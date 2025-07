Reimond Manco vaciló a Diego Penny y recordó que su primera anotación se la hizo a él: “Con ese gol me vendieron”

Reimond Manco decidió retirarse del fútbol para emprender un nuevo camino como comentarista deportivo y lo está haciendo con gran éxito. Es figura en varios programas y plataformas streaming y sus reacciones suelen marcar la pauta en redes sociales.

El popular ‘Rei’ estuvo como invitado en el programa ‘Al Ángulo’ y repasó su carrera futbolística. Aprovechó que estaba a lado de Diego Penny y no perdió oportunidad de vacilarlo tras recordar que celebró su primera anotación en la Profesional gracias a él.

La primera anotación del exjotita se lo marcó al ‘Flaco’ en diciembre del 2007, cuando Alianza Lima enfrentó a Bolognesi y esa ‘diana’ sirvió para remontar el marcador que estaba en contra.

“Sí, le he hecho gol. Uno significativo, uno de los más importantes de mi carrera. Según él, con ese gol me vendieron. Fue mi primer gol; Diego estaba en Bolognesi, aparte del contexto en el que se da. Fuera de ser mi primer gol, íbamos perdiendo 2-0 en el primer tiempo, entro y el equipo empieza a jugar mejor y le terminamos volteando 3 a 2. En ese tiempo, el equipo de Diego era dirigido por Juan Máximo Reynoso. Tenían un equipazo”, apuntó el exdelantero ‘blanquiazul’ en Movistar Deportes.

También se refirió la nueva faceta del exarquero: “Diego es la sorpresa del 2025, ha ‘chapado’ todo también”.

Por su lado, el ‘flaco’ tuvo sorpresiva reacción y se prestó para continuar con la broma: “Estoy esperando la ‘candela’. Hasta Néstor Gorosito me hizo gol”.

Dura crítica contra Juan Reynoso

Reimond Manco también se refirió a la accidentada salida de Juan Reynoso de la selección peruana tras malos resultados. El exjugador criticó la forma de cómo dejó el mando de la ‘blanquirroja’ en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Aseguró que pudo haberse ido de la mejor manera, pero decidió irse por la puerta falsa en medio de muchos cuestionamientos.

“Juan no tenía la necesidad de aguantar tanto, y entrar en eso de ‘no me voy porque tengo contrato y si quieres me que me vaya tienes que darme tanto’. Se hubiese ido mejor si habría dicho ‘las cosas no funcionaron, nos damos la mano y dejabas una puerta abierta’”, comentó.

Juan Reynoso se marchó de la selección peruana a finales del 2023 tras malos resultados en las Eliminatorias.

¿Los periodistas no pueden criticar si no han jugado fútbol?

Reimond Manco se pronunció sobre la controversia que se desató tras la publicación de Pablo Ceppelini donde indicó "Que cierren la boca los que nunca jugaron al fútbol" en una publicación de Instagram después del triunfo de Alianza Lima frente Melgar en Arequipa.

El exjotita reconoció que usó esa misma frase en su etapa de jugador para hacerle frente a la críticas, pero entendió que no se puede usar ese fundamente ante la prensa. Y en su nueva faceta como comentarista deportivo lo entiende mucho más.

“Yo tenía esa idea, más o menos a los 24 años. Era una respuesta que podía dar si un periodista me criticaba. Pero uno, con el tiempo, se da cuenta de que es una idea equivocada. La labor de ustedes es analizar el fútbol, y yo no puedo pretender que lo hagan desde mi perspectiva ni que digan lo que yo quiero escuchar. Ahora, que estoy de este lado, entiendo mucho más”, declaró el ‘Rei’.