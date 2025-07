Jean Ferrari lanzó inesperada respuesta sobre su salida de Universitario rumbo a la FPF: “Nadie asegura que los proyectos se van a respetar”

El administrador de la 'U' abordó su posible partida de la 'U' y el flamante director deportivo, Álvaro Barco, le dedicó un mensaje. (Video: Universitario)

Universitario de Deportes está en la pelea por el Torneo Apertura tras la victoria en Trujillo sobre Atlético Grau. Este resultado positivo hizo que tenga una distancia de dos puntos sobre Alianza Lima, su máximo perseguidor. Sin embargo, en los últimos meses se ha hablado sobre una salida de Jean Ferrari para poner rumbo a la Federación Peruana de Fútbol. En ese contexto, el administrador de la ‘U’ dio inesperada respuesta ante este panorama.

“¿Me ves acá, no? Sigo aquí. El tema de quién podría ser, no me gusta hablar de supuestos. Estamos acá y estamos apuntando a salir ganadores del Torneo Apertura. Estamos a dos fechas y no nos da la cabeza para pensar en otra cosa. Es más, en seguir reforzando el proyecto que tenemos y por eso Álvaro Barco está acá. Él ha venido con unas ganas impresionantes de seguir haciendo historia como lo hemos venido haciendo en el club”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa durante la presentación de Álvaro Barco como nuevo director deportivo ‘merengue’.

De la misma manera, aseguró que la prioridad absoluta es el rendimiento del equipo en el primera certamen de la temporada, donde los ‘cremas’ son punteros a solo dos jornadas de la definición. “No hay ni tiempo ni cabeza ni nada por el estilo para mirar a un costado u otra ruta. Hoy estamos pensando en el partido en Cusco contra Garcilaso, que va a ser un partido durísimo y que los muchachos están mentalizados en ganar este partido y el último de la siguiente semana”, afirmó.

Jean Ferrari consiguió el bicampeonato nacional durante su administración de Universitario. - créditos: Universitario

A pesar de su dedicación a Universitario, Jean Ferrari reconoció que su permanencia no está asegurada a largo plazo. “En los proyectos, nadie sacrifica o asegura que los proyectos se van a respetar. Yo tengo para estar en la institución hasta agosto de 2027. Seguro hasta ese momento mi proyecto va a continuar, de ahí en adelante dependerá la elección de SUNAT para la nueva administración”, explicó.

La incertidumbre sobre el futuro del directivo se acentúa con sus propios comentarios sobre el rol de la SUNAT en la continuidad de los proyectos institucionales. “Si ellos (SUNAT) creen conveniente que tiene que haber continuidad, entonces genial porque se mantendría el proyecto, pero si eligen a otra persona, ahí nosotros simplemente dejamos una hoja de ruta y los proyectos que tendríamos de cara al futuro. Ya dependerá de lo que pueda suceder en adelante. No tengo una bola de cristal, no sé qué va a venir en el futuro, lo que sí sé es que nuestro proyecto funciona y va a seguir así hasta que mi gestión acabe”, manifestó.

Con esto, el exfutbolista no ha confirmado su permanencia en Universitario podría concluir antes de lo previsto, dependiendo de factores externos como la decisión de la SUNAT. Mientras tanto, el administrador reiteró su compromiso con el club y con el objetivo inmediato de conquistar el Torneo Apertura, evitando pronunciarse sobre su posible llegada a la FPF.

Ahora, durante dicha conferencia de prensa, Álvaro Barco también fue consultado por la posibilidad de que Ferrari deje la ‘U’, a lo que respondió lo siguiente: “Todos quisiéramos que Jean se mantenga aquí siempre. Es un sorporte que Universitario siempre va a tener. Como dice Jean, sigue con nosotros y eso es lo que pienso, que se va a seguir manteniendo”.

Posibles candidatos para director deportivo de la FPF

Luego de incorporar a Manuel Barreto a la estructura de la FPF, el presidente Agustín Lozano pretende contar con la figura de un director deportivo, cargo que quedó huérfano tras la salida de Juan Carlos Oblitas.

Diversos nombres han sonado para tomar ese importante puesto, entre ellos, Jean Ferrari, Diego Forlán, Claudio Pizarro y más; pero el que cuenta con todas las papeletas a favor es el administrador de Universitario. Incluso, el mandatario de Chongoyape aseguró que la decisión se tomará una vez finalizado el Torneo Apertura.