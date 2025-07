‘Jerarquía’ hasta el 2027: Williams Riveros extiende su vínculo con Universitario de Deportes

Reimond Manco cuestionó a dirigencia de Alianza Lima por no apostar por Víctor Guzmán tras salida a Sporting de Lisboa: “¿Por qué allá sí y acá no?" El ‘Rei’ se refirió a la partida del joven delantero peruano al club portugués y arremetió contra la directiva ‘blanquiazul’ por no darle rodaje