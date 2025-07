“Cuando hay imágenes y audios, las discusiones se terminan”: Jorge Fossati arremete contra Alianza Lima tras polémicas arbitrales

El DT dio a entender que fue perjudicado por el penal que no le cobraron a Melgar ante Alianza Lima. (Video: L1MAX)

Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes, no se guardó nada en la antesala del duelo decisivo ante Deportivo Garcilaso. Este domingo 6 de julio, el técnico uruguayo manifestó su malestar por una serie de situaciones que —a su juicio— han perjudicado a su equipo en la recta final del Torneo Apertura, centrando sus críticas en decisiones arbitrales que, según él, han favorecido a Alianza Lima, el único rival directo de los ‘cremas’ en la lucha por el trofeo.

Durante su atención a la prensa en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el experimentado técnico fue tajante al referirse al reciente triunfo de Alianza Lima por 1-0 ante Melgar en Arequipa, un partido marcado por jugadas polémicas. Fossati cuestionó con firmeza el arbitraje de ese encuentro, señalando errores que —según indicó— quedaron en evidencia tras la difusión de los audios del VAR al día siguiente.

“Se ha trabajado y aprovechado el tiempo estos días. Llegamos bien al partido (contra Garcilaso), somos conscientes que vamos a enfrentar a un rival difícil en condiciones no normales. Venimos a tratar de quedar con el margen suficiente para el último partido, cosa que a mi entender ya deberíamos tener si no hubieran pasado cosas raras en las últimos dos o tres fechas”, apuntó el entrenador de la ‘U’.

“Esto no es opinión, hay imágenes y audios”

Gustavo Peralta, reportero de L1 MAX, le consultó directamente a Jorge Fossati a qué se refería con las “cosas raras” que había mencionado. La respuesta del entrenador fue contundente: cuestionó con firmeza las interpretaciones que intentan minimizar la gravedad de los errores arbitrales, y recalcó que no se trata de una percepción subjetiva, sino de hechos documentados que —a su juicio— están claramente expuestos en los registros audiovisuales disponibles.

“Tú eres periodista, ¿no ves los partidos? Cuando hay imágenes y/o audios, aclarar lo que pasó sería tratarte de tonto y tú no eres nada tonto, la gente tampoco. Por más que a veces quieran vender algo, lo que pasó pasó y lo vio todo el mundo. No es que yo lo considere, esto no es opinión. Cuando hay imágenes y audios, las discusiones se terminan”, dijo con firmeza.

Fossati remarcó que, a su parecer, existe una intención deliberada por parte de ciertos sectores de minimizar lo sucedido o desviar la atención del fondo del problema. “Después estarán los que te quieren hacer ver que algo no es negro, sino blanco. Lo harán porque tienen intereses o por lo que sea”, señaló el estratega uruguayo.

Concentrados en el cierre del Apertura 2025

Pese a las controversias, Jorge Fossati aseguró que Universitario no pierde el enfoque y continúa concentrado en lo estrictamente deportivo. El entrenador uruguayo señaló que el equipo afrontará los últimos encuentros del Torneo Apertura 2025 con total compromiso, decidido a luchar hasta el final por el título. “Nosotros estamos tratando de concentrarnos en lo nuestro, dar lo mejor de cada uno de nosotros y resolver lo que está en nuestras manos en los partidos que tenemos para jugar”, expresó.

Fossati también destacó la fortaleza colectiva del plantel, especialmente ante las dificultades que se presentaron durante el campeonato. Valoró la respuesta del grupo frente a las ausencias por lesiones o suspensiones, y elogió la competitividad que han sabido mantener. “El equipo está muy bien, el plantel ha sabido disimular ausencias importantes en todo este recorrido”, sostuvo con orgullo.

Para cerrar, el estratega envió un mensaje directo a la hinchada ‘merengue’, que ha acompañado al equipo a lo largo del certamen. Con el objetivo aún al alcance, prometió entrega total en esta recta final. “De parte nuestra, vamos a dar el máximo para poder conseguir los objetivos”, aseguró.