de jugar en la 'U' en un futuro. (Video: Latina Deportes)

Kiara Montes ha emergido como una de las figuras más destacadas del vóley peruano, y su rol como capitana de la selección nacional lo confirma. Su excelente momento deportivo ha atraído el interés de varios clubes, siendo Universitario de Deportes uno de los más interesados. La posibilidad de unirse al cuadro de las ‘pumas’ le entusiasma, y de hecho, ya ha tenido un acercamiento con la directiva ‘merengue’.

En una reciente entrevista para Latina Deportes, Kiara Montes, líder de Regatas Lima, habló abiertamente sobre los próximos pasos en su carrera y la posibilidad de unirse a la ‘U’, vínculo que ha generado rumores últimamente. Aunque su identidad está profundamente ligada al equipo chorrillano, la talentosa punta no descartó un futuro en el elenco ‘crema’, asegurando que siempre se entregará al máximo, sin importar el equipo en el que juegue.

“No era algo que yo esquivara”, confesó Montes sobre la posibilidad de vestir los colores de Universitario. “Obviamente, estoy en Regatas hace tantos años y me siento muy identificada con el club. Si no estuviera en Regatas, de repente me gustaría poder estar en la ‘U’. Pero siento que cualquier club al que vaya me voy a identificar con él al 100% y voy a dar lo mejor de mí”, explicó la capitana, dejando en claro su profesionalismo.

En la entrevista, Kiara confirmó que la directiva de Universitario se puso en contacto con ella para sumarse a sus filas la próxima temporada, un acercamiento que ocurrió tras la culminación de la Liga Peruana de Vóley 2024/25, pero su respuesta fue negativa . “No le cierro las puertas a nada, pero por el momento mi presente está en Regatas. Terminado el campeonato me tantearon (Universitario), pero yo todavía tengo un compromiso aquí”, explicó.

Kiara Montes es capitana de Regatas. Crédito: Instagram

Kiara tiene contrato con Regatas hasta mediados del próximo año, por lo que su prioridad sigue siendo el equipo chorrillano. “Me queda esta temporada y no puedo ser malagradecida ni irme de un lugar que me ha dado tanto, un lugar que siento como mi casa”, afirmó, dejando claro que su lealtad está con las ‘regatinas’, al menos por ahora, y que más adelante podrá evaluar otras opciones.

Kiara Montes y la chance de ir al extranjero

Las palabras de Kiara Montes reflejan su compromiso con Regatas, un club que ha sido su hogar durante muchos años y donde ha alcanzado grandes logros. Su actitud destaca no solo por su integridad, sino también por el profundo agradecimiento que siente hacia el lugar que la vio crecer como deportista.

No obstante, en medio de estas reflexiones, la jugadora de no cierra las puertas a nuevos horizontes. La posibilidad de jugar en el extranjero sigue siendo una opción a largo plazo, aunque no inmediata. “Quiero primero terminar algunas cosas y estoy acabando la universidad. Todavía me quedan aquí un par de años, no sé”, comentó, dejando claro que sus prioridades actuales están enfocadas en su formación académica.

Kiara Montes fue la capitana de Perú en la Copa América de Vóley 2025. Crédito: Instagram

Además, su vida personal también influye en su decisión de no marcharse del país por el momento. “Ahora también me caso, quiero organizar mi boda bonita. Entonces, los tiempos a veces juegan en contra, porque el vóley está siempre presente y me hace retrasar todo. Tengo muchas cosas todavía por organizar, pero no le cierro las puertas a absolutamente nada”, agregó, demostrando que su vida más allá del vóley también es importante en esta etapa.

El futuro de Kiara Montes permanece incierto, pero lo que es seguro es su pasión por el voleibol y su disposición a seguir creciendo, ya sea en Regatas, Universitario o incluso en el ámbito internacional. Con un corazón agradecido, una mente abierta y un sinfín de proyectos por delante, Montes seguirá dejando huella en el deporte, sin importar el camino que decida tomar.