“Quería retirarme, pero con ‘Pipo’ Gorosito ha vuelto la ilusión”, la confesión de Carlos Zambrano sobre dejar el fútbol con Alianza Lima

El defensa se refirió a la influencia del técnico en su presente con Alianza Lima. (Video: Exitosa)

El defensor central de Alianza Lima y referente en la selección peruana habló para Exitosa Deportes, donde dejó reflexiones sobre su presente en el fútbol, su futuro profesional y su vínculo con el técnico Néstor Gorosito. Por años, Carlos Zambrano ha sido consultado sobre su retiro, especialmente por sus propias declaraciones en las que afirmaba que no disfruta de los entrenamientos. Sin embargo, el presente parece haberle devuelto la motivación.

“Mi idea era retirarme a los 35 años. Yo lo he hablado con mis entrenadores y me aconsejan que disfrute, que si puedo jugar hasta los 40, lo haga, porque después uno extraña el fútbol. Hoy en día, con el profe ‘Pipo’, su trato, los entrenamientos… me ha vuelto la ilusión. Nos entendemos mucho, entiende a los referentes, habla bastante con los jugadores. Personalmente, es muy parecido a mí”, sostuvo el central, que ha encontrado en el DT argentino un respaldo importante.

Zambrano es habitual titular en la ‘bicolor’ y ha pasado por varios procesos clasificatorios con la selección peruana. Su experiencia y liderazgo lo posicionan como uno de los zagueros más sólidos del fútbol peruano. Sin embargo, también es consciente de que su tiempo con la camiseta nacional se va acortando.

Carlos Zambrano afirmó que gracias a Gorosito recuperó la ilusión de volver a jugar.

“Siendo realistas, negarse a la selección es imposible. Pero soy consciente de que me quedan menos partidos. Trato de disputarlos y es duro porque la selección peruana carece de triunfos. Vas a la selección para que la prensa te critique. Sabiendo que, con los resultados, más del 50 % de la gente se tira para atrás, que no confían en ti. Yo tengo una cierta edad, pero le tengo amor a mi país, de ir a defenderlo sabiendo lo que pueda pasar después”, afirmó.

¿Carlos Zambrano se pierde lo que resta del Torneo Apertura 2025?

En el reciente duelo entre Melgar y Alianza Lima, el ‘León’ sufrió una molestia muscular luego de disputar una pelota aérea. Tras caer al suelo y no poder continuar, fue sustituido de inmediato. Esto encendió las alarmas en el cuadro ‘íntimo’, ya que se trata de uno de sus líderes tanto en la zaga como en el vestuario.

Ecuador's forward #11 Kevin Rodriguez and Peru's defender #05 Carlos Zambrano fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Peru and Ecuador at the National stadium in Lima, on June 10, 2025. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Luego de unos días, Zambrano fue consultado por la gravedad de su lesión y brindó detalles sobre su estado físico: “Tras la resonancia tengo los resultados, es un desgarro de primer grado. Tengo para 10 a 14 días de para, pero me conozco y normalmente espero estar antes de ese tiempo. Cada jugador se conoce y conoce su cuerpo. Cuando sé que puedo dar, trato de arriesgar, pero a mi edad tampoco puedo arriesgar mucho. De mi parte, quiero estar”, señaló.

A pesar de su ausencia, Alianza Lima logró imponerse por la mínima diferencia ante Melgar en el Monumental de la UNSA. Un triunfo valioso que dejó sin opciones al conjunto arequipeño y mantiene con vida a los ‘blanquiazules’ en la lucha por el Torneo Apertura. Todo se definirá en las dos fechas restantes, donde Alianza buscará el Apertura y sellar su pase a los Play Offs por el título nacional.

Carlos Zambrano en la temporada

El exjugador de Boca Juniors ha sido una de las piezas más utilizadas por Gorosito en lo que va del año. Sumando la Liga 1 y la Copa Libertadores, ha disputado un total de 18 partidos oficiales, repartidos equitativamente entre ambos torneo. Aunque no registra goles ni asistencias, su aporte defensivo ha sido clave.

Carlos Zambrano se sinceró sobre sus constantes expulsiones con Alianza Lima en la Copa Libertadores y Liga 1 2025.

En el aspecto disciplinario, Zambrano ha recibido cuatro tarjetas amarillas y dos expulsiones, algo que sigue siendo un tema a mejorar en su juego. Aun así, su jerarquía y experiencia lo mantienen como un futbolista influyente dentro del plantel.