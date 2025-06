Pedro García minimizó ventaja de Universitario sobre Alianza Lima en la lucha por Liga 1 2025: “Lo siento si le caigo mal al hincha de la ‘U’”

Universitario de Deportes está cada vez más cerca de coronarse ganador del Torneo Apertura 2025 tras el triunfazo que sacó frente Atlético Grau en Trujillo, la noche del miércoles 25 de junio. Esa victoria le permitió sacar una ventaja de cinco puntos frente Alianza Lima a falta de tres fechas.

Muchos apuntan que los ‘cremas’ ya se llevaron el primer trofeo de la Liga 1, pero otros se aferran a las chances que tienen los ‘blanquiazules’ de poder remontar la situación y Pedro García es uno de ellos. Resaltó el buen momento futbolístico del equipo de Jorge Fossati, sin embargo aseguró que todavía no es campeón y los ‘íntimos’ podrían sorprender.

“Hoy en día, me parece que la ‘U’ es el mejor equipo, pero eso no me lleva a decir que ya es campeón. La ‘U’ sí es el mejor en todos los registros; defiende mejor, ataca mejor, tiene un alto porcentaje de gol, pero hay un fixture que cumplir. Futuro inmediato, cálculo matemático: ¿Alianza es capaz de ganar a Melgar en Arequipa? Yo creo que sí, si Alianza le gana a Melgar en Arequipa, ese más 5 lo remonta y queda a dos de la ‘U’“, apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Vamos al VAR’.

Resumen del partido Universitario derrotó 2-0 a Atlético Grau por la Liga 1 | Liga 1 Max

“Lo siento si le caigo mal al hincha de la ‘U’”

Pedro García aseguró que todavía no se le puede dar por ganador a Universitario de Deportes del Torneo Apertura 2025, y fundamentó sus motivos. El periodista deportivo precisó que todavía hay nueve puntos en disputa y Alianza Lima podría quitarle el trofeo a la ‘U’.

“Cinco puntos tiene la ‘U’ de ventaja si Alianza gana en Arequipa, que puede ganarlo porque, con todos sus defectos, puede hacerlo porque tiene a Paolo Guerrero y Hernán Barcos. En la fecha siguiente, Alianza le tiene que ganar a Deportivo Binacional y la ‘U’ termina perdiendo en Cusco; puede llegar a la última fecha con puntaje de ventaja y si a la ‘U’ le sale bien, puede campeonar en la penúltima fecha. Todo es de la mano de la realidad, no es locura. Lo siento si le caigo mal al hincha de la ‘U’”, comentó.

Además, Eloy adelantó de que si los ‘blanquiazules’ le ganan a Melgar en Arequipa este sábado 28 de junio y Deportivo Binacional en Matute el próximo sábado 5 de julio, revertiría la tabla de posiciones y podría llevarse el primer título de la Liga 1 2025.

“Es posible que Alianza llegue a la última fecha con un punto de ventaja por encima de la ‘U’, por lo cual Alianza depende de Alianza, ese es mi punto. Yo creo que la ‘U’ gana el torneo una fecha antes, como campeona en el Cusco, pero que yo crea eso no me niega la posibilidad de que revisando tres resultados que no son absurdos, la cosa puede ser diferente porque es fútbol”, finalizó.

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Apertura 2025

- Fecha 17: FBC Melgar vs Alianza Lima (sábado 28 de junio / 18:15 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max, L1 Play)

- Fecha 18: Alianza Lima vs Deportivo Binacional (Sábado 5 de julio / 20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play)

- Fecha 19: UTC vs Alianza Lima (Visita / programación por confirmar)