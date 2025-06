Partidos de hoy, sábado 21 de junio de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, sábado 21 de junio: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy, sábado 21 de junio, será un día cargado de mucho fútbol. El Mundial de Clubes continúa con sus duelos por la fecha 2 de la fase de grupos. La Liga 1 de Perú también tendrá enfrentamientos por su fecha 16 del Torneo Apertura. Y un futbolista peruano podría debutar en el extranjero con su nuevo club.

El partido más atractivo de la jornada sabatina del campeonato peruano será el Sporting Cristal vs Los Chankas, los cuales medirán fuerzas en la altura de Andahuaylas. Los dirigidos por Paulo Autuori se ven obligados a ganar si quieren seguir soñando con levantar el trofeo de esta primera fase.

En el Mundial de Clubes habrá grandes cotejos, pero el plato fuerte será en el cierre. River Plate y Monterrey chocarán en el estadio Rose Bowl por el liderato del Grupo E. Los mexicanos dejaron una buena sensación al empatarle a Inter de Milán en su debut, mientras que los argentinos parten como favoritos para quedarse con los tres puntos.

Los argentinos se estrenaron con un buen resultado en el Mundial de Clubes. (DAZN)

Christian Cueva podría estrenarse con la camiseta de Emelec en el encuentro ante Delfín por la LigaPro de Ecuador. Desde el país norteño, señalan que el ‘10′ ya fue inscrito y podría sorprender al sumar minutos en el estadio George Capwell, con la presencia de todos sus hinchas.

Christian Cueva completó un nuevo entrenamiento con Emelec bajo las indicaciones de Jorge Célico.

Partidos de la Liga 1

- Sport Huancayo vs Melgar (13:00 horas / estadio IPD de Huancayo / L1 Max y L1 Play)

- Los Chankas vs Sporting Cristal (15:15 horas / estadio Los Chankas / L1 Max y L1 Play)

- Deportivo Garcilaso vs Ayacucho FC (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y L1 Play)

Partidos del Mundial de Clubes

- Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund (11:00 horas / TQL Stadium / DSports, DGO y DAZN)

- Inter de Milán vs Urawa Reds (14:00 horas / Lumen Field / DSports, DGO y DAZN)

- Fluminense vs Ulsan (17:00 horas / MetLife Stadium / DSports, DGO y DAZN)

- River Plate vs Monterrey (20:00 horas / Estadio Rose Bowl /

DSports, DGO y DAZN)

Partidos de la Copa de Oro

- Curazao vs Canadá (18:00 horas / Shell Energy Stadium / Disney Plus)

- Honduras vs El Salvador (21:00 horas / Shell Energy Stadium / Disney Plus)

Partidos de la Eurocopa Sub 21

- Portugal vs Países Bajos (11:00 horas / Football stadium MŠK Žilina / Disney Plus y UEFA.tv)

- España vs Inglaterra (14:00 horas / Stadium of Anton Malatinský / Disney Plus y UEFA.tv)

Partidos del fútbol chileno

- Unión Española vs Coquimbo Unido (11:30 horas / Estadio Santa Laura / TNT Sports)

- Universidad de Chile vs Deportes Iquique (14:00 horas / Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos / TNT Sports)

- Huachipato vs Palestino (16:30 horas / Estadio Huachipato-CAP Acero / TNT Sports)

Partidos del fútbol ecuatoriano

- El Nacional vs Universidad Católica (14:00 horas / Complejo Independiente del Valle / Zapping TV y Canal del Fútbol)

- Emelec vs Delfín (16:30 horas / Estadio George Capwell Banco del Austro / Zapping TV y Canal del Fútbol)

- Macará vs Cuniburo (19:00 horas / Estadio Bellavista / Zapping TV y Canal del Fútbol)

Partidos del fútbol uruguayo

- Juventud vs Danubio (13:00 horas / Estadio Municipal Parque Artigas / GolTV y Disney Plus)

- Miramar Misiones vs Nacional (16:00 horas / Estadio Municipal Silvestre Octavio Landoni / GolTV y Disney Plus)

Partidos de la Liga 2 de Perú

- César Vallejo vs Molinos El Pirata (13:00 horas / estadio Estadio César Acuña Peralta / canal de Youtube de la FPF)

- Deportivo Coopsol vs Comerciantes FC (15:15 horas / estadio Iván Elías Moreno / canal de Youtube de la FPF)

- ADA vs Carlos A. Mannucci (15:15 horas / estadio Víctor Montoya Segura / canal de Youtube de la FPF)