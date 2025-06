Claudio Pizarro se refirió a la posibilidad de ser presidente de la FPF: “Tengo años en el fútbol y lo veo de otra manera”

El 'Bombardero de los Andes' habló de la chance de liderar al organismo del balompié nacional en un futuro próximo. (Video: CLT Soccer Show)

Con la selección peruana prácticamente fuera de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, han surgido las interrogantes en cuanto al futuro del fútbol nacional, de cara a la cita mundialista 2030. En ese sentido, son dos los puestos que aún no tienen responsables definidos: director deportivo y entrenador, este último con la incógnita de la continuidad de Óscar Ibáñez.

Pero un cargo que podría sufrir un cambio es el del presidente, que actualmente es ocupado por Agustín Lozano, y debido a las elecciones que se llevarán a cabo en diciembre de este año. El nombre de Claudio Pizarro ha salido a la palestra para liderar un cambio en el balompié ‘incaico’, a lo que el mismo exfutbolista respondió ante esta posibilidad.

“Totalmente, sin ninguna duda (sobre ir a la FPF). Eso no es ningún problema, por ese lado no va el tema porque la experiencia y los años que tengo en el fútbol me han ayudado mucho a crecer como persona, que incluso ve el fútbol de otra manera”, fueron sus primeras palabras en diálogo con ‘CLT Soccer Show’.

En eso, aseguró que hay inconvenientes que evitan que pueda tomar un cargo importante en la Videna. "El problema está en que no he sido dirigente de algún club, hay algunos temas legales que son un poco más complicados“, indicó.

Claudio Pizarro se desempeña como embajador de Bayern Múnich en Alemania.

El periodista encargado le consultó que aún así Claudio Pizarro podría ejercer como director deportivo de la FPF, pero él descartó postular para ese puesto, sino para uno de mayor relevancia como la presidencia.

“No hablo de director deportivo, eso lo podría hacer sin ningún problema. Estoy hablando del tema de la Federación Peruana de Fútbol. Entrar ahí es un poco más complicado, ahí armaron algunas cosas extrañas anteriormente, entonces es un poco más complicado. Pero sí lo tengo en la cabeza, siempre he tratado de trabajar para mi país y ayudar al fútbol, que es algo que siempre he hecho”, acotó.

Estas declaraciones varían ligeramente de lo que mencionó el mismo Pizarro Bosio para ‘Playzon Bet’ en noviembre de 2023, cuando dejó en claro que tiene intención de trabajar en la FPF, siempre y cuando “puedo tomar decisiones y si es que estoy metido con gente que quiera trabajar por el bien del fútbol peruano y gente de bien”. Juan Manuel Vargas lo apoyó en su decisión y espera el momento oportuno para realizar una reforma en el balompié ‘incaico’.

Claudio Pizarro salió campeón de la Champions League 2012-2013 con Bayern Munich. - créditos: AFP

Agustín Lozano sobre su reelección en la FPF

Como se mencionó líneas arriba, en diciembre de este año habrá elecciones presidenciales en la FPF. En esa línea, Agustín Lozano fue consultado en RPP a inicios de junio sobre la posibilidad de postularse a la reelección, a lo que dejó una sorprendente respuesta.

“No puedo hablar de un tema de reelección porque sería una falta de respeto a tantos dirigentes que tienen condiciones y muy buenos perfiles para ser presidente de la Federación. Ahorita tengo otras prioridades y ni siquiera lo he pensado (postularse)”, reveló.

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se refirió a una posible reelección

Por ahora, Agustín Lozano viene rearmando el organigrama de la FPF tras la salida de Juan Carlos Oblitas y José Guillermo Del Solar. Manuel Barreto ingresó como jefe de la Unidad Técnica de Menores y está previsto que el director deportivo sea Jean Ferrari. Además, el nombre de Claudio Pizarro apareció como una opción pensando en un proyecto ambicioso.

Claudio Pizarro sobre su etapa en la selección peruana

Por otro lado, Claudio Pizarro manifestó sus impresiones por haber defendido a la selección peruana a lo largo de 85 partidos, en donde anotó 20 goles.

"Es el sueño de cada jugador y de cada niño. Es otro sueño cumplido vestir la camiseta de mi país. Para mí fue un orgullo y muy especial de haber trabajado tantos años y compartir camarín con gente tan importante. Fue algo que me llenó de orgullo y alegría", acotó en dicho espacio digital.