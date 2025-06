Antonio Rizola se sinceró sobre las expectativas de Perú en la Copa América de Vóley 2025 y dio duro pronóstico: “No veo podio”

El entrenador de la selección peruana de vóley lanzó duro pronóstico a pocos días de competir en el torneo continental. (Video: Sobre La Net)

La selección peruana de vóley entra en la recta final de su preparación para la Copa América 2025, torneo que marcará el debut oficial de Antonio Rizola al mando del equipo nacional. Bajo la conducción del técnico brasileño, el grupo viene entrenando intensamente en las instalaciones de la Videna, afinando cada detalle antes del estreno. Sin embargo, el entusiasmo por el nuevo proceso convive con la cautela: las expectativas de cara al certamen son moderadas.

El entrenador de la selección adulta no dejó espacio para las ilusiones. En una reciente entrevista con el portal Sobre La Net, Rizola fue claro al referirse al panorama de la ‘bicolor’ en los dos torneos internacionales que afrontará este año. Según el estratega, Perú no está en condiciones de competir por los primeros lugares, al menos en esta etapa del proceso, en parte por el recambio generacional del plantel.

“No veo podio en ninguno de los dos torneos del año”, afirmó Rizola, señalando que incluso si Brasil participa con su equipo sub-21, será complicado para el combinado patrio alcanzar una medalla. El estratega explicó que esto se debe tanto al nivel actual del equipo nacional como al contexto en el que llegarán a la competencia: “Es un equipo totalmente remodelado. Voy a dar oportunidad a muchas atletas y en este primer torneo jugarán aquellas que puedan soportar una sobrecarga de trabajo. Las que no, simplemente no estarán”.

Respecto a la Copa América, Rizola fue aún más tajante: “Aquí no hay posibilidad de podio. Es muy difícil”. El seleccionador advirtió que el nivel de los rivales es superior. “Jugaremos contra la sub 23 de Brasil, con el equipo principal de Argentina, con Chile que está en buenas condiciones de entrenamiento, y Venezuela, que reorganizó su equipo y trajo todos las que están afuera. No piense que estamos aquí dormidos, pero ellos tampoco lo están”, analizó al respecto.

Antonio Rizola se encuentra trabajando con un grupo importante de jugadoras para competir en la Copa América de Vóley 2025. Crédito: FPV

A pesar de ello, el técnico mostró algo más de optimismo en relación a la Copa Panamericana, que está previsto para desarrollarse en el mes de agosto en México. “En el segundo torneo, que vamos a tener luego de 40 días, podemos pensar en una cosa mejor y también identificar qué adversarios participarán”, comentó.

En ese sentido, Antonio Rizola apuesta por un proceso de renovación, con miras al mediano plazo, pero sin generar falsas expectativas en el corto. Es importante mencionar que la Copa América 2025, a desarrollarse desde el 2 de julio en Brasil, significará su debut en el banquillo nacional tras no estar presente en la Copa Panamericana del año pasado por priorizar la dirección del Mundial Sub 17 que se llevó a cabo en Lima.

Fixture de Perú en la Copa América de Vóley 2025

La selección peruana de vóley iniciará su participación en la Copa América de Vóley ante un duro rival como Argentina. El debut está programado para el miércoles 2 de julio y la ‘bicolor’ intentará iniciar con el pie derecho. Todos los partidos se desarrollarán en el Ginásio Poliesportivo Divino Braga, Betim. A continuación, la programación oficial de los partidos del equipo patrio:

- Fecha 1: Perú vs Argentina (miércoles 2 de julio / 15:00 horas)

- Fecha 2: Perú vs Brasil (jueves 3 de julio / 18:00 horas)

- Fecha 3: Perú vs Chile (viernes 4 de julio / 16:00 horas)

- Fecha 4: Perú vs Venezuela (sábado 5 de julio / 11:00 horas)