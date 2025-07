Partidos de hoy, domingo 6 de julio de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 6 de julio se llevarán a cabo varios partidos que serán de sumo interés para el hincha del fútbol. Y es que el balón no deja de rodar pese a que no hay jornada por el Mundial de Clubes, pero sí hay actividad en algunas ligas sudamericanas, incluyendo la peruana.

En el Torneo Apertura, Universitario de Deportes se medirá de visita contra Deportivo Garcilaso en un duelo clave por el liderato. Con el triunfo abultado de Alianza Lima sobre Deportivo Binacional en Matute, los ‘cremas’ están obligados a ganar para recuperar la punta, teniendo en cuenta que la diferencia actual es de apenas un punto. No obstante, el ‘pedacito de cielo’ será un duro rival en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, por lo que no le pondrá las cosas fáciles.

Otro encuentro interesante será el que protagonicen Sport Boys ante Cusco FC en el Callao. Los ‘rosados’ vienen de conseguir resultados irregulares, aunque el hecho de jugar ante sus hinchas significaría una motivación extra frente a un elenco ‘dorado’ que no quiere alejarse de la parte alta de la tabla.

De la misma manera, Atlético Grau recibirá a Juan Pablo II en el Campeones del 36 de Sullana. Pese a no ganar hacer tres cotejos, el equipo de Raúl Ruidíaz buscará doblegar al conjunto de Chongoyape, que tampoco la pasa bien.

Ahora, en el ámbito internacional también habrá compromisos importantes. En la Concacaf, Estados Unidos chocará con México en el NRG Stadium de Houston, Texas, por la final de la Copa Oro 2025. Los ‘yankees’ vencieron por 2-1 en semifinales a Guatemala, mientras que los ‘aztecas’ hicieron lo mismo, por 1-0, ante Honduras; de ahí que será un compromiso por el máximo título continental. Cabe mencionar, que la ‘tri’ es favorita al haber alzado este trofeo en 12 oportunidades, contra siete de su rival de turno.

Por último, otras ligas de América del Sur como la uruguaya, paraguaya, chilena, ecuatoriana y boliviana tendrán atractivos partidos; además de la disputa de la Liga 2 en Perú, que entra en su recta final.

Partidos de Liga 1

- Sport Boys vs Cusco FC (13:00 horas / GOLPERU)

- Atlético Grau vs Juan Pablo II (15:15 horas / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Universitario (17:30 horas / L1 MAX)

Partidos de Liga 2

- Deportivo Coopsol vs San Martín (15:00 horas / YouTube Federación Peruana de Fútbol)

- Santos FC vs Academia Cantolao (15:00 horas / YouTube Federación Peruana de Fútbol)

- Bentín Tacna Heroica vs Comerciantes FC (15:00 horas)

- Unión Comercio vs UCV Moquegua (15:00 horas)

Partido de Copa Oro - Final

- Estados Unidos vs México (18:00 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Eurocopa Femenina

- Noruega vs Finlandia (11:00 horas / Disney+)

- Suiza vs Islandia (14:00 horas / ESPN 4, Disney+)

Partido de MLS

- Seattle Sounders vs Columbus Crew (16:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partidos de fútbol uruguayo

- Peñarol vs Nacional (13:00 horas / GolTV, Disney+)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Aucas vs Macará (13:00 horas / El Canal del Fútbol, Zapping, Ecuavisa)

- El Nacional vs Manta FC (15:30 horas / El Canal del Fútbol, Zapping, Teleamazonas)

- Delfín SC vs LDU de Quito (18:00 horas / El Canal del Fútbol, Zapping, Teleamazonas)

Partidos de fútbol paraguayo

- Olimpia vs Nacional (14:00 horas / Tigo Sports)

- Guaraní vs 2 de Mayo (16:30 horas / Tigo Sports)

Partido de fútbol chileno

- Universidad Católica vs Colo Colo (14:00 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol boliviano

- Always Ready vs The Strongest (14:00 horas / Tigo Sports)

- Gualberto Villarroel SJ vs Oriente Petrolero (16:30 horas / Tigo Sports)

- Blooming vs Real Oruro (18:30 horas / Tigo Sports)