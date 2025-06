¿Qué resultados necesitan Melgar y Alianza Atlético para llevarse el Torneo Apertura 2025?

Melgar y Alianza Atlético aguardan por un traspiés de Universitario. Los 'cremas' llevan cuatro victorias al hilo en el torneo y a lo largo de Apertura nunca enlazaron cinco triunfos. Crédito: Andina/AAS

El Torneo Apertura 2025 entró a su fase decisiva. A falta de tres fechas para el final del primer campeonato del año, Universitario de Deportes lidera la tabla con una diferencia de cinco puntos —y un partido más— sobre Alianza Lima. El tercer escaño es para Melgar, a seis unidades de la ‘U’; y en el cuarto lugar se ubica Alianza Atlético de Sullana.

Melgar viene de igualar en su visita a Sport Huancayo luego de ir ganando por 2-0 el encuentro. El empate del equipo de Walter Ribonetto alejó al cuadro arequipeño de la punta del torneo. Por otro lado, los dirigidos por Gerardo Ameli vieron cortada su racha de siete triunfos al hilo luego de caer frente a Cienciano en el Cusco.

Ambos resultados no son auspiciosos, puesto que las victorias de Universitario los alejaron del primer lugar. Sin embargo, no significa que las chances de ambos han quedado sepultadas de cara a levantar ‘el plato’ del Torneo Apertura 2025. En el fútbol, dos más dos no siempre es cuatro.

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 luego de la victoria de Universitario sobre Atlético Grau.

Resultados que necesita Melgar para ganar el Torneo Apertura 2025

El ‘cuadro del Misti’ deberá enfrentar de forma su distinta los tres últimos encuentros que le restan en el Apertura. La principal falencia del equipo de Ribonetto, aparte de las lesiones, ha sido la irregularidad. Tras ese inicio de cinco triunfos al hilo, no volvió a sostener el nivel y dejó escapar puntos importantes.

El ‘dominó’ está obligado a mostrar su mejor versión ante Alianza Lima, este fin de semana en la UNSA; y en las visitas a Juan Pablo II en Chongoyape —encuentro pendiente— y Binacional en Juliaca.

En ese sentido, los arequipeños necesitan los siguientes resultados para quedarse con el trofeo de esta primera fase de la Liga 1 2025:

- Melgar no depende de sí mismo para conquistar el primer torneo del año. Por lo tanto, deberá ganar sus tres encuentros y esperar a que Universitario no gane ninguno de sus dos compromisos para hacerse con ‘el plato’.

- El margen de error es escaso . Si Melgar cae ante Alianza Lima en la siguiente fecha, le habría dicho adiós virtualmente al torneo por la holgada diferencia de gol que mantiene con el líder (+16 por ahora).

Melgar celebra una victoria en la UNSA, Arequipa. - Crédito: Difusión

Resultados que necesita Alianza Atlético para llevarse el Torneo Apertura 2025

El equipo de Gerardo Ameli había enlazado siete victorias que lo postularon inevitablemente al título. En Cusco ante Cienciano, los ‘churres’ tropezaron y fueron relegados al cuarto lugar con 28 unidades, a siete puntos de Universitario, pero con un partido menos. Es decir, en el mejor de los casos, la diferencia hasta el final de la fecha 16 puede ser reducida a cuatro unidades con seis unidades en disputa.

En esa línea, los resultados que necesitan los ‘churres’ son los siguientes:

- Como el caso de Melgar , no tiene otra opción que ganar los tres encuentros que le quedan frente a Atlético Grau, Alianza Universidad y Sport Boys. Luego, deberá aguardar porque la ‘U’ no gane ninguno de sus encuentros.

- En caso de que Alianza Lima se imponga en Arequipa. Debe esperar a que gane como máximo solo cuatro puntos de los seis posibles. Y si Melgar derrota a los blanquiazules, también deberá aguardar por un tropiezo del ‘dominó’.

Luis Olmedo enmudeció el estadio Monumental con un gol memorable. - Crédito: Alianza Atlético

Depende de la ‘U’

Para que Melgar y Alianza Atlético mantengan vivas sus ilusiones de alcanzar la gloria en este primer campeonato del año, deben esperar a que Universitario, quien tiene la primera opción de levantar el Apertura, tropiece en uno o ambos de los siguientes encuentros:

- Fecha 18: Deportivo Garcilaso vs Universitario de Deportes (6 de julio / 17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y L1 Play)

- Fecha 19: Universitario de Deportes vs Los Chankas (12 de julio / hora por confirmar / estadio Monumental de Ate / GOLPERU)